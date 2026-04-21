« Après plusieurs entretiens approfondis avec le propriétaire, j’ai décidé de quitter mon poste d’entraîneur principal », a annoncé Donovan, qui détenait pourtant une option de prolongation de contrat.

Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, a pourtant affirmé qu’il « ne faisait aucun doute » que la franchise souhaitait poursuivre la collaboration avec Donovan.