« J'ai complètement perdu mon sang-froid ! » Même Uli Hoeneß n'a pas pu empêcher un scandale aux conséquences graves au FC Bayern

« On m’a tenu pour responsable de la défaite devant toute l’équipe réunie dans les vestiaires », raconte aujourd’hui cet homme de 83 ans dans le magazine Der Spiegel : « On disait que nous avions trop de blessés dans l’équipe et que je laissais les joueurs se reposer trop longtemps. C’était complètement absurde. Je ne voulais pas accepter cela. »

Ce qui s’est passé ensuite est bien documenté depuis des années. « Pour la première fois de toutes ces années, j’ai haussé le ton », se souvenait déjà Müller-Wohlfahrt dans son autobiographie parue en 2019, évoquant la dispute avec Guardiola au printemps, il y a maintenant onze ans. C’est le lendemain de la défaite à Porto que la rupture a définitivement eu lieu.

« Guardiola et moi nous sommes assis à la grande table où les joueurs prennent leur petit-déjeuner le matin ; la vaisselle y était encore posée. Cela devait être une discussion – et cela a tourné au scandale », racontait le légendaire médecin de l’équipe du FC Bayern dans sa biographie : « J’ai complètement perdu mon sang-froid, j’ai crié sur Guardiola, puis j’ai frappé si fort du poing sur la table que les assiettes et les tasses ont cliqueté. »

Peu après, Müller-Wohlfahrt a annoncé son départ avec effet immédiat, après 38 ans passés au FC Bayern, sans en avoir préalablement discuté avec les dirigeants du club. Ses collègues médecins Peter Ueblacker, Lutz Hänsel et son fils Kilian Müller-Wohlfahrt ont également quitté le club.

Selon l’avis actuel du médecin du sport, si les choses en sont arrivées là, c’est en raison de l’absence du patron du club, Uli Hoeneß, qui purgeait alors une peine de prison pour fraude fiscale. « S’il avait été au club, il n’y aurait pas eu de rupture avec Guardiola, j’en suis certain », a encore une fois précisé Müller-Wohlfahrt.

Guardiola ne s'est pas exprimé publiquement sur cet incident, se contentant à l'époque de dire qu'il avait « un grand respect » pour la décision de Müller-Wohlfahrt de démissionner.