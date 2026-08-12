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« J’ai choisi de ne pas continuer » : Arne Slot sort du silence sur le rejet de sa première offre d’emploi depuis son licenciement de Liverpool
Slot clarifie sa position sur le poste vacant aux Pays-Bas
Slot a publié une déclaration définitive pour clarifier sa position après avoir eu des discussions avec la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) afin de remplacer Ronald Koeman. Bien qu’il ait été le principal candidat pour les Pays-Bas, Slot a décidé de se retirer du processus, invoquant son désir de rester impliqué dans les exigences quotidiennes de la gestion d’un club plutôt que de passer au niveau international à ce stade de sa carrière.
L’ancien entraîneur de Feyenoord tenait à démentir les informations selon lesquelles l’échec des discussions était dû à des désaccords financiers. Dans une déclaration à Voetbal International, Slot a déclaré : « À ce stade de ma carrière, je préfère me voir chaque jour sur le terrain d’entraînement avec mes joueurs. Quelque chose qui n’est tout simplement pas possible de la même manière avec une sélection nationale.
« Et c’est pourquoi j’ai choisi de ne pas poursuivre les discussions et de ne pas entamer de négociations sur ce à quoi un éventuel contrat pourrait ressembler.
« J’ai un énorme respect pour l’équipe nationale et pour la KNVB et je ne peux être que positif sur la manière professionnelle dont les discussions se sont déroulées cette semaine-là. Pour l’instant, je crois que le football de club a encore beaucoup à m’offrir. »
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Le rêve de sélection nationale mis entre parenthèses
Alors que la KNVB avait identifié Slot comme sa priorité après une campagne décevante à la Coupe du monde 2026 sous Koeman, le technicien de 47 ans assure que le timing n’était tout simplement pas le bon. Slot a exprimé son admiration pour la structure en place, tout en affirmant que son avenir immédiat se situait ailleurs.
L’entraîneur a également souligné que représenter son pays restait un objectif à long terme, même s’il n’était pas encore prêt à franchir le pas. Il a conclu sa déclaration en affirmant : « Ce serait un grand honneur de représenter mon pays un jour en tant que sélectionneur national. Cependant, ce n’était pas le bon moment pour moi. »
Les implications financières d’un départ d’Anfield
Le départ de Slot d’Anfield a été un moment marquant en Premier League, intervenant seulement un an après qu’il les a menés au titre. Cependant, une cinquième place et des frictions tactiques, notamment des critiques publiques de Mohamed Salah, ont conduit à un examen interne puis à son licenciement.
Le refus de Slot d’accepter le poste avec les Pays-Bas représente un coup financier direct pour Liverpool. S’il avait accepté ce poste, Liverpool aurait pu compenser une grande partie de son indemnité de licenciement. Le contrat initial du Néerlandais à Anfield était très lucratif, avec un package total évalué à environ 25 millions de livres sterling. Slot a déjà montré qu’il se montre sélectif quant à son prochain projet, ayant, selon certaines informations, repoussé une approche de Fulham pour prendre les rênes à Craven Cottage avant que la KNVB ne le contacte.
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Le paysage international des entraîneurs évolue
En renonçant au poste à la tête des Pays-Bas, Slot évite de rejoindre une liste grandissante d’entraîneurs de l’élite qui font le saut dans le football international. Son prédécesseur à Liverpool, Jurgen Klopp a récemment pris les rênes de la sélection allemande, dans une tendance plus large au sommet du football. Thomas Tuchel a déjà pris les commandes de l’Angleterre et Carlo Ancelotti a pris en main le Brésil, tandis que Zinedine Zidane reste fortement lié à la France.
La KNVB doit désormais se tourner vers d’autres options alors qu’elle prépare la Ligue des nations, tandis que Slot reste l’un des agents libres les plus en vue sur le marché. Sa décision d’attendre le bon projet en club laisse penser qu’il est convaincu qu’un poste vacant de tout premier plan se libérera bientôt.
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