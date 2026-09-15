La vue de Nkunku célébrant avec un ballon rouge a fait son retour à la Red Bull Arena dimanche, marquant un moment de boucle bouclée pour un joueur qui avait autrefois dominé la Bundesliga. Après trois années de frustration à l’étranger, le joueur de 28 ans ressemble à un homme renaissant, ayant déjà eu un impact significatif depuis son retour en prêt à Leipzig en provenance de Milan. L’attaquant français a joué un rôle clé dans la récente démonstration 5-0 infligée à Hambourg, en inscrivant son premier but pour le club depuis la finale de la DFB-Pokal 2023 contre l’Eintracht Francfort.

En parlant de sa décision de revenir au club où il avait auparavant remporté le prix de Joueur de la saison en Bundesliga, Nkunku s’est montré franc sur son état mental. « Dans ma situation, j’ai besoin de reprendre du plaisir à jouer au football, de penser simplement au football, de jouer des matches et d’être sur le terrain pour faire ce que j’ai envie de faire. C’était la meilleure option pour moi », a déclaré Nkunku à Bulinews.

« À ce moment-là, c’était la meilleure option pour moi. Quand j’ai parlé avec l’entraîneur et la direction, nous étions tous convaincus que cette saison serait bonne pour moi et pour le club aussi. Nous n’avons pas hésité un seul instant et avons poussé pour conclure l’opération. »