AFP
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« J'ai demandé une révision » : le président Donald Trump révèle avoir appelé Gianni Infantino pour qu'il se penche sur la suspension de Folarin Balogun après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine
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« Ce n'était pas une faute »
Trump a confirmé lundi matin ce que plusieurs médias avaient déjà rapporté : son intervention a poussé la FIFA à réexaminer la suspension de Balogun, sanctionné d’un carton rouge. Le président, proche d’Infantino, s’est longuement exprimé sur cette décision lors d’un événement à la Maison Blanche.
« Ce n’était pas une faute. Ce n’était même pas une infraction. C’étaient deux joueurs qui couraient à pleine vitesse et qui se sont percutés par hasard. On ne peut pas poser correctement son pied sur celui de quelqu’un d’autre quand on file à toute allure. Non, c’étaient deux grands athlètes qui se sont emmêlés. Et cet arbitre, qui est un peu suspect – si vous vérifiez son passé. Je ne veux pas le dire parce que je n’aime pas créer de polémique, mais il est très suspect. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir des informations sur son passé. »
Trump a ensuite détourné l’attention du contact lui-même pour se concentrer sur les conséquences de cette décision, affirmant que l’absence de Balogun aurait injustement compromis les chances de l’équipe nationale américaine.
« [Balogun] n’a rien fait de mal, et c’est notre meilleur joueur, ou l’un de nos meilleurs joueurs – un joueur absolument essentiel – et ils lui ont donné un carton rouge. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne pensais pas que ça avait beaucoup d’importance. Puis j’ai commencé à entendre dire que cela signifiait qu’il ne pourrait pas jouer le match suivant, au moins le match suivant. Je me suis dit : “Bon sang, c’est grave.” Si cela était arrivé à un autre joueur, cela aurait été injuste, mais quand ils vous privent de votre meilleur joueur – ou presque ; ils ont d’excellents joueurs – et vous disent que vous ne pouvez pas jouer, c’est très injuste… C’est très injuste. On ne peut pas faire ça.
« J’ai donc demandé une révision auprès de la FIFA. J’ai échangé avec un homme très respecté, dont le niveau de considération a d’ailleurs été multiplié par dix », a conclu Trump.
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« J'ai bien reçu un appel »
Infantino a publié lundi un communiqué dans lequel il déclare :
« Oui, je discute régulièrement de questions liées à la Coupe du monde de la FIFA avec le président des États-Unis, et à ce sujet, j’ai effectivement reçu un appel du président Donald Trump, tout comme je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, d’acteurs du monde du football et de dirigeants d’entreprises du monde entier sur de nombreux sujets différents.
Au cours de cet échange, j’ai précisé qu’une procédure judiciaire était en cours devant les instances juridictionnelles indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps utile par les instances compétentes. C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe que je défendrai toujours. »
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La suspension consécutive au carton rouge a été reportée.
On a appris dimanche matin que la suspension d’un match infligée à Balogun avait été reportée d’un an. L’attaquant est entré en collision de manière maladroite avec Tarik Muharemovic et a atterri lourdement sur la cheville du défenseur central. L’action avait initialement été sanctionnée par une faute sur le terrain, mais le VAR a décidé de transformer cette décision en carton rouge.
Après la rencontre, l’entraîneur Mauricio Pochettino a contesté cette décision, tandis que Christian Pulisic l’a qualifiée de « malheureuse ». De son côté, Balogun a indiqué ne pas vouloir contester la sanction.
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La Belgique fait connaître son point de vue
Plusieurs instances du football belge ont fait part de leur mécontentement face à cette décision. L'entraîneur Rudi Garcia a laissé entendre qu'il s'agissait d'un poisson d'avril :
« La fédération belge ne se contente pas de se défendre elle-même ou de défendre l’équipe nationale ; elle défend le football en général, son intégrité et son éthique. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une décision comme celle-ci est prise. Quoi qu’il en soit, en tant qu’entraîneur, je me concentre sur mon équipe et sur le match : peu importe la composition du onze de départ des États-Unis. Ce qui compte pour moi, c’est le terrain, mon équipe, la victoire et la qualification pour les quarts de finale. »
La Fédération anglaise de football (FA) a également pris position.
« Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play, tant lors de cette Coupe du monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options possibles », a-t-elle fait savoir dans un communiqué.
On a ensuite appris que la Belgique avait officiellement fait appel de la décision de la FIFA, laquelle a rejeté cette requête.
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Les vannes s'ouvrent-elles ?
Cette décision semble avoir ouvert la voie à d’autres recours similaires auprès de la FIFA. Lundi matin, la Fédération française de football est intervenue. Selon The Athletic, elle a demandé à la FIFA d’annuler le carton jaune infligé à Michael Olise samedi lors de la victoire de la France contre le Paraguay en huitièmes de finale. Si Olise reçoit un autre carton jaune en quart de finale, il manquera la demi-finale de la France – si celle-ci se qualifie.
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