Trump a confirmé lundi matin ce que plusieurs médias avaient déjà rapporté : son intervention a poussé la FIFA à réexaminer la suspension de Balogun, sanctionné d’un carton rouge. Le président, proche d’Infantino, s’est longuement exprimé sur cette décision lors d’un événement à la Maison Blanche.

« Ce n’était pas une faute. Ce n’était même pas une infraction. C’étaient deux joueurs qui couraient à pleine vitesse et qui se sont percutés par hasard. On ne peut pas poser correctement son pied sur celui de quelqu’un d’autre quand on file à toute allure. Non, c’étaient deux grands athlètes qui se sont emmêlés. Et cet arbitre, qui est un peu suspect – si vous vérifiez son passé. Je ne veux pas le dire parce que je n’aime pas créer de polémique, mais il est très suspect. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir des informations sur son passé. »

Trump a ensuite détourné l’attention du contact lui-même pour se concentrer sur les conséquences de cette décision, affirmant que l’absence de Balogun aurait injustement compromis les chances de l’équipe nationale américaine.

« [Balogun] n’a rien fait de mal, et c’est notre meilleur joueur, ou l’un de nos meilleurs joueurs – un joueur absolument essentiel – et ils lui ont donné un carton rouge. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne pensais pas que ça avait beaucoup d’importance. Puis j’ai commencé à entendre dire que cela signifiait qu’il ne pourrait pas jouer le match suivant, au moins le match suivant. Je me suis dit : “Bon sang, c’est grave.” Si cela était arrivé à un autre joueur, cela aurait été injuste, mais quand ils vous privent de votre meilleur joueur – ou presque ; ils ont d’excellents joueurs – et vous disent que vous ne pouvez pas jouer, c’est très injuste… C’est très injuste. On ne peut pas faire ça.

« J’ai donc demandé une révision auprès de la FIFA. J’ai échangé avec un homme très respecté, dont le niveau de considération a d’ailleurs été multiplié par dix », a conclu Trump.