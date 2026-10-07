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« J’ai beaucoup souffert ! » : la légende du Real Madrid Luka Modric rend un hommage ultime à son rival de longue date Lionel Messi après la retraite en Argentine de l’icône de Barcelone
La fin d’une époque
Messi a mis un terme à sa légendaire carrière internationale de 21 ans à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Le joueur de 39 ans a tiré sa révérence avec la manière, en signant deux passes décisives et un penalty à la 71e minute lors de la large victoire 3-0 de l’Argentine face au Bénin.
Le dernier but de la star de l’Inter Miami a marqué sa 126e réalisation avec sa sélection. Ses adieux chargés d’émotion interviennent après avoir enfin mis fin à sa longue attente d’un sacre mondial en remportant la Coupe du monde 2022 au Qatar, un triomphe qui a finalement scellé son héritage sur la scène internationale.
Modric, qui s’est mesuré à Messi à 27 reprises en club et en sélection, affiche un bilan légèrement inférieur face au huituple Ballon d’Or. Au cours de ces confrontations, le Croate a remporté 10 victoires et obtenu cinq matches nuls, pour 12 défaites.
- AFP
Respect ultime
S’exprimant auprès de Cadena SER, Modric a rendu un vibrant hommage à son rival de longue date. Le meneur de jeu de l’AC Milan a reconnu l’immense difficulté qu’il y avait à affronter la légende du FC Barcelone durant leurs années de gloire en Liga, mettant de côté leur rivalité historique pour souligner le génie unique de l’Argentin.
« Que puis-je dire de lui ? C’est dommage qu’il prenne sa retraite, mais c’est sa décision et nous devons la respecter », a déclaré Modric. « Il a accompli quelque chose d’incroyable avec la sélection nationale ; il a remporté la Coupe du monde qu’il désirait tant. »
Le Croate a poursuivi : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, un joueur unique en son genre, et cela a été un plaisir de le voir jouer, même si j’ai beaucoup souffert contre lui, aussi bien avec la Croatie qu’avec le Real Madrid. Je lui souhaite le meilleur. »
Des adieux chargés d’émotion
L’hommage de Modric a suivi un discours d’adieu émouvant de Messi en Argentine. L’attaquant vétéran a eu du mal à contenir son émotion lorsqu’il s’est adressé aux supporters, dédiant ce moment doux-amer à son défunt père, Jorge, décédé en août.
« C’est énormément d’émotions. Évidemment, la première chose à laquelle je pense, c’est mon père, a déclaré Messi à la foule. Il ne me reste plus qu’à dire merci. Porter ce maillot pendant 20 ans a compté énormément pour moi. Je n’ai jamais cessé de m’efforcer, de me battre ou de vouloir être ici. »
Reconnaissant le lourd poids de son éloignement de la sélection, il a ajouté : « Ne pas revenir sera une immense tristesse. J’aimerais revenir pour toujours, parce que jouer en Argentine est la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver. »
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Retour aux obligations en club
Sa brillante carrière internationale étant désormais terminée, Messi va retourner aux États-Unis pour se consacrer entièrement à ses engagements en club avec l’Inter Miami. En supprimant les exigences physiques des déplacements en Amérique du Sud et des trêves internationales, le joueur de 39 ans pourra probablement économiser son énergie et prolonger sa carrière en club.
Pendant ce temps, Modric poursuit son propre dernier chapitre de carrière en Italie. Le maestro du milieu de terrain cherchera à guider l’AC Milan vers des trophées en Serie A, laissant derrière lui l’une des rivalités individuelles les plus emblématiques du football moderne.
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