« J’ai des contusions et des douleurs » : après le but décisif inscrit en fin de match par Michael Olise contre le Real Madrid, des supporters du FC Bayern Munich ont roué de coups un photographe jusqu’à ce qu’il perde connaissance

Le personnel médical de la Croix-Rouge bavaroise est rapidement intervenu et a permis à Pfaffenbach de reprendre ses esprits. « Je tiens à remercier les secouristes, qui se sont très bien occupés de moi. Je suis soulagé que cela ne se soit pas mal terminé. Ce genre d’incident ne devrait pas se produire lors d’un match dans l’enceinte du stade. » Outre le photographe de Reuters, une autre photographe a également été blessée : elle a été victime d’une lacération à la tête.

Rappelons que l’accès à la pelouse est strictement interdit aux spectateurs tant que la rencontre n’est pas officiellement terminée. Interrogée par l’agence de presse AFP, l’organisation faîtière des supporters Club Nr. 12 a déclaré : « Nous regrettons les blessures subies par les représentants des médias (...). À notre connaissance, un échange a déjà eu lieu à ce sujet entre le FC Bayern Munich et au moins certains des supporters impliqués. » Ces derniers auraient présenté leurs excuses pour ces « blessures accidentelles ».

« Nous considérons que c'est la bonne voie à suivre et saluons donc cette démarche ainsi que la rapidité de la communication », poursuit le communiqué, avant d'ajouter : « Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes concernées. »