« J'ai de la peine pour toute l'Italie » : Leonardo Spinazzola s'exprime avec émotion après l'« énorme déception » causée par la défaite des Azzurri en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine

Le cauchemar de l'Italie sur la scène internationale s'est poursuivi mardi soir, alors que la sélection a été condamnée à une troisième absence consécutive en Coupe du monde après une défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. Bien qu'ils aient pris l'avantage dès le début de la finale des barrages grâce à Moise Kean, les Azzurri ont vu Alessandro Bastoni être expulsé juste avant la mi-temps et ont finalement été rattrapés par un but égalisateur d'Haris Tabakovic à la 79e minute.

La séance de tirs au but qui a suivi s'est avérée fatale pour l'équipe de Gennaro Gattuso, Sandro Tonali étant le seul joueur italien à avoir réussi son tir. Pio Esposito et Bryan Cristante ayant tous deux manqué leur tir, la Bosnie a décroché son billet pour l'Amérique du Nord grâce à une victoire sans appel 4-1 aux tirs au but, laissant les quadruples champions du monde dans un état de choc total.