Slot a publié une déclaration définitive pour clarifier sa position après avoir eu des discussions avec la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) afin de remplacer Ronald Koeman. Bien qu’il ait été le principal candidat pour les Pays-Bas, Slot a décidé de se retirer du processus, invoquant son désir de rester impliqué dans les exigences quotidiennes de la gestion d’un club plutôt que de passer au niveau international à ce stade de sa carrière.

L’ancien entraîneur de Feyenoord tenait à démentir les informations selon lesquelles l’échec des discussions était dû à des désaccords financiers. Dans une déclaration à Voetbal International, Slot a déclaré : « À ce stade de ma carrière, je préfère me voir chaque jour sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs. Quelque chose qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une sélection nationale.

« Et c’est pourquoi j’ai choisi de ne pas poursuivre les discussions et de ne pas entamer de négociations sur ce à quoi un éventuel contrat pourrait ressembler.

« J’ai un énorme respect pour l’équipe nationale et pour la KNVB et je ne peux être que positif sur la manière professionnelle dont les discussions se sont déroulées cette semaine-là. Pour l’instant, je crois que le football de club a encore beaucoup à m’offrir. »



