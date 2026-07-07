Mbappé est depuis longtemps pressenti pour rejoindre les plus grands clubs du monde, mais Barry estime que ce serait une occasion manquée si l’attaquant ne venait jamais jouer en Angleterre. Barry affirme que la Premier League reste le test décisif par excellence pour les meilleurs talents mondiaux, rappelant que certains des plus grands joueurs de l’histoire du football n’ont jamais franchi la Manche.

Interrogé sur ce possible transfert, Barry a confié à Lyllo Casino : « C’est dommage que des joueurs d’exception comme Mbappé n’aient jamais joué en Premier League. Nous aurions adoré voir Messi ici, mais ce ne sera pas le cas. Nous ne voulons pas que la carrière de Mbappé se termine sans qu’il se soit mesuré au championnat le plus difficile du monde. » Actuellement, le Français illustre son talent sur la scène internationale, après avoir récemment transformé avec sang-froid le penalty qui a qualifié la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde.