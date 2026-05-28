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« J'ai appris à être prête » : la gardienne de Manchester City, Cuando Keating, revient sur ses exploits en FA Cup, sa gestion des moments « difficiles » et les enseignements tirés de son passage chez les Lionesses, juste avant son premier match à Wembley
Un titre WSL impressionnant, malgré une saison personnelle « difficile »
Après avoir enchaîné les 22 matchs de WSL comme titulaire à seulement 18 ans lors de la saison 2023-2024, Keating a ensuite partagé le temps de jeu avec l’internationale japonaise Ayaka Yamashita, avant de voir son temps de jeu se réduire cette saison : seulement quatre titularisations alors que City mettait fin à dix ans d’attente pour reconquérir le titre de WSL. Malgré ce succès collectif, sa situation personnelle l’a contrainte à effectuer des allers-retours dans la sélection anglaise. Interrogée par GOAL avant la finale de la FA Cup dimanche, elle a admis que la situation avait parfois été difficile.
« Ça a été dur », reconnaît Keating. « Au final, tout le monde veut jouer, donc ne pas avoir autant de temps de jeu que possible en championnat a été un peu décevant, mais il y a toujours une autre opportunité. Il y a toujours une chance de s’améliorer et je pense que lors des matchs de coupe que j’ai disputés, j’ai su saisir [ces opportunités]. »
Elle ajoute, en évoquant son rôle de doublure : « J’ai toujours appris à rester prête. Avec l’Angleterre aussi, lors de l’Euro, j’étais numéro deux, mais Sarina [Wiegman] s’est toujours assurée que je sois prête. Quand Karen Bardsley et Ellie Roebuck étaient ici, j’ai dû faire preuve de patience. Au bout du compte, je suis là pour faire mon travail, alors je me préparerai toujours du mieux que je peux, quoi qu’il arrive. »
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Il s'est illustré par une parade « incroyable ».
La capacité de Keating à saisir sa chance s’est particulièrement illustrée en FA Cup, où elle a été la gardienne titulaire sous les ordres de la nouvelle entraîneuse Andree Jeglertz. La jeune femme de 21 ans a gardé ses cages inviolées lors des trois premiers matchs de City dans la compétition, contribuant ainsi à la qualification du club pour les demi-finales. Puis, lors des prolongations, elle a réalisé une performance incroyable pour propulser son équipe à Wembley.
À deux minutes de la fin des prolongations, City menait 3-2 après avoir effacé un retard de deux buts dans les derniers instants du temps réglementaire. Sjoeke Nusken a cru égaliser d’une tête vers le but, mais Keating a tendu son bras gauche pour repousser le ballon sur la barre transversale.
Cette parade intervenait après une erreur de la gardienne sur le deuxième but de Chelsea, lorsqu’elle n’avait pas réussi à repousser un centre, offrant à Sam Kerr l’occasion de marquer de la tête dans un but vide et de doubler la mise pour les Blues. Après le match, Jeglertz a salué la « force mentale » de Keating, capable de rebondir aussitôt après cet incident.
« Je savais que je devais me racheter et qu’à un moment donné dans ce match, je devrais réaliser un arrêt décisif », a expliqué la gardienne. « Au final, les arrêts comme celui-là, ça fait toujours du bien. C’est comme marquer un but. Je suis juste contente d’avoir repoussé cette frappe, qu’elle n’entre pas et qu’on n’ait pas eu besoin d’aller aux tirs au but. »
L’ailière de City Lauren Hemp a confié à GOAL : « Un arrêt incroyable. Cuando est sortie de nulle part ! Elle a été incroyable pour nous aussi, car quand on entre et sort des matchs, c’est difficile de trouver l’élan et la régularité qu’on souhaite, mais être capable d’entrer dans un match comme celui-là et de réaliser des arrêts comme ça, c’est énorme. »
Le football à haut risque et l'apprentissage de la gestion des erreurs
Dans le style de jeu audacieux et prolifique de Manchester City, les gardiens de but sont susceptibles de commettre des erreurs, d’autant plus lorsqu’ils sont jeunes, comme c’est le cas de Keating. La jeune femme de 21 ans a déjà dû affronter ces aléas au cours de sa carrière, y compris lors de la remarquable saison 2023-2024, au terme de laquelle elle est devenue la plus jeune gardienne à remporter le Gant d’or de la WSL. Elle estime avoir appris à mieux les gérer au fil du temps.
« Je pense que le fait d’être entourée d’une équipe formidable qui ne m’a pas laissée perdre la tête ni oublier à quel point je suis douée m’aide beaucoup », explique-t-elle. « Je pense que le réseau de soutien est vraiment important. En fin de compte, nous pratiquons un football à haut risque, donc des erreurs vont se produire. Il suffit d’en être consciente, de se rappeler que tout ira bien et qu’une nouvelle occasion se présentera. C’est la beauté du football. »
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Wembley attend les finalistes ! Keating se dit prêt pour une finale de la FA Cup « tout à fait exceptionnelle ».
La capacité de Keating à se relever et à réaliser cet arrêt décisif en fin de demi-finale est l’une des principales raisons pour lesquelles elle foulera la pelouse de Wembley dimanche, pour la première fois en match officiel.
Si la gardienne a déjà vécu des moments forts, comme ses débuts avec l’Angleterre à l’Etihad Stadium l’an dernier, et si elle a déjà foulé la pelouse de Wembley avec son club et son pays, jouer enfin sur cette pelouse mythique représentera une nouvelle étape majeure. « C’est le rêve de tous les enfants, je pense », a-t-elle déclaré. « Évidemment, comme c’est aussi le stade de l’Angleterre, cela rend l’expérience encore plus spéciale. »
Une nouvelle performance de haut niveau pourrait rendre cet instant encore plus mémorable. City n’a pas remporté la FA Cup depuis six ans et n’a plus disputé de finale depuis quatre ans, lorsque Keating était sur le banc et que Chelsea s’était imposé en prolongation. Elle et son équipe espèrent que l’histoire sera différente ce week-end, alors que City affrontera Brighton en finale de la FA Cup 2026 dimanche.