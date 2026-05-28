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« J'adorerais rester » : Memphis Depay s'exprime clairement sur son avenir au Corinthians alors que l'ancien attaquant de Manchester United attend un nouveau contrat avec le club brésilien
Le joueur exprime son souhait de rester au Brésil.
De retour dans le onze de départ lors du récent match de Copa Libertadores entre les Corinthians et Platense, Depay a profité de l’occasion pour répondre aux rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir à São Paulo. Son contrat actuel expirant en juin, l’international néerlandais poursuit les discussions avec la direction du club, notamment avec le directeur sportif Marcelo Paz, afin de trouver un terrain d’entente pour une prolongation.
« J’ai déjà beaucoup parlé, j’ai assez agi, tout le monde connaît mon désir. Le club, les supporters, ils savent que j’aime les Corinthians. J’adorerais rester, ce n’est pas simple, mais nous cherchons la meilleure façon de négocier », a-t-il déclaré dans la zone mixte du Neo Quimica Arena.
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Bilan de mes deux saisons au club
Depuis son arrivée au Brésil, Memphis s’est imposé comme un pilier de l’attaque du Timao et l’un des chouchous des supporters. Revenant sur son parcours, l’attaquant souligne l’évolution du club depuis ses débuts, tout en estimant qu’il reste encore beaucoup à accomplir. Il insiste : malgré les progrès évidents, le travail est loin d’être terminé en matière de palmarès et de progression.
« Honnêtement, je me sens chez moi ici. Ces deux années ont filé à toute allure. Je me souviens de la première fois où je me suis présenté devant vous ; je me souviens de la situation dans laquelle nous étions en tant qu’équipe. Deux ans plus tard, le sentiment est totalement différent. Mais je pense que nous sommes encore loin de ce que je veux accomplir ici et de ce dont le club a besoin. Ce combat est loin d’être terminé », a expliqué l’ancienne star lyonnaise.
Une ambition exigeante anime les Corinthians
Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, Depay met le club au défi de faire preuve de la même ambition que lui. Le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas ne se contente pas d’un accord financier ; il réclame un projet sportif solide pour conquérir des titres et combler les supporters.
« Je l’avais dit dès ma première conférence de presse : je suis venu avec un objectif. Mais, après deux ans, tant d’événements ont modifié ce cap », explique Depay. « Mon cœur reste pourtant ici, à Corinthians. Nous verrons bien. Je m’en vais disputer la Coupe du monde. Au bout du compte, il s’agit de trouver un compromis entre moi et le club, qui doit lui aussi démontrer son ambition. Quelle est notre ambition, celle du club, celle des supporters ? Corinthians est un club immense. Je le répète : il mérite plus de titres, une meilleure organisation, de grandes choses. Et les supporters sont ceux qui le méritent le plus. »
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Les obligations de la Coupe du monde se rapprochent
Désormais, l’attention de Depay se porte sur la scène internationale, après sa sélection par Ronald Koeman dans le groupe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026. Sa participation à la compétition l’empêchera de prendre part aux prochaines rencontres des Corinthians, dont le choc contre le Grêmio, laissant en suspens son avenir au sein du club durant son séjour en sélection.
L’attaquant rejoindra le groupe orange après avoir disputé quatorze matches avec le Timao, une saison écourtée par une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains durant deux mois.