En inscrivant ses 17e et 18e buts en Coupe du monde, Messi a dépassé l’attaquant allemand Miroslav Klose pour s’imposer en solitaire au sommet de l’histoire du football. Sa prestation magistrale a permis à l’Argentine de prendre la tête du groupe J, allégeant ainsi la pression avant son dernier match de la phase de groupes.

Malgré ces exploits personnels historiques, l’attaquant chevronné est resté humble, ajoutant : « Notre objectif est toujours de remporter tous nos matchs. Nous sommes l’Argentine et nous visons toujours la victoire, mais nous savons que ce n’est pas facile et que nous devons le prouver sur le terrain – aujourd’hui, nous y sommes parvenus. Nous avons toutefois manqué nos longues phases de possession habituelles. L’adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger, mais la rencontre était très serrée et il a joué très vite.

« Je suis satisfait de la manière dont le match s'est déroulé et surtout de cette victoire. Nous avons pris les six points et atteint notre premier objectif : la qualification pour les seizièmes de finale en tête de groupe.

« Nous abordons désormais une semaine plus sereine, l’objectif initial étant atteint. Nous nous concentrons uniquement sur la suite. Je vis chaque match comme un moment spécial ; j’aime jouer et prendre du plaisir sur le terrain. »