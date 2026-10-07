Messi a mis un terme à sa légendaire carrière internationale de 21 ans à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Le joueur de 39 ans a tiré sa révérence avec la manière, en signant deux passes décisives et un penalty à la 71e minute lors de la large victoire 3-0 de l’Argentine face au Bénin.

Le dernier but de la star de l’Inter Miami a marqué sa 126e réalisation avec sa sélection. Ses adieux chargés d’émotion interviennent après avoir enfin mis fin à sa longue attente d’un sacre mondial en remportant la Coupe du monde 2022 au Qatar, un triomphe qui a finalement scellé son héritage sur la scène internationale.

Modric, qui s’est mesuré à Messi à 27 reprises en club et en sélection, affiche un bilan légèrement inférieur face au huituple Ballon d’Or. Au cours de ces confrontations, le Croate a remporté 10 victoires et obtenu cinq matches nuls, pour 12 défaites.



