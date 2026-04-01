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« J'ai de la peine pour toute l'Italie » : Leonardo Spinazzola s'exprime avec émotion après l'« énorme déception » causée par la défaite des Azzurri en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine
Un troisième échec consécutif en Coupe du monde
Le cauchemar de l'Italie sur la scène internationale s'est poursuivi mardi soir, alors que la sélection a été condamnée à une troisième absence consécutive en Coupe du monde après une défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. Bien qu'ils aient pris l'avantage dès le début de la finale des barrages grâce à Moise Kean, les Azzurri ont vu Alessandro Bastoni être expulsé juste avant la mi-temps et ont finalement été rattrapés par un but égalisateur d'Haris Tabakovic à la 79e minute.
La séance de tirs au but qui a suivi s'est avérée fatale pour l'équipe de Gennaro Gattuso, Sandro Tonali étant le seul joueur italien à avoir réussi son tir. Pio Esposito et Bryan Cristante ayant tous deux manqué leur tir, la Bosnie a décroché son billet pour l'Amérique du Nord grâce à une victoire sans appel 4-1 aux tirs au but, laissant les quadruples champions du monde dans un état de choc total.
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Spinazzola revient sur les occasions manquées
« Après avoir joué à dix pendant 90 minutes, nous avons réussi à ramener le match aux tirs au but à la force du poignet ; nous avons eu trois ou quatre occasions de l'emporter », a déclaré Spinazzola à RAI Sport au lendemain de la défaite. Le défenseur était visiblement ému par l'atmosphère de désolation qui régnait dans les vestiaires, soulignant l'impact que ce résultat avait eu sur les plus jeunes membres de l'équipe, qui espéraient redorer le blason de la nation.
« C’est tellement décevant pour nous, pour nos familles, pour tous les enfants italiens qui ne verront plus l’Italie en Coupe du monde », a-t-il ajouté. « C’est tellement triste de voir les jeunes joueurs pleurer, mais ils auront un avenir meilleur. Ce sont des incidents qui ont décidé du sort du match, nous savions que ce serait très difficile à 10 contre 11, mais nous avons tout de même créé plusieurs occasions. Ça ne sert à rien d’en parler maintenant, il y a cette énorme déception. C’était certainement ma dernière chance d’aller en Coupe du monde, mais je me sens mal pour toute l’Italie. »
Gattuso reste combatif malgré son départ
L'entraîneur était tout aussi ému après le coup de sifflet final, présentant ses excuses aux supporters tout en défendant l'engagement de ses joueurs face à une pression intense. « Je m'excuse personnellement de ne pas avoir réussi, mais ces gars-là ont tout donné », a déclaré Gattuso. « Ces gars-là ne méritaient pas ça, vu leurs efforts, leur passion et leur détermination. Nous avons eu trois occasions, et la plupart de leurs centres nous ont à peine effleurés. Je suis toujours fier de mes gars. Si vous me poignardez aujourd’hui, rien ne sortira, je n’ai plus de sang. C’était important pour le football italien et ça fait mal de partir comme ça. J’ai moi-même été surpris par le cœur et la détermination dont ils ont fait preuve aujourd’hui. Nous étions assiégés, dans les tranchées. Et pourtant, nous voilà en train de parler de ne pas nous qualifier pour la Coupe du monde une nouvelle fois. »
Interrogé sur son avenir en tant que sélectionneur de l'Italie, Gattuso a répondu fermement : « Je ne souhaite absolument pas parler de mon avenir aujourd’hui. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Azzurri ?
On ne saurait sous-estimer l'importance historique de cet échec, l'Italie étant devenue la première ancienne championne du monde à manquer trois Coupes du monde d'affilée. Comme des joueurs tels que Spinazzola ne seront probablement plus là pour le prochain cycle, l'accent doit désormais être mis sur une refonte structurelle complète du système italien. Pour l'instant, les Azzurri n'ont d'autre choix que de se résigner à passer quatre nouvelles années dans l'ombre sur la scène internationale, tandis que leurs rivaux traditionnels se préparent pour l'édition de 2026.