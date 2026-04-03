« J'ai complètement perdu mon sang-froid ! » Même Uli Hoeneß n'a pas pu empêcher un scandale aux conséquences graves au FC Bayern

Le premier scandale concret a éclaté à propos de Thiago, le joueur préféré de Guardiola, qui s'était déchiré partiellement le ligament interne au printemps 2014. Au départ, on parlait d'une indisponibilité de deux mois au maximum, mais Thiago et Guardiola trouvaient que cela n'allait pas assez vite. Sans l'autorisation de Müller-Wohlfahrt, Thiago s'est fait injecter de la cortisone et des facteurs de croissance dans le ligament interne par le médecin espagnol Ramon Cugat.
Cela n'a toutefois pas accéléré la guérison ; au contraire, Thiago s'est blessé à nouveau au même endroit. Même Guardiola a admis plus tard que le traitement de Cugat avait été « peut-être une grave erreur ». Thiago a finalement été absent pendant près d'un an – et lors du deuxième match après son retour, un nouveau scandale a éclaté.
Avril 2015, quart de finale de la Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen. Lorsque Benatia s'est blessé au muscle, Guardiola s'est tourné vers le banc et a applaudi, vraisemblablement avec malice, en direction du service médical. Après le match, il a qualifié la situation des blessés de « critique, très critique ». La semaine suivante, le FC Bayern se rendait à Porto pour un match de Ligue des champions ; ce devait être, pour l’instant, le dernier déplacement de Müller-Wohlfahrt.
À la demande de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt est revenu en 2017 au club le plus titré d'Allemagne et a fait ses adieux définitifs trois ans plus tard, sans grande reconnaissance ni cérémonie de la part du club. Cela a été « décevant sur le plan humain », comme il l’a admis l’année dernière. Il est ensuite tombé dans une déprime, la manière dont il a quitté le club l’a « profondément affecté ».
« Le milieu du football m'était devenu de plus en plus étranger, avec ces salaires et ces sommes de transfert astronomiques qui sont désormais versés. Le sport professionnel est devenu plus froid et impersonnel. Il y a moins de camaraderie », explique-t-il aujourd’hui à propos de ses motivations d’alors.
« Avant », le FC Bayern fonctionnait « comme une famille ». À l’époque, il n’avait tout simplement plus ce sentiment. Au regard des développements actuels, il s’est toutefois montré bienveillant, notamment en ce qui concerne son évaluation de Vincent Kompany, « l’élève » de Guardiola. Sous sa direction, « l’ambiance est heureusement redevenue un peu plus familiale, d’après ce que j’ai entendu. Cela me réjouit. »