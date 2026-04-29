« J'ai demandé combien de buts il nous fallait pour gagner » : l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, révèle une conversation insolite après le match spectaculaire contre le FC Bayern Munich

L’Espagnol ne se faisait aucune illusion : le retour sur les lieux de la victoire à Munich, où le PSG avait conquis le trône de l’Europe le 31 mai 2025, s’annonçait aussi fou que l’aller. « Le match retour se déroulera exactement comme le match aller. J’ai demandé à mes collaborateurs il y a cinq minutes combien de buts il nous fallait pour gagner. Au moins trois ! »

Ce PSG en est capable, et même plus. Enrique a façonné un monstre qui célèbre le football total, avec des stars prêtes à se battre les unes pour les autres, à l'image du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui a lancé en riant : « Si je ne cours pas, Luis Enrique me met sur le banc. » Des permutations constantes et un instinct de tueur force l’admiration, y compris chez l’attaque munichoise aux cent buts.