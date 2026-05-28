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« J'ai bon espoir qu'il reprenne le football » - La rééducation de Dejan Kulusevski dure depuis plus d'un an, et le médecin de l'équipe de Suède fait le point sur la situation de la star de Tottenham
L'espoir d'un retour en Premier League
Officiellement écarté de la sélection suédoise pour la Coupe du monde en raison d’une blessure grave qui l’a tenu éloigné des terrains pendant douze mois, Dejan Kulusevski se concentre désormais pleinement sur la saison 2026-2027 avec son club. L’attaquant est déterminé à être prêt pour rejoindre Roberto De Zerbi à Tottenham, et, malgré cette longue période d’inactivité, le médecin de l’équipe nationale, Jonas Werner, reste optimiste quant à ses perspectives de carrière à long terme.
« Il ne perdra pas espoir », a déclaré Werner à Sportbladet. « Il bénéficie d’un soutien important de la part du club et d’autres personnes qui l’aident dans sa rééducation. J’ai bon espoir qu’il rejouera au football. »
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Le rêve de la Coupe du monde prend fin
Dean Kulusevski est officiellement forfait pour la Coupe du monde nord-américaine de cet été, n’ayant pas réussi à guérir d’une blessure persistante à la rotule. L’attaquant n’a plus joué en match officiel depuis mai 2025, une absence d’abord minimisée par l’ancien entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, mais qui s’est transformée en un calvaire d’une année, émaillé de plusieurs interventions chirurgicales.
Le sélectionneur suédois Graham Potter a reconnu qu’il s’agissait d’une « décision très, très difficile » d’écarter l’attaquant des Spurs de sa liste finale pour la Coupe du monde. Malgré les efforts publics de Kulusevski pour prouver qu’il serait en forme à temps pour le tournoi, la réalité médicale a contraint les Blagult à se passer de l’un de leurs joueurs les plus créatifs.
La réalité médicale d’une blessure à la rotule
Le Dr Werner a expliqué les raisons pour lesquelles le joueur de 26 ans peine toujours à retrouver le haut niveau. S’exprimant dans Sportbladet, le médecin de l’équipe a détaillé la complexité de la blessure qui tient l’ailier à l’infirmerie depuis plus de douze mois.
« C’est une longue histoire », explique le Dr Werner. « Dejan a tout fait pour être prêt à disputer à nouveau la Coupe du monde. Mais il n’était pas prêt. Cela s’explique par le fait qu’il n’a pas joué au football depuis plus d’un an. Et les évaluations médicales allaient toutes dans le même sens. C’est une combinaison de différents facteurs. »
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La complexité de l’articulation du genou
Cette blessure suscite une vive inquiétude chez les spécialistes. Selon Werner, la zone lésée ne se répare pas comme une simple déchirure musculaire ou une fracture, car le cartilage, mal irrigué, manque de vaisseaux sanguins et de nerfs.
« Elles sont difficiles à traiter », poursuit Werner. « Le cartilage n’est ni irrigué ni innervé. Il ne guérit pas de la manière habituelle. De plus, sa blessure se situe à un endroit soumis à de fortes contraintes pour un footballeur. La rotule glisse d’avant en arrière sur le fémur. Une force de compression énorme s’exerce. Il est probable que sa blessure ne soit pas encore suffisamment guérie pour qu’il puisse supporter cette contrainte. »
Reste à savoir si l’international suédois sera rétabli à temps pour le début de la prochaine saison, alors que Tottenham abordera son premier exercice complet sous la direction de De Zerbi.