Selon le journal Bild, après le but décisif de Michael Olise en fin de match, qui a fixé le score final à 4-3 (2-3), plusieurs supporters du club le plus titré d’Allemagne ont envahi la pelouse de l’Allianz Arena pour célébrer la victoire avec les joueurs du FC Bayern Munich.
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« J’ai des contusions et des douleurs » : après le but décisif inscrit en fin de match par Michael Olise contre le Real Madrid, des supporters du FC Bayern Munich ont roué de coups un photographe jusqu’à ce qu’il perde connaissance
La situation a toutefois failli tourner au drame. Postés sous la tribune, deux photographes se sont retrouvés coincés entre les joueurs et la marée humaine des supporters, et ont été bousculés par les fans en liesse. Le photographe Kai Oliver Pfaffenbach, de l’agence Reuters, a même perdu connaissance quelques instants dans la confusion.
« Emporté par les supporters dans la tribune sud, allongé inconscient sur le sol », a-t-il commenté plus tard une photo correspondante sur son compte Instagram privé. Il a également déclaré au journal Bild : « Après le quatrième but, tout a basculé. Je me suis alors évanoui et je n’ai plus rien vu. Ce n’est que lorsque tout était fini et que le terrain était vide que j’ai repris mes esprits. Je souffre de contusions et de douleurs. Je n’ai pas encore pu vérifier si mon matériel photo a subi des dommages. »
- IMAGO / MIS
Les supporters du Bayern présenteraient leurs excuses
Le personnel médical de la Croix-Rouge bavaroise est rapidement intervenu et a permis à Pfaffenbach de reprendre ses esprits. « Je tiens à remercier les secouristes, qui se sont très bien occupés de moi. Je suis soulagé que cela ne se soit pas mal terminé. Ce genre d’incident ne devrait pas se produire lors d’un match dans l’enceinte du stade. » Outre le photographe de Reuters, une autre photographe a également été blessée : elle a été victime d’une lacération à la tête.
Rappelons que l’accès à la pelouse est strictement interdit aux spectateurs tant que la rencontre n’est pas officiellement terminée. Interrogée par l’agence de presse AFP, l’organisation faîtière des supporters Club Nr. 12 a déclaré : « Nous regrettons les blessures subies par les représentants des médias (...). À notre connaissance, un échange a déjà eu lieu à ce sujet entre le FC Bayern Munich et au moins certains des supporters impliqués. » Ces derniers auraient présenté leurs excuses pour ces « blessures accidentelles ».
« Nous considérons que c'est la bonne voie à suivre et saluons donc cette démarche ainsi que la rapidité de la communication », poursuit le communiqué, avant d'ajouter : « Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes concernées. »