Getty Images Sport
Traduit par
« J'ai commis des erreurs » : Alejandro Garnacho assume la responsabilité de la chute de Manchester United avant son transfert à Chelsea, l'ailier reconnaissant que son départ houleux d'Old Trafford l'a « blessé »
Départ chaotique de Manchester United
Le passage du jeune joueur de 21 ans à Manchester s’est conclu dans la controverse, après une rupture très médiatisée avec son ancien entraîneur, Ruben Amorim. Garnacho est devenu le point de mire des tensions au sein du vestiaire, s’exprimant souvent sur les réseaux sociaux pour faire part de ses frustrations, ce qui a finalement conduit le club à accepter son transfert à Stamford Bridge.
Revenant sur cette saga qui l’a vu marginalisé avant son départ pour Londres, l’attaquant a admis avoir contribué à cette atmosphère toxique. Dans une interview accordée à la Premier League, il a déclaré : « Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais tout simplement plus comme avant à Manchester United. Je me suis retrouvé sur le banc, ce qui n’est pas dramatique à 20 ans, mais je me persuadais que je devais jouer tous les matchs.
Dans mon esprit, c’est peut-être aussi de ma faute, j’ai commencé à faire des bêtises. Mais oui, c’était juste une période de ma vie et parfois il faut prendre des décisions, et je suis vraiment fier d’être ici et de rester en Premier League dans un club comme celui-ci. »
Des problèmes disciplinaires, rapportés par la presse, ont encore accentué ces retombées négatives et terni sa dernière saison sous la direction d’Amorim.
- Getty Images Sport
Pas de rancune
Malgré une rupture tumultueuse, marquée par les publications incendiaires du frère de Garnacho sur les réseaux sociaux et par le fait que le joueur lui-même semblait se moquer du club en portant un maillot d’Aston Villa à l’effigie de Marcus Rashford, autre élément écarté, l’attaquant affirme ne ressentir aucune amertume envers Manchester United.
« Nous connaissons l’équipe dont nous disposons, ce dont nous sommes capables », a-t-il poursuivi. « Il y a des hauts et des bas. Mais oui, je suis vraiment fier d’être ici en ce moment. La vie ici est normale, et je suis heureux. À United, je n’ai rien de négatif à dire sur le club ou sur mes coéquipiers. C’est juste une page qui s’est tournée. Ma vie a continué et je dois regarder devant moi. »
Interrogé sur son départ d’Old Trafford, l’ailier reconnaît : « Oui, peut-être, car j’aimais ce club. Ils m’ont donné confiance dès le début, depuis l’Espagne, en m’amenant au centre de formation puis en m’intégrant à l’équipe première. Cela a duré quatre ou cinq ans, et j’ai reçu un amour incroyable de tout le monde : les supporters, le stade, tout était vraiment génial. Parfois, il faut savoir tourner la page pour avancer dans sa carrière. Je ne garde que des bons souvenirs de Manchester United. »
Des obstacles à Stamford Bridge
La vie à Chelsea n’a pas offert le nouveau départ escompté à Garnacho après son départ du nord-ouest de l’Angleterre. Arrivé avec de grands espoirs, l’attaquant peine à imposer sa régularité sous les ordres de Liam Rosenior, qui a remplacé Enzo Maresca en janvier. L’élimination récente des Blues en Ligue des champions et leur mauvaise passe en championnat ont accentué la frustration du jeune joueur.
Avec un seul but en Premier League cette saison, il voit son temps de jeu fondre. Autrefois présenté comme l’avenir de l’attaque de Manchester United, il doit aujourd’hui se contenter d’un rôle de rotatif à Londres. Cette perte de vitesse interroge sur l’opportunité d’un investissement de 40 millions de livres pour un joueur sous contrat jusqu’en 2032.
- Getty Images Sport
Intérêts sur les prêts en provenance d’Amérique du Sud
La perte d’influence de Garnacho attire l’attention de clubs étrangers, et des sources inattendues évoquent un départ temporaire de la Premier League. Le coach de River Plate, Eduardo Coudet, aurait même contacté le joueur pour discuter d’un prêt d’une saison. Une telle perspective aurait été impensable il y a deux ans, alors qu’il était encore l’étoile montante d’Old Trafford.