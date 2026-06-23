En inscrivant ses 17e et 18e buts en Coupe du monde, Messi a dépassé l’attaquant allemand Miroslav Klose pour s’imposer seul au sommet de l’histoire du football. Sa prestation magistrale a permis à l’Argentine de se hisser en tête du groupe J, allégeant ainsi une pression immense avant son dernier match de phase de poules.

Malgré ces exploits personnels historiques, l’attaquant chevronné est resté humble, ajoutant : « Notre objectif est toujours de remporter tous nos matchs. Nous sommes l’Argentine et nous visons toujours la victoire, mais nous savons que ce n’est pas facile et que nous devons le prouver sur le terrain – aujourd’hui, nous y sommes parvenus. Nous avons toutefois manqué nos longues périodes de possession habituelles. L’adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger, mais la rencontre était très serrée et il a joué très vite.

« Je suis satisfait de la manière dont s’est déroulé le match et surtout de cette victoire. Nous avons pris les six points et atteint notre premier objectif : la qualification pour les seizièmes de finale en tête de groupe.

« Nous abordons désormais une semaine plus sereine, l’objectif initial étant atteint. Nous nous concentrons uniquement sur la suite. Pour moi, c’est toujours quelque chose de spécial. J’aime jouer et prendre du plaisir sur le terrain. »