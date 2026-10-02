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« J’ai besoin qu’ils attrapent de gros rhumes ! » : Roberto Mancini lâche une déclaration hilarante sur la France avant son affrontement avec Zinedine Zidane
Mancini savoure le défi Zidane à Paris
Mancini attend avec impatience le prochain déplacement de l’Italie à Paris pour affronter la France ce vendredi. Ce choc entre deux poids lourds au Stade de France marquera le premier match à domicile de Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale.
Les deux nations sont encore en phase d’adaptation sous les ordres de leurs sélectionneurs respectifs, ce qui prépare un duel particulièrement intrigant. La France aborde cette rencontre après deux victoires 1-0 contre la Turquie et la Belgique, tandis que l’Italie a connu un début plus contrasté.
Les visiteurs ont subi une défaite 2-0 contre la Belgique lors de leur premier match avant de rebondir avec un net succès 4-1 en Turquie. Mancini a largement fait tourner son effectif lors de ces deux rencontres, rendant son onze de départ de vendredi totalement imprévisible.
- AFP
« Nous avons besoin qu’ils attrapent de gros rhumes »
Malgré le prestige de l’affiche, Mancini s’est empressé de minimiser sa rivalité personnelle avec son homologue. Le sélectionneur de l’Italie a plutôt insisté sur l’ampleur de la tâche face à une équipe de France constellée de stars.
« Affronter Zidane sera un plaisir, mais ce n’est pas un duel entre nous », a déclaré Mancini à la presse. « Ce sera un grand match entre la France et l’Italie, deux équipes qui cherchent encore leurs repères. Quoi qu’il arrive, je pense que ce match sera très utile pour le processus. »
Conscient de l’immense qualité dans les rangs adverses, le sélectionneur italien a livré une évaluation pleine d’humour des chances de son équipe. Il a plaisanté : « C’est excitant d’essayer de battre des joueurs comme Ousmane Dembele, Michael Olise et Desire Doue. Il faudrait qu’ils attrapent tous un gros rhume pour que la France perde quelques niveaux. »
La France a l’avantage sur l’Italie
Mancini a admis ouvertement que la France est actuellement plus avancée dans son développement que son Italie en reconstruction. Cependant, il reste catégorique sur le fait que les visiteurs ne se rendront pas à Paris simplement pour subir et laisser la pression s’installer.
« La France est plus avancée dans son processus que nous, mais je pense que ce sera tout de même un défi de haut niveau », a souligné Mancini. « Cela dit, nous voulons faire bonne impression ici, nous n’allons pas seulement entrer sur le terrain pour défendre. L’objectif est toujours de jouer pour gagner. »
- AFP
Des inquiétudes liées aux blessures perturbent la préparation des deux équipes
Les deux sélectionneurs ont été contraints de gérer des contretemps frustrants liés aux blessures avant le coup d’envoi très attendu. La France devra se passer de son attaquant talismanique Kylian Mbappe, qui a déclaré forfait en raison d’un problème au genou.
L’attaquant du Real Madrid est déjà retourné dans la capitale espagnole pour y recevoir un traitement médical. Son absence émoussera sans aucun doute l’attaque française, même si Zidane dispose encore de nombreuses alternatives dangereuses.
Dans le même temps, l’Italie doit elle aussi gérer ses propres soucis de condition physique avant le match. Moise Kean est considéré comme une préoccupation majeure sur le plan des blessures pour les Italiens, ce qui pourrait laisser Mancini à court d’options offensives au moment de finaliser ses plans tactiques.
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