Officiellement écarté de la sélection suédoise pour la Coupe du monde en raison d’une blessure grave qui l’a tenu éloigné des terrains pendant douze mois, Dejan Kulusevski se concentre désormais pleinement sur la saison 2026-2027 avec son club. L’attaquant est déterminé à être prêt pour rejoindre Roberto De Zerbi à Tottenham, et, malgré cette longue période d’inactivité, le médecin de l’équipe nationale, Jonas Werner, reste optimiste quant à ses perspectives de carrière à long terme.

« Il ne perdra pas espoir », a déclaré Werner à Sportbladet. « Il bénéficie d’un soutien important de la part du club et d’autres personnes qui l’aident dans sa rééducation. J’ai bon espoir qu’il rejouera au football. »