« J'adorerais que ça arrive » - Jack Grealish pourrait-il revenir à Aston Villa ? La star anglaise sait désormais qui aura le dernier mot sur ce transfert surprise de retour au bercail

City n’a pas toujours su tirer le meilleur de lui, Guardiola étant accusé de brider ses instincts créatifs. Mais pourrait-on assister à un retour aux sources géographiques en 2026 ? Interrogé sur la possibilité d’un transfert chargé d’émotion, Grealish semblant prêt à accepter une baisse de salaire, l’ancien milieu de Villa, Barry – s’exprimant en partenariat avec BetMGM – a déclaré à GOAL : « En comparant ses deux périodes, je pense que son style a considérablement évolué entre son passage à Villa et son arrivée à City. Si cette transformation est due aux consignes de l’entraîneur, seuls Jack et le staff le savent. Mais, à mes yeux, ce n’était plus tout à fait le même joueur qui nous faisait bondir de nos sièges à Villa Park, celui capable de prendre le ballon et de percer les défenses avec une confiance débordante.

On a retrouvé un peu de cela cette année à Everton, où il semble avoir plus de liberté. Connaissant Jack, son amour pour Villa et la force du club, je suis convaincu qu’il sauterait sur l’occasion. Et s’il faut accepter une baisse de salaire, je suis sûr qu’il l’accepterait.

Pour moi, la question sera : l’entraîneur apprécie-t-il son style ? Pense-t-il qu’il s’intégrera bien dans le vestiaire ? C’est là que réside le point d’achoppement : le voit-il comme un élément capable de s’insérer dans ce groupe sans perturber ce qui a déjà été construit ?

Je pense que ce serait formidable. Tous les supporters adoreraient voir ça. Mais, pour moi, ce sera à Unai Emery de décider s’il pense que Jack est l’homme qu’il faut pour revenir et améliorer l’ambiance dans le vestiaire, améliorer l’équipe. J’adorerais voir ça. »