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« J’ai commencé à regretter l’Amérique » : le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino évoque une présence jusqu’en 2030, les talents émergents et la mentalité de la MLS dans The Late Run
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« Nous avons construit quelque chose »
Pochettino s’était vu proposer une prolongation de contrat avant la Coupe du monde, mais il avait été catégorique : il ne discuterait pas de son avenir avec la sélection avant la fin du tournoi. Cependant, pendant des vacances en Europe, les États-Unis lui ont manqué et il a eu envie de continuer à faire progresser U.S. Soccer.
« C’était très important pour nous de montrer une bonne performance... et nous nous sommes mis d’accord pour parler après la Coupe du monde. Et pour être honnête, après la fin de la Coupe du monde... l’Amérique et les États-Unis ont commencé à me manquer. Nous avons construit quelque chose, et créé un lien avec les supporters qui était incroyable », a-t-il déclaré aux animateurs Raheem Taylor-Parkes et Chad Ochocinco.
Il a également mis en avant un groupe émergent de joueurs qui pourrait encore avoir un impact jusqu’à la Coupe du monde 2030. Avec des noms comme Cavan Sullivan, Julian Hall et Adri Mehmeti qui entrent peu à peu dans le paysage de la sélection nationale, Pochettino a avancé l’idée que les États-Unis pourraient encore s’améliorer.
« C’est vrai que nous voyions un groupe potentiel de jeunes joueurs de 16, 17, 18 et 19 ans, avec la possibilité de pousser les autres joueurs », a déclaré Pochettino.
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« Soutenez le football dans ce pays »
Pochettino veut aussi contribuer au développement du football à travers les États-Unis. Dans l’annonce de son nouveau contrat, le 3 août, il a exposé des ambitions qui vont au-delà de l’équipe nationale.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’apporter toute notre expérience et notre savoir à encore plus de secteurs de l’US Soccer, tout en contribuant à renforcer les filières pour les joueurs, les entraîneurs et les équipes à travers la Fédération », a-t-il déclaré.
C’est un point qu’il a également repris lors de son passage dans l’émission :
« Nous voulons soutenir la fédération dans les objectifs qu’elle a devant elle et, en même temps, soutenir le football dans ce pays pour réduire l’écart avec d’autres sports comme le football américain, le baseball et le basket-ball », a déclaré Pochettino.
Une partie de cet effort passe, a-t-il admis, par un changement de mentalité :
« Nous devons changer les mentalités. Pourquoi ? C’est vrai. Je ne veux pas critiquer un autre sport ni le comparer à un autre sport, parce que le football est différent. Mais l’esprit du footballeur, ou le fonctionnement du cerveau, est différent de celui d’un autre sport. L’éducation ici quand on est enfant. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, mais cela ne prépare pas le joueur à un très, très haut niveau. Notre sport n’est pas du divertissement ; c’est de la compétition. Les conséquences de la défaite sont énormes », a déclaré Pochettino.
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Réflexions sur la MLS
Pochettino a fait l’éloge de la MLS, mais a souligné l’absence de promotion et de relégation comme un frein dans la mentalité américaine vis-à-vis du football.
« En MLS, si vous êtes dernier après six mois, et que vous dites : “OK, je peux me préparer pour la saison suivante parce qu’il n’y a aucune conséquence”, cela entretient l’habitude de perdre que vous créez dans votre esprit. Vous commencez à apprendre à perdre sans en être affecté », a-t-il déclaré. « Nous voulons changer cette mentalité. »
Comment, exactement, cela peut se produire reste toutefois plus difficile à déterminer.
« Nous avons besoin de l’aide des clubs, de la fédération, d’organisations comme la MLS. Nous devons changer un peu notre manière de fonctionner dans toutes les compétitions et fournir aux joueurs les outils pour être plus compétitifs », a déclaré Pochettino.
Le talent est bien là, malgré tout.
« Ils sont très courageux. Ils ont la capacité, l’énergie, le talent pour être performants à 16, 17, 18 ans. C’est l’un des premiers points. Si vous n’avez pas la qualité, si vous n’avez pas le caractère, et si vous n’êtes pas assez courageux, c’est difficile d’être performant... nous devons y prêter attention, nous devons les évaluer et essayer d’identifier ce dont ils ont besoin pour les former, afin de leur fournir les outils pour continuer à progresser », a-t-il déclaré.
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« Deux cents pour cent dans ma génération »
Pochettino a également évoqué la question du changement de génération dans le football. L’Argentin a joué au niveau professionnel de 1989 à 2006 et a représenté l’Argentine à la Coupe du monde 2002. Il a admis qu’il préfère le football qu’il pratiquait semaine après semaine.
« À deux cents pour cent, je préfère ma génération. Le football ne peut pas être juste. Nous construisons un type de joueur différent... [la technologie] n’est pas l’essence du sport. C’est difficile, tellement difficile », a déclaré Pochettino. « On perd les sensations spontanées. »
Les matches amicaux des États-Unis cette semaine ne comporteront pas de VAR, et Pochettino s’en est réjoui.
« Je pense que c’est bien de voir comment est le joueur, d’essayer de le mettre dans une situation dans laquelle il n’a normalement pas à se trouver. Si l’arbitre ne vous voit pas, vous ne pouvez pas pousser, toucher ou faire différentes choses », a-t-il déclaré.
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