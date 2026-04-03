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Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten et Nino Duit

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« J'ai complètement perdu mon sang-froid ! » Même Uli Hoeneß n'a pas pu empêcher un scandale aux conséquences graves au FC Bayern

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La rupture entre le docteur Müller-Wohlfahrt et Pep Guardiola au FC Bayern est légendaire. Elle refait aujourd’hui surface.

Lorsque le docteur Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, figure emblématique du monde médical, revient aujourd’hui sur le 15 avril 2015 dans une interview accordée au magazine *Der Spiegel*, il parle d’une « journée terrible ». Quarts de finale de la Ligue des champions, lieu : l’Estadio do Dragao. Le club le plus titré d’Allemagne s’incline de manière tout à fait inattendue 1-3 face au FC Porto. 

Et selon l'entraîneur Pep Guardiola, le principal responsable n'est pas un joueur sur le terrain, mais celui qui est chargé de veiller à leur santé : Müller-Wohlfahrt. 

Contexte : le club le plus titré d'Allemagne avait dû se passer au Portugal de Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribéry, Arjen Robben, Javi Martínez et David Alaba, tous blessés.

  • Pep MüllerIMAGO / Norbert Schmidt

    « On m’a tenu pour responsable de la défaite devant toute l’équipe réunie dans les vestiaires », raconte aujourd’hui cet homme de 83 ans dans le magazine Der Spiegel : « On disait que nous avions trop de blessés dans l’équipe et que je laissais les joueurs se reposer trop longtemps. C’était complètement absurde. Je ne voulais pas accepter cela. »

    Ce qui s’est passé ensuite est bien documenté depuis des années. « Pour la première fois de toutes ces années, j’ai haussé le ton », se souvenait déjà Müller-Wohlfahrt dans son autobiographie parue en 2019, évoquant la dispute avec Guardiola au printemps, il y a maintenant onze ans. C’est le lendemain de la défaite à Porto que la rupture a définitivement eu lieu.

    « Guardiola et moi nous sommes assis à la grande table où les joueurs prennent leur petit-déjeuner le matin ; la vaisselle y était encore posée. Cela devait être une discussion – et cela a tourné au scandale », racontait le légendaire médecin de l’équipe du FC Bayern dans sa biographie : « J’ai complètement perdu mon sang-froid, j’ai crié sur Guardiola, puis j’ai frappé si fort du poing sur la table que les assiettes et les tasses ont cliqueté. »

    Peu après, Müller-Wohlfahrt a annoncé son départ avec effet immédiat, après 38 ans passés au FC Bayern, sans en avoir préalablement discuté avec les dirigeants du club. Ses collègues médecins Peter Ueblacker, Lutz Hänsel et son fils Kilian Müller-Wohlfahrt ont également quitté le club.

    Selon l’avis actuel du médecin du sport, si les choses en sont arrivées là, c’est en raison de l’absence du patron du club, Uli Hoeneß, qui purgeait alors une peine de prison pour fraude fiscale. « S’il avait été au club, il n’y aurait pas eu de rupture avec Guardiola, j’en suis certain », a encore une fois précisé Müller-Wohlfahrt.

    Guardiola ne s'est pas exprimé publiquement sur cet incident, se contentant à l'époque de dire qu'il avait « un grand respect » pour la décision de Müller-Wohlfahrt de démissionner.

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  • Guardiola et Müller-Wohlfahrt au FC Bayern : la crise a régné dès le début

    Dès son arrivée à l'été 2013, une lutte pour le pouvoir d'interprétation en matière de blessures et de traitements s'est engagée entre l'entraîneur et le médecin de l'équipe. « Le premier jour s'est bien passé, le deuxième aussi », se souvient Müller-Wohlfahrt depuis plusieurs années déjà, « mais dès le troisième, Guardiola est venu me voir et m'a pris à partie sans crier gare : "Mais qu'est-ce qui se passe ici, au juste ? Je pensais rejoindre le meilleur service médical du monde, et nous avons deux blessés chroniques qui auraient dû être rétablis depuis longtemps. Qu’est-ce que ça veut dire ? » Il l’a dit d’un ton agressif et accusateur. »

    Guardiola n’appréciait pas que Müller-Wohlfahrt ne se trouve pas en permanence dans l’enceinte du club, mais principalement dans son cabinet en centre-ville. Et il n’appréciait pas non plus que le FC Bayern ne soit pas la seule raison d’être de Müller-Wohlfahrt, qu’il voyage par exemple à travers le monde avec l’équipe nationale allemande ou qu’il soigne des muscles jamaïcains comme ceux d’Usain Bolt. 

    Par ailleurs, selon les dires de Müller-Wohlfahrt, Guardiola lui aurait reproché que les blessures en Allemagne duraient deux tiers plus longtemps que ce à quoi il était habitué dans son ancien club, le FC Barcelone. En bref : il y avait un manque de confiance fondamentale. « Je ne pouvais pas comprendre qu’un entraîneur, qui comptait autant d’années de vie que moi d’années de carrière au Bayern, ne prête aucune attention à moi et à mon expérience. »

  • Pep ThiagoGetty Images

    Guardiola, la blessure de Thiago et les applaudissements sarcastiques adressés à Müller-Wohlfahrt

    Le premier scandale concret a éclaté à propos de Thiago, le joueur préféré de Guardiola, qui s'était déchiré partiellement le ligament interne au printemps 2014. Au départ, on parlait d'une indisponibilité de deux mois au maximum, mais Thiago et Guardiola trouvaient que cela n'allait pas assez vite. Sans l'autorisation de Müller-Wohlfahrt, Thiago s'est fait injecter de la cortisone et des facteurs de croissance dans le ligament interne par le médecin espagnol Ramon Cugat.

    Cela n'a toutefois pas accéléré la guérison ; au contraire, Thiago s'est blessé à nouveau au même endroit. Même Guardiola a admis plus tard que le traitement de Cugat avait été « peut-être une grave erreur ». Thiago a finalement été absent pendant près d'un an – et lors du deuxième match après son retour, un nouveau scandale a éclaté.

    Avril 2015, quart de finale de la Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen. Lorsque Benatia s'est blessé au muscle, Guardiola s'est tourné vers le banc et a applaudi, vraisemblablement avec malice, en direction du service médical. Après le match, il a qualifié la situation des blessés de « critique, très critique ». La semaine suivante, le FC Bayern se rendait à Porto pour un match de Ligue des champions ; ce devait être, pour l’instant, le dernier déplacement de Müller-Wohlfahrt.

    À la demande de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt est revenu en 2017 au club le plus titré d'Allemagne et a fait ses adieux définitifs trois ans plus tard, sans grande reconnaissance ni cérémonie de la part du club. Cela a été « décevant sur le plan humain », comme il l’a admis l’année dernière. Il est ensuite tombé dans une déprime, la manière dont il a quitté le club l’a « profondément affecté ».

    « Le milieu du football m'était devenu de plus en plus étranger, avec ces salaires et ces sommes de transfert astronomiques qui sont désormais versés. Le sport professionnel est devenu plus froid et impersonnel. Il y a moins de camaraderie », explique-t-il aujourd’hui à propos de ses motivations d’alors.

    « Avant », le FC Bayern fonctionnait « comme une famille ». À l’époque, il n’avait tout simplement plus ce sentiment. Au regard des développements actuels, il s’est toutefois montré bienveillant, notamment en ce qui concerne son évaluation de Vincent Kompany, « l’élève » de Guardiola. Sous sa direction, « l’ambiance est heureusement redevenue un peu plus familiale, d’après ce que j’ai entendu. Cela me réjouit. »

  • Pep Guardiola : parcours d'entraîneur et statistiques

    ClubMatchsPoints par match
    Manchester City5822,27
    FC Bayern Munich1612,41
    FC Barcelone2472,36
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