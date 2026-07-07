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« J’adorerais le voir porter le maillot de Manchester City » : Kylian Mbappé est invité à emprunter un chemin que Lionel Messi n’a jamais suivi et à relever le défi de la Premier League sous les couleurs citizen
Le défi de la Premier League
Mbappé est depuis longtemps pressenti pour rejoindre les plus grands clubs du monde, mais Barry estime que ce serait une occasion manquée si l’attaquant ne venait jamais jouer en Angleterre. Barry affirme que la Premier League reste le test décisif par excellence pour les meilleurs talents mondiaux, rappelant que certains des plus grands joueurs de l’histoire du football n’ont jamais franchi la Manche.
Interrogé sur ce possible transfert, Barry a confié à Lyllo Casino : « C’est dommage que des joueurs d’exception comme Mbappé n’aient jamais joué en Premier League. Nous aurions adoré voir Messi ici, mais ce ne sera pas le cas. Nous ne voulons pas que la carrière de Mbappé se termine sans qu’il se soit mesuré au championnat le plus difficile du monde. » Actuellement, le Français illustre son talent sur la scène internationale, après avoir récemment transformé avec sang-froid le penalty qui a qualifié la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde.
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Une ville en pole position
Si Mbappé venait à opter pour l’Angleterre, une seule destination est, selon Barry, réellement « prête » à absorber un transfert d’une telle envergure. La puissance financière et le palmarès solide de Manchester City en font le candidat naturel pour attirer un joueur du calibre de Mbappé, d’autant que le club entend conserver son hégémonie au sommet du football européen.
« Manchester City est toujours prêt à recruter les meilleurs joueurs du monde. Si Mbappé souhaite tenter l’aventure en Premier League, je suis sûr qu’ils seront en première ligne. J’adorerais le voir porter le maillot de City », ajoute Barry.
Le débat sur le talent de Mbappé s’amplifie : des experts comme Jamie Carragher estiment que ses performances éclatantes en Coupe du monde pourraient lui ouvrir la voie du Ballon d’Or, devant des joueurs comme Harry Kane.
À la recherche du successeur de Rodri
Si le recrutement de Mbappé demeure un simple rêve pour nombre de supporters de City, le club se montre très actif sur le marché des transferts. Les champions de Premier League ont officiellement annoncé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert du milieu de terrain Elliot Anderson, 23 ans. L’ancien Forestien, actuellement à la Coupe du monde avec l’Angleterre, a déjà passé sa visite médicale à l’étranger.
Barry estime qu’Anderson possède le profil pour s’imposer à l’Etihad et pourrait même devenir, à long terme, le successeur de Rodri. « Si Rodri reste, l’arrivée d’Elliot Anderson serait une signature surprenante », admet Barry. « Ce sont des joueurs très similaires ; leurs principaux atouts résident dans leur jeu sans ballon, le pressing, la coupure du jeu et le lancement des attaques. Si Rodri venait à partir, il serait très difficile à remplacer, mais Elliot possède les qualités nécessaires. »
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La pression d’un transfert très médiatisé
Ce transfert marque une étape majeure dans la carrière d’Anderson, auteur d’une saison remarquée au City Ground. Vu le montant de l’opération, tous les regards seront tournés vers le jeune Anglais pour voir s’il s’adapte au système exigeant d’Enzo Maresca. Mais Barry est convaincu que le tempérament du milieu de terrain lui permettra de s’épanouir, malgré les inévitables comparaisons avec ses futurs coéquipiers de classe mondiale.
« Rejoindre Manchester City devrait lui permettre de passer à la vitesse supérieure », analyse Barry. « Rodri évolue au plus haut niveau depuis bien plus longtemps, donc Elliot devra élever son niveau de jeu pour le remplacer pleinement. Le montant du transfert ajoute certes de la pression, mais ce n’est pas la faute du joueur. Une fois sur le terrain, Anderson ne pensera pas au fait d’être un joueur à 100 millions de livres sterling ; il se contentera de faire le travail qu’il faisait à Nottingham Forest. Il semble avoir la tête sur les épaules, je ne pense donc pas que cela l’affectera outre mesure. »
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