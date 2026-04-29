Luis Enrique a résumé en un paradoxe éclatant l’absurdité de cette soirée de football délirante. « Nous méritions de gagner, nous méritions le match nul, et nous méritions de perdre », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain au terme de ce mémorable 5-4 (3-2) contre le FC Bayern, un match « fantastique ».
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« J'ai demandé combien de buts il nous fallait pour gagner » : l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, révèle une conversation insolite après le match spectaculaire contre le FC Bayern Munich
L’Espagnol ne se faisait aucune illusion : le retour sur les lieux de la victoire à Munich, où le PSG avait conquis le trône de l’Europe le 31 mai 2025, s’annonçait aussi fou que l’aller. « Le match retour se déroulera exactement comme le match aller. J’ai demandé à mes collaborateurs il y a cinq minutes combien de buts il nous fallait pour gagner. Au moins trois ! »
Ce PSG en est capable, et même plus. Enrique a façonné un monstre qui célèbre le football total, avec des stars prêtes à se battre les unes pour les autres, à l'image du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui a lancé en riant : « Si je ne cours pas, Luis Enrique me met sur le banc. » Des permutations constantes et un instinct de tueur force l’admiration, y compris chez l’attaque munichoise aux cent buts.
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« Menés 5-2, nous espérions encore un meilleur résultat »
« C'était sans aucun doute le meilleur match auquel j'ai assisté en tant qu'entraîneur », a jugé Enrique après le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. « Je n'ai jamais vu une telle intensité, un tel rythme et un tel niveau physique. Il faut féliciter tout le monde. »
Ses joueurs ont abondé dans son sens. « Tous les amoureux du football ont dû savourer ce match », a estimé le capitaine Marquinhos au micro de Canal+. « Sur le terrain, c’était un pur plaisir d’y prendre part. Ce genre de rencontre, on en rêve toute l’année, depuis notre enfance. »
Pourtant, Enrique laissait transparaître un léger regret : « À 5-2, nous espérions un meilleur résultat », a reconnu l’entraîneur de 55 ans. Le fait que le PSG ait perdu le fil en fin de match pourrait se payer cash à Munich.
Enrique anticipe un FC Bayern « encore plus fort » pour le match retour.
« Le Bayern sera encore plus fort grâce au soutien de ses supporters », a prédit l’entraîneur, « mais y retourner nous rappellera de beaux souvenirs. » Comme ce 5-0 magique infligeait à l’Inter Milan lors de la finale la plus déséquilibrée de l’ère moderne. « Nous aborderons ce match avec la même mentalité et nous ferons tout pour gagner. »
Un état d’esprit déjà affiché cette saison face au FC Barcelone (2-1), à Leverkusen (7-2), lors du tour intermédiaire contre l’AS Monaco (3-2), puis face à Chelsea (3-0) et à Liverpool (2-0). La confiance n’a pas non plus été ébranlée par la blessure du latéral Achraf Hakimi, si important pour l’équilibre de l’équipe. Le Marocain s’est tenu la cuisse arrière, douloureuse, après un duel avec Konrad Laimer en fin de match.
« Nous avons un avantage d’un but, mais comme nous l’avons vu, cela ne signifie absolument rien », a déclaré le maestro du milieu de terrain Vitinha, avant d’ajouter : « Nous y allons néanmoins pour gagner. » Ou, comme l’a formulé Dembélé : « Il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit. »