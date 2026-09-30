Après la victoire, Vinicius a exprimé sa gratitude pour la solidarité affichée par ses coéquipiers en sélection. L’attaquant a révélé que Guimaraes s’était volontairement effacé pour l’aider à surmonter son blocage mental actuel.

« Bruno Guimaraes est notre tireur de penalty quand Raphinha ne joue pas, et je pensais qu’il voudrait le tirer, mais il sait que j’ai besoin d’un peu de confiance en ce moment, à cet instant », a déclaré Vinicius. « Mes coéquipiers savent que j’ai besoin de confiance en ce moment. Perdre une Coupe du monde, c’est dur et difficile à accepter, et le retour n’est jamais facile. »

Guimaraes a confirmé cette approche altruiste, en soulignant l’unité du groupe. « C’était la raison [pour laquelle le penalty a donné confiance à Vini] », a déclaré le milieu de terrain. « Après l’incident du penalty, beaucoup de choses sont apparues au grand jour. Mais ici, en sélection, nous n’avons absolument aucun ego.

« Pendant la Coupe du monde, Ancelotti m’a dit de tirer le penalty. Aujourd’hui, il a dit à Vini de le tirer. Vini avait vraiment besoin de marquer un but. Il l’a très bien tiré. Nous n’avons absolument aucun ego. Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour le Brésil. Nous sommes heureux pour lui et il s’agit de continuer le travail. »











