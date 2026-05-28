La capacité de Keating à saisir sa chance s’est particulièrement illustrée en FA Cup, où elle a été la gardienne titulaire sous les ordres de la nouvelle entraîneuse Andree Jeglertz. La jeune femme de 21 ans a gardé ses cages inviolées lors des trois premiers matchs de City dans la compétition, contribuant ainsi à la qualification du club pour les demi-finales. Puis, lors des prolongations, elle a réalisé une performance incroyable pour propulser son équipe à Wembley.

À deux minutes de la fin des prolongations, City menait 3-2 après avoir effacé un retard de deux buts dans les derniers instants du temps réglementaire. Sjoeke Nusken a cru égaliser d’une tête vers le but, mais Keating a tendu son bras gauche pour repousser le ballon sur la barre transversale.

Cette parade intervenait après une erreur de la gardienne sur le deuxième but de Chelsea, lorsqu’elle n’avait pas réussi à repousser un centre, offrant à Sam Kerr l’occasion de marquer de la tête dans un but vide et de doubler la mise pour les Blues. Après le match, Jeglertz a salué la « force mentale » de Keating, capable de rebondir aussitôt après cet incident.

« Je savais que je devais me racheter et qu’à un moment donné dans ce match, je devrais réaliser un arrêt décisif », a expliqué la gardienne. « Au final, les arrêts comme celui-là, ça fait toujours du bien. C’est comme marquer un but. Je suis juste contente d’avoir repoussé cette frappe, qu’elle n’entre pas et qu’on n’ait pas eu besoin d’aller aux tirs au but. »

L’ailière de City Lauren Hemp a confié à GOAL : « Un arrêt incroyable. Cuando est sortie de nulle part ! Elle a été incroyable pour nous aussi, car quand on entre et sort des matchs, c’est difficile de trouver l’élan et la régularité qu’on souhaite, mais être capable d’entrer dans un match comme celui-là et de réaliser des arrêts comme ça, c’est énorme. »