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« J’ai besoin de reprendre du plaisir au football » : un flop de Chelsea et de l’AC Milan se confie sur son retour émouvant au RB Leipzig
Rédemption à la Red Bull Arena
La vue de Nkunku célébrant avec un ballon rouge a fait son retour à la Red Bull Arena dimanche, marquant un moment de boucle bouclée pour un joueur qui avait autrefois dominé la Bundesliga. Après trois années de frustration à l’étranger, le joueur de 28 ans ressemble à un homme renaissant, ayant déjà eu un impact significatif depuis son retour en prêt à Leipzig en provenance de Milan. L’attaquant français a joué un rôle clé dans la récente démonstration 5-0 infligée à Hambourg, en inscrivant son premier but pour le club depuis la finale de la DFB-Pokal 2023 contre l’Eintracht Francfort.
En parlant de sa décision de revenir au club où il avait auparavant remporté le prix de Joueur de la saison en Bundesliga, Nkunku s’est montré franc sur son état mental. « Dans ma situation, j’ai besoin de reprendre du plaisir à jouer au football, de penser simplement au football, de jouer des matches et d’être sur le terrain pour faire ce que j’ai envie de faire. C’était la meilleure option pour moi », a déclaré Nkunku à Bulinews.
« À ce moment-là, c’était la meilleure option pour moi. Quand j’ai parlé avec l’entraîneur et la direction, nous étions tous convaincus que cette saison serait bonne pour moi et pour le club aussi. Nous n’avons pas hésité un seul instant et avons poussé pour conclure l’opération. »
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Des difficultés à s’imposer à Stamford Bridge
Le transfert très médiatisé de Nkunku à Chelsea en 2023, pour un montant estimé à 52 millions de livres sterling, était censé marquer le début d’une nouvelle ère à Stamford Bridge, mais ce transfert a été maudit dès le départ. Une grave blessure au genou subie lors d’une tournée de pré-saison aux États-Unis l’a éloigné des terrains pendant la majeure partie de sa première saison. Revenant sur cette période, il a souligné que le timing avait été désastreux, puisqu’il n’avait pas pu s’intégrer à ses nouveaux coéquipiers tout en se faisant opérer. Lorsqu’il est finalement revenu, son désir de prouver sa valeur l’a entraîné dans un cycle de petites blessures musculaires.
« Tout est une question de timing, parce que quand je suis arrivé, tout se passait bien. Mais ensuite, j’ai subi une opération pour la première fois à la fin de la pré-saison. Ce n’est pas un bon moment pour un joueur, parce qu’il faut terminer sa pré-saison. Je n’ai pas commencé la saison avec l’équipe. Pour moi, c’était aussi un nouveau club avec de nouveaux coéquipiers. Quand vous êtes blessé, c’est compliqué d’apprendre à connaître vos coéquipiers », a expliqué Nkunku.
« Donc après ça, je voulais revenir vite. Je n’ai pas écouté mon corps, parce que j’étais jeune et que je voulais revenir vite, jouer et m’entraîner avec le groupe. Donc après ça, j’ai eu beaucoup de petites blessures, comme des blessures musculaires. Donc ma première saison n’a pas été bonne en ce qui concerne ma condition et mes problèmes physiques. »
Les rigueurs tactiques de la Serie A
Les difficultés ont continué lorsqu’il a rejoint Milan en 2025. Malgré 18 buts inscrits sur l’ensemble de son passage à Chelsea, il a trouvé les exigences tactiques de la Serie A tout aussi étouffantes. Nkunku a expliqué que les équipes italiennes jouent souvent avec l’objectif prioritaire de ne pas encaisser, ce qui conduit à un style de jeu plus défensif et moins expansif. Il s’est dit frustré par le manque d’actions d’un but à l’autre qui caractérisent la Bundesliga et la Premier League. Par conséquent, lorsque l’opportunité de revenir à Leipzig s’est présentée, il n’a pas hésité.
« En Italie, je pense que les équipes jouent pour ne pas encaisser de buts. C’est plus défensif. Après qu’une équipe a marqué, c’est compliqué de marquer. Et même l’équipe qui a inscrit le premier but ne pense pas à en marquer un deuxième. C’est très, très difficile », a souligné Nkunku.
« Je l’ai vu l’année dernière. C’était très difficile parce que je pensais toujours à monter pour marquer, mais il fallait rester derrière pour protéger ton but. Bien sûr, si tu penses individuellement, tu es frustré. Mais nous jouons au football. C’est un sport collectif, donc il faut penser à l’équipe, faire ce que l’entraîneur veut et atteindre l’objectif de cette idée. »
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Ambitions en sélection et objectifs futurs
Au-delà de la réussite en club, Nkunku vise un retour sur la scène internationale avec la France. Écarté d’appels réguliers en sélection en raison de ses pépins physiques et de son manque de temps de jeu régulier à Londres et à Milan, il voit dans son retour en Allemagne la plateforme idéale pour attirer l’attention de la hiérarchie de l’équipe nationale. Il a reconnu que la qualité de l’effectif français est immense, mais il estime que s’il peut maintenir la « régularité » qui lui a échappé pendant trois saisons, une convocation est à sa portée.
« Bien sûr, c’est un objectif. Même avant, c’était un objectif. Vous connaissez la qualité de l’effectif, et je peux atteindre cela, c’est certain, mais tout est une question de timing et aussi de capacité à jouer match après match et à être décisif », a-t-il déclaré.
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