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Alvino Hanafi
Traduit par

« J’ai agi à l’instinct ! » : Maghnes Akliouche prend la parole après avoir inscrit un premier but de rêve pour le PSG

Paris Saint-Germain
M. Akliouche
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Le Mans
Ligue 1

Maghnes Akliouche a affiché sa joie après avoir inscrit son premier but pour le Paris Saint-Germain lors d’une victoire 3-1 contre Le Mans. Le milieu de terrain a révélé qu’il s’était fié à son pur instinct pour sceller ce succès à domicile au Parc des Princes.

  • Akliouche ouvre son compteur de buts lors d'une victoire à domicile

    Maghnes Akliouche a franchi un cap personnel samedi soir en inscrivant son premier but pour le Paris Saint-Germain lors d’une victoire 3-1 contre Le Mans, promu, au Parc des Princes. Le joueur de 24 ans a livré une prestation inspirée alors que le PSG a signé une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

    La frappe du milieu de terrain à la 68e minute a permis à Paris de prendre deux buts d’avance après que Khvicha Kvaratskhelia eut redonné l’avantage au PSG plus tôt en seconde période.

    Akliouche a reconnu son soulagement d’avoir enfin débloqué son compteur devant le public de la capitale.

  • imago-sport-1084350235.jpgZUMA Press Wire

    Une finition instinctive double l’avantage parisien

    S’exprimant auprès de PSG TV après le coup de sifflet final, Akliouche a détaillé le cheminement derrière son but décisif. « Il était important pour moi d’inscrire mon premier but pour le Paris Saint-Germain », a déclaré Akliouche.

    « J’espère qu’il y en aura d’autres à venir, c’est l’objectif. »

    « Sur l’action, j’ai agi à l’instinct. J’ai attiré le défenseur adverse, comme je le fais souvent, et j’ai vu de l’espace devant moi, donc j’ai décidé de tenter ma chance. C’est formidable de pouvoir inscrire ce premier but. »

  • Surmonter le manque de rythme après la trêve internationale

    Akliouche a souligné qu’il était vital de prendre trois points immédiatement après la trêve internationale pour le rythme de l’équipe. « Nous savons qu’un retour après une trêve internationale n’est jamais facile, et que cela aurait pu être un match piégeux », a-t-il expliqué.

    « Mais aujourd’hui, nous sommes heureux de prendre les trois points. Il est important de repartir avec cette victoire. »

    Ce résultat a provisoirement hissé l’équipe de Luis Enrique à la cinquième place du classement de Ligue 1.

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  • imago-sport-1084357410.jpgPsnewZ

    L’attention de l’Europe se tourne vers le triplé anglais

    Son premier but avec le PSG désormais inscrit, Akliouche a tourné son attention vers un calendrier à venir intense entre compétitions nationales et européennes.

    « Maintenant, il y a des matches très importants qui arrivent, et nous sommes déjà concentrés sur ceux-ci », a conclu Akliouche.

    Le PSG va désormais préparer son déplacement pour affronter une opposition anglaise en Ligue des champions en milieu de semaine.

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