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Chicago Bulls v Phoenix SunsGetty Images Sport

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« J'ai décidé de prendre ma retraite » : le club de NBA doit trouver un nouvel entraîneur principal

Les Chicago Bulls, franchise de la NBA, doivent recruter un nouvel entraîneur principal.

Comme l'ont annoncé les Bulls mardi, Billy Donovan ne reviendra pas au sein de l'équipe pour la saison à venir.

  • « Après plusieurs entretiens approfondis avec le propriétaire, j’ai décidé de quitter mon poste d’entraîneur principal », a annoncé Donovan, qui détenait pourtant une option de prolongation de contrat.

    Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, a pourtant affirmé qu’il « ne faisait aucun doute » que la franchise souhaitait poursuivre la collaboration avec Donovan.

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  • Billy Donovan occupait ce poste chez les Chicago Bulls depuis 2020.

    À la tête des Bulls depuis 2020, Donovan (60 ans) n’a qualifié l’équipe pour les play-offs qu’une seule fois en six saisons (2021-2022, éliminé 1-4 au premier tour par les Milwaukee Bucks).

    Cette saison, Chicago, douzième de la conférence Est, a manqué les play-offs et entame une reconstruction. Les Bulls ont conquis leurs six titres entre 1991 et 1998 avec Michael Jordan.