« J'adorerais rester » : Memphis Depay s'exprime clairement sur son avenir au Corinthians alors que l'ancien attaquant de Manchester United attend un nouveau contrat avec le club brésilien

De retour dans le onze de départ lors du récent match de Copa Libertadores entre les Corinthians et Platense, Depay a profité de l’occasion pour répondre aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir à São Paulo. Son contrat actuel expirant en juin, l’international néerlandais poursuit les discussions avec la direction du club, notamment avec le directeur sportif Marcelo Paz, afin de trouver un terrain d’entente pour une prolongation.

« J’ai déjà beaucoup parlé, j’ai assez agi, tout le monde connaît mon désir. Le club, les supporters, ils savent que j’aime les Corinthians. J’adorerais rester, ce n’est pas simple, mais nous cherchons la meilleure façon de négocier », a-t-il déclaré dans la zone mixte du Neo Quimica Arena.