Avant même de faire ses débuts avec l'équipe première du FC Bayern, Felipe Chavez a fait ses débuts avec l'équipe nationale péruvienne en octobre, lors d'un match amical contre le Chili. Et ce, avec le numéro 14, un numéro très spécial qui a appartenu à l'icône Claudio Pizarro, tant au Pérou qu'à Munich.
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« J'ai délibérément pris cette décision ! » Un joueur prêté par le FC Bayern refuse sa sélection en équipe nationale
En janvier, l'entraîneur Vincent Kompany a permis au milieu de terrain de disputer ses deux premiers matchs de Bundesliga, avant qu'il ne soit prêté au 1. FC Cologne jusqu'à la fin de la saison lors du dernier jour du mercato. « Il doit désormais accumuler régulièrement du temps de jeu en Bundesliga et ainsi franchir une nouvelle étape », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund lors de son départ. « Felipe est un très bon footballeur doté d'un pied gauche exceptionnellement puissant et qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir. »
Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a déclaré : « Grâce à ses qualités offensives, il nous apporte davantage de polyvalence au milieu de terrain. » Bien que Chavez se sente globalement bien à Cologne selon l’Abendzeitung, son adaptation sur le plan sportif reste difficile.
Au cours des sept matchs disputés depuis son transfert, Chavez a certes été remplacé à quatre reprises, mais n’a totalisé que 39 minutes de jeu. Cologne n’a remporté aucun de ces matchs et s’est enfoncé davantage dans la lutte contre la relégation ; en conséquence, l’entraîneur Lukas Kwasniok a été limogé et remplacé par René Wagner.
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Cologne ou le FC Bayern ? Felipe Chavez face à un avenir incertain
Malgré des performances en demi-teinte à Cologne, Chavez aurait dû faire partie de la sélection péruvienne pour les prochains matchs amicaux contre le Sénégal et le Honduras, mais il a renoncé de son plein gré. Le Pérou n'est d'ailleurs pas qualifié pour la Coupe du monde de l'été prochain.
« Même si c'est un grand honneur et une reconnaissance de mes performances sportives, j'ai délibérément décidé de ne pas participer aux matchs avec l'équipe nationale péruvienne », a déclaré Chavez, né à Aichach en Bavière d'un père péruvien et d'une mère allemande, au journal Express. « Mon objectif est clairement de soutenir au mieux mon club et l'équipe dans cette phase difficile de la saison. C'est pourquoi je vais profiter de la trêve internationale à venir pour continuer à me mettre à disposition et pour soutenir au mieux le 1. FC Cologne dans sa mission de maintien. »
Ce n’est pas seulement le maintien de son équipe en ligue qui est incertain, mais aussi son propre avenir. Cologne dispose d’une option d’achat de l’ordre de quelques millions d’euros. Si celle-ci est levée, les Munichois pourraient récupérer Chavez en 2027 ou 2028 grâce à une clause de rachat. Il s’agit donc du même modèle que pour Noel Aseko. Après que son club de prêt, Hanovre 96, l’ait engagé définitivement, les Munichois l’ont immédiatement récupéré.