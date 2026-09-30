Action Plus
Traduit par
« J’ai besoin de confiance » : Vinicius Jr se confie sur une crise mentale « difficile » alors que la star du Real Madrid peine à tourner la page du crève-cœur du Brésil en Coupe du monde
En quête de sa meilleure forme
Vinicius Junior connaît un début de saison compliqué, n’ayant inscrit qu’un seul but avec le Real Madrid. Cependant, l’ailier a retrouvé le chemin des filets en sélection, en transformant un penalty à la 80e minute pour aider le Brésil à s’imposer 4-2 face à l’Australie en match amical au Suncorp Stadium.
Ce penalty a offert une opportunité inattendue à l’attaquant. Le tireur habituel, Raphinha, n’était plus sur la pelouse, ce qui laissait le milieu d’Arsenal Bruno Guimaraes comme suivant dans la hiérarchie. Reconnaissant le besoin de son coéquipier de retrouver de la confiance, Guimaraes lui a cédé la responsabilité, permettant à Vinicius de transformer et de retrouver le moral.
- Action Plus
Guimaraes cède les penalties
Après la victoire, Vinicius a exprimé sa gratitude pour la solidarité affichée par ses coéquipiers en sélection. L’attaquant a révélé que Guimaraes s’était volontairement effacé pour l’aider à surmonter son blocage mental actuel.
« Bruno Guimaraes est notre tireur de penalty quand Raphinha ne joue pas, et je pensais qu’il voudrait le tirer, mais il sait que j’ai besoin d’un peu de confiance en ce moment, à cet instant », a déclaré Vinicius. « Mes coéquipiers savent que j’ai besoin de confiance en ce moment. Perdre une Coupe du monde, c’est dur et difficile à accepter, et le retour n’est jamais facile. »
Guimaraes a confirmé cette approche altruiste, en soulignant l’unité du groupe. « C’était la raison [pour laquelle le penalty a donné confiance à Vini] », a déclaré le milieu de terrain. « Après l’incident du penalty, beaucoup de choses sont apparues au grand jour. Mais ici, en sélection, nous n’avons absolument aucun ego.
« Pendant la Coupe du monde, Ancelotti m’a dit de tirer le penalty. Aujourd’hui, il a dit à Vini de le tirer. Vini avait vraiment besoin de marquer un but. Il l’a très bien tiré. Nous n’avons absolument aucun ego. Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour le Brésil. Nous sommes heureux pour lui et il s’agit de continuer le travail. »
Ancelotti appelle à la patience
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, n’a pas tardé à défendre son attaquant vedette, lui apportant tout son soutien malgré la baisse de forme évidente. Le patron de la Seleção a souligné l’importance durable de l’ailier au sein de l’équipe nationale.
« Je connais très bien Vini. Pour moi, c’est un joueur fondamental pour le Brésil, il l’a été tout au long de mon histoire dans le football, et il continuera d’être un joueur clé pour le Brésil à l’avenir », a déclaré Ancelotti après le coup de sifflet final. « C’est vrai qu’il ne traverse pas sa meilleure période, ni n’évolue à son meilleur niveau, mais malgré cela il peut faire la différence, et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui. Aujourd’hui, comme il avait déjà marqué, j’ai décidé qu’il méritait de le tirer parce qu’il méritait de marquer un but. Personnellement, je serai très patient, parce qu’il mérite cette patience. »
- AAP
Prendre de l’élan
Ce but offre à Vinicius une base essentielle sur laquelle s’appuyer. Trouver le chemin des filets en sélection pourrait servir de déclic dont il a besoin pour relancer sa campagne. L’attaquant cherchera désormais à prolonger ce nouvel élan jusqu’à la fin de la trêve internationale. Avec le soutien indéfectible de ses coéquipiers et de son entraîneur, Vinicius a maintenant pour mission de transformer cet environnement favorable en performances régulières.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles