Maghnes Akliouche a franchi un cap personnel samedi soir en inscrivant son premier but pour le Paris Saint-Germain lors d’une victoire 3-1 contre Le Mans, promu, au Parc des Princes. Le joueur de 24 ans a livré une prestation inspirée alors que le PSG a signé une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

La frappe du milieu de terrain à la 68e minute a permis à Paris de prendre deux buts d’avance après que Khvicha Kvaratskhelia eut redonné l’avantage au PSG plus tôt en seconde période.

Akliouche a reconnu son soulagement d’avoir enfin débloqué son compteur devant le public de la capitale.