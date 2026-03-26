« J'ai délibérément pris cette décision ! » Un joueur prêté par le FC Bayern refuse sa sélection en équipe nationale

En janvier, l'entraîneur Vincent Kompany a permis au milieu de terrain de disputer ses deux premiers matchs de Bundesliga, avant qu'il ne soit prêté au 1. FC Cologne jusqu'à la fin de la saison lors du dernier jour du mercato. « Il doit désormais accumuler régulièrement du temps de jeu en Bundesliga et ainsi franchir une nouvelle étape », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund lors de son départ. « Felipe est un très bon footballeur doté d'un pied gauche exceptionnellement puissant et qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir. »

Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a déclaré : « Grâce à ses qualités offensives, il nous apporte davantage de polyvalence au milieu de terrain. » Bien que Chavez se sente globalement bien à Cologne selon l’Abendzeitung, son adaptation sur le plan sportif reste difficile.

Au cours des sept matchs disputés depuis son transfert, Chavez a certes été remplacé à quatre reprises, mais n’a totalisé que 39 minutes de jeu. Cologne n’a remporté aucun de ces matchs et s’est enfoncé davantage dans la lutte contre la relégation ; en conséquence, l’entraîneur Lukas Kwasniok a été limogé et remplacé par René Wagner.