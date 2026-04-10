« J'ai commis des erreurs » : Alejandro Garnacho assume la responsabilité de la chute de Manchester United avant son transfert à Chelsea, l'ailier reconnaissant que son départ houleux d'Old Trafford l'a « blessé »

Le passage du jeune joueur de 21 ans à Manchester s’est conclu dans la controverse, après une rupture très médiatisée avec son ancien entraîneur, Ruben Amorim. Garnacho est devenu le point de mire des tensions au sein du vestiaire, s’exprimant souvent sur les réseaux sociaux pour faire part de ses frustrations, ce qui a finalement conduit le club à accepter son transfert à Stamford Bridge.

Revenant sur cette saga qui l’a vu marginalisé avant son départ pour Londres, l’attaquant a admis avoir contribué à cette atmosphère toxique. Dans une interview accordée à la Premier League, il a déclaré : « Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais tout simplement plus comme avant à Manchester United. Je me suis retrouvé sur le banc, ce qui n’est pas dramatique à 20 ans, mais je me persuadais que je devais jouer tous les matchs.

Dans mon esprit, c’est peut-être aussi de ma faute, j’ai commencé à faire des bêtises. Mais oui, c’était juste une période de ma vie et parfois il faut prendre des décisions, et je suis vraiment fier d’être ici et de rester en Premier League dans un club comme celui-ci. »

Des problèmes disciplinaires, rapportés par la presse, ont encore accentué ces retombées négatives et terni sa dernière saison sous la direction d’Amorim.