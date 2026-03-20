« J'ai beaucoup bu pour essayer de l'oublier » : l'histoire émouvante qui se cache derrière le « bouc émissaire » de l'émission de foot la plus populaire

Mercredi dernier, l'émission de football légendaire CBS Sports Golazo a vécu une nouvelle soirée typique de Ligue des champions avec son équipe, avant qu'Henry n'interrompe brièvement la présentatrice Scott pour prendre lui-même la parole pendant quelques minutes. « Puis-je t'interrompre un instant ? Puis-je prendre la parole ? », a demandé le joueur de 48 ans. Après avoir d'abord adressé quelques mots élogieux à l'ancien international américain et invité Clint Dempsey, Henry s'est tourné vers son collègue et ami Micah Richards, assis une chaise plus loin à sa droite, et le ton est devenu plus sérieux : « Je voulais te dire quelque chose, car je n'ai pas pu le faire hier. Hier, tu m'as fait prendre conscience d'une chose à laquelle je pouvais m'identifier. Et je voulais te le dire en personne. »

Le champion du monde et d'Europe français a ensuite évoqué ses problèmes aux deux tendons d'Achille, qui l'ont accompagné pendant dix ans, mais a souligné qu'il avait tout de même pu mettre un terme à son illustre carrière « selon mes propres conditions » – ce qui n'a pas été le cas pour Richards. L'Anglais, qui a disputé 245 matchs officiels pour Manchester City en tant qu'arrière droit, a en effet dû mettre un terme à sa carrière professionnelle dès 2019, à l'âge de 31 ans seulement, à la suite de graves blessures. Il avait même disputé son dernier match à l'âge de 29 ans.

« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré cela. Je ne sais pas comment tu as réussi mentalement. Et pourtant, tu es toujours là, de bonne humeur, tu remontes le moral de tout le monde et tu rends tout le monde heureux. Je voulais simplement te dire : nous ne te considérons pas comme acquis. Je voulais que tu le saches, car tu penses parfois que l'on ne te voit pas – mais nous te voyons », a souligné Henry.