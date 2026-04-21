Comme l'ont annoncé les Bulls mardi, Billy Donovan ne reviendra pas au sein de l'équipe pour la saison à venir.
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« J'ai décidé de prendre ma retraite » : le club de NBA doit trouver un nouvel entraîneur principal
« Après plusieurs entretiens approfondis avec le propriétaire, j’ai décidé de quitter mon poste d’entraîneur principal », a annoncé Donovan, qui détenait pourtant une option de prolongation de contrat.
Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, a pourtant affirmé qu’il « ne faisait aucun doute » que la franchise souhaitait poursuivre la collaboration avec Donovan.
Billy Donovan occupait ce poste chez les Chicago Bulls depuis 2020.
À la tête des Bulls depuis 2020, Donovan (60 ans) n’a qualifié l’équipe pour les play-offs qu’une seule fois en six saisons (2021-2022, éliminé 1-4 au premier tour par les Milwaukee Bucks).
Cette saison, Chicago, douzième de la conférence Est, a manqué les play-offs et entame une reconstruction. Les Bulls ont conquis leurs six titres entre 1991 et 1998 avec Michael Jordan.