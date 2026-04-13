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« J'adorerais que ça arrive » - Jack Grealish pourrait-il revenir à Aston Villa ? La star anglaise sait désormais qui aura le dernier mot sur ce transfert surprise de retour au bercail
Option d’achat : quel serait le coût de Grealish pour Everton ?
Le prêt qui a mené Grealish de Manchester à Everton inclut une option d’achat de 50 millions de livres (67 millions de dollars). Les Toffees veulent conserver le champion d’Angleterre et d’Europe, mais souhaitent renégocier le coût d’un transfert définitif.
Cette situation laisse la porte ouverte à d’autres prétendants : le talentueux joueur de 30 ans intéresserait des franchises ambitieuses de MLS, plusieurs clubs européens ainsi que des formations dépensières de Saudi Pro League. Mais aucun de ces prétendants ne peut rivaliser avec le lien affectif qui attache Grealish à Villa.
Natif de Birmingham, Grealish a été formé à Aston Villa, où il a disputé 213 matchs et porté le brassard de capitaine. En 2021, il avait rejoint l’Etihad Stadium pour un chèque record de 100 millions de livres (134 millions de dollars).
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Baisse de salaire : comment le retour de Grealish à Aston Villa pourrait se concrétiser
City n’a pas toujours su tirer le meilleur de lui, Guardiola étant accusé de brider ses instincts créatifs. Mais pourrait-on assister à un retour aux sources géographiques en 2026 ? Interrogé sur la possibilité d’un transfert chargé d’émotion, Grealish semblant prêt à accepter une baisse de salaire, l’ancien milieu de Villa, Barry – s’exprimant en partenariat avec BetMGM – a déclaré à GOAL : « En comparant ses deux périodes, je pense que son style a considérablement évolué entre son passage à Villa et son arrivée à City. Si cette transformation est due aux consignes de l’entraîneur, seuls Jack et le staff le savent. Mais, à mes yeux, ce n’était plus tout à fait le même joueur qui nous faisait bondir de nos sièges à Villa Park, celui capable de prendre le ballon et de percer les défenses avec une confiance débordante.
On a retrouvé un peu de cela cette année à Everton, où il semble avoir plus de liberté. Connaissant Jack, son amour pour Villa et la force du club, je suis convaincu qu’il sauterait sur l’occasion. Et s’il faut accepter une baisse de salaire, je suis sûr qu’il l’accepterait.
Pour moi, la question sera : l’entraîneur apprécie-t-il son style ? Pense-t-il qu’il s’intégrera bien dans le vestiaire ? C’est là que réside le point d’achoppement : le voit-il comme un élément capable de s’insérer dans ce groupe sans perturber ce qui a déjà été construit ?
Je pense que ce serait formidable. Tous les supporters adoreraient voir ça. Mais, pour moi, ce sera à Unai Emery de décider s’il pense que Jack est l’homme qu’il faut pour revenir et améliorer l’ambiance dans le vestiaire, améliorer l’équipe. J’adorerais voir ça. »
Transferts : l’avenir de Rogers devrait conditionner les plans de Villa
Aston Villa pourrait être tenté de se renseigner sur la disponibilité de Jack Grealish, Manchester City semblant désormais ouvert à un transfert, tandis que Morgan Rogers continue d’alimenter les rumeurs de départ dans les West Midlands. En cas de départ, les Villans devraient redoubler de créativité offensive.
Interrogé sur l’éventualité de départs influençant les arrivées, et sur la possibilité que Grealish fasse partie de l’équation, Barry a ajouté : « C’est un autre paramètre à évaluer lors des transferts. Si vous percevez une somme importante pour un joueur anglais formé au club, et que Jack arrive libre, cela fait aussi sens sur le plan financier.
« Pour Villa, je serais triste de voir Morgan partir ; il a été brillant et peu de joueurs peuvent porter le ballon comme lui. Si on doit le vendre, ce sera logique, mais il porte le maillot de Villa et j’aimerais le garder. »
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Qualification pour la Ligue des champions : Aston Villa dispose de plusieurs voies d’accès à la Coupe d’Europe
Une qualification pour la Ligue des champions faciliterait la tâche d’Aston Villa dans sa quête de conserver Rogers – dont le contrat court jusqu’en 2031 – dans son environnement actuel. Grealish, qui devrait manquer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre en raison de sa convalescence suite à une fracture du pied, pourrait quant à lui saisir l’occasion de représenter le club de son enfance sur la plus grande scène continentale.