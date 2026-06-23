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« J'ai complètement manqué ma tentative ! » - Lionel Messi « très en colère » après avoir surpris tout le monde en ratant un penalty face à l'Autriche, même si le capitaine argentin a ensuite battu le record de buts en Coupe du monde
Talisman surmonte la déception d'un penalty
Les tenants du titre se sont qualifiés pour les huitièmes de finale au Texas, malgré un penalty manqué par leur capitaine dès la 8^e minute, une rare erreur pour lui. Il s’agissait du troisième échec de Messi sur penalty (hors tirs au but) dans l’histoire du tournoi, un creux statistique qu’il s’est empressé de corriger. L’attaquant chevronné s’est repris en ouvrant le score avant la mi-temps, puis a inscrit un deuxième but imparable dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, portant ainsi son total à cinq buts en seulement deux matches dans le tournoi actuel.
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Le capitaine fulmine après ce tir manqué
Le meneur de jeu emblématique a longtemps ruminé son mauvais tir à 12 yards avant de remobiliser ses coéquipiers.
Messi a déclaré : « Il y a eu un moment où j’étais très en colère après ce penalty manqué. Je l’ai très mal tiré, mais heureusement nous avons inversé la tendance, pris l’avantage et décroché les trois points, ce qui est l’essentiel.
« Nous étions venus pour gagner, et nous savions que ce serait compliqué, d’autant plus dans une Coupe du monde où aucun match n’est facile. L’adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger, mais la rencontre était serrée, très intense, et il était difficile de jouer. Ils ont pressé haut et vite. Au final, l’essentiel était de se qualifier. »
Un moment historique vient couronner cette victoire.
En inscrivant ses 17e et 18e buts en Coupe du monde, Messi a dépassé l’attaquant allemand Miroslav Klose pour s’imposer en solitaire au sommet de l’histoire du football. Sa prestation magistrale a permis à l’Argentine de prendre la tête du groupe J, allégeant ainsi la pression avant son dernier match de la phase de groupes.
Malgré ces exploits personnels historiques, l’attaquant chevronné est resté humble, ajoutant : « Notre objectif est toujours de remporter tous nos matchs. Nous sommes l’Argentine et nous visons toujours la victoire, mais nous savons que ce n’est pas facile et que nous devons le prouver sur le terrain – aujourd’hui, nous y sommes parvenus. Nous avons toutefois manqué nos longues phases de possession habituelles. L’adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger, mais la rencontre était très serrée et il a joué très vite.
« Je suis satisfait de la manière dont le match s'est déroulé et surtout de cette victoire. Nous avons pris les six points et atteint notre premier objectif : la qualification pour les seizièmes de finale en tête de groupe.
« Nous abordons désormais une semaine plus sereine, l’objectif initial étant atteint. Nous nous concentrons uniquement sur la suite. Je vis chaque match comme un moment spécial ; j’aime jouer et prendre du plaisir sur le terrain. »
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Les préparatifs des éliminatoires débutent de bonne heure.
L'équipe de Lionel Scaloni conclura sa phase de groupes samedi par une dernière sortie face à la Jordanie, avec l'ambition de conserver un parcours parfait. Qualifiée d'office, la sélection argentine pourrait procéder à un large turn-over pour préserver ses cadres en vue des phases à élimination directe.
Un seizième de finale face au deuxième du groupe H est d’ores et déjà programmé, avec la perspective d’une rencontre explosive dès le premier tour à élimination directe contre l’Espagne, l’une des grandes puissances européennes, au tour suivant.