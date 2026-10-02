Mancini attend avec impatience le prochain déplacement de l’Italie à Paris pour affronter la France ce vendredi. Ce choc entre deux poids lourds au Stade de France marquera le premier match à domicile de Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale.

Les deux nations sont encore en phase d’adaptation sous les ordres de leurs sélectionneurs respectifs, ce qui prépare un duel particulièrement intrigant. La France aborde cette rencontre après deux victoires 1-0 contre la Turquie et la Belgique, tandis que l’Italie a connu un début plus contrasté.

Les visiteurs ont subi une défaite 2-0 contre la Belgique lors de leur premier match avant de rebondir avec un net succès 4-1 en Turquie. Mancini a largement fait tourner son effectif lors de ces deux rencontres, rendant son onze de départ de vendredi totalement imprévisible.