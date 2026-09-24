Pochettino s’était vu proposer une prolongation de contrat avant la Coupe du monde, mais il avait été catégorique : il ne discuterait pas de son avenir avec la sélection avant la fin du tournoi. Cependant, pendant des vacances en Europe, les États-Unis lui ont manqué et il a eu envie de continuer à faire progresser U.S. Soccer.

« C’était très important pour nous de montrer une bonne performance... et nous nous sommes mis d’accord pour parler après la Coupe du monde. Et pour être honnête, après la fin de la Coupe du monde... l’Amérique et les États-Unis ont commencé à me manquer. Nous avons construit quelque chose, et créé un lien avec les supporters qui était incroyable », a-t-il déclaré aux animateurs Raheem Taylor-Parkes et Chad Ochocinco.





Il a également mis en avant un groupe émergent de joueurs qui pourrait encore avoir un impact jusqu’à la Coupe du monde 2030. Avec des noms comme Cavan Sullivan, Julian Hall et Adri Mehmeti qui entrent peu à peu dans le paysage de la sélection nationale, Pochettino a avancé l’idée que les États-Unis pourraient encore s’améliorer.

« C’est vrai que nous voyions un groupe potentiel de jeunes joueurs de 16, 17, 18 et 19 ans, avec la possibilité de pousser les autres joueurs », a déclaré Pochettino.



