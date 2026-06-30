Invité de l’émission« World Cup After Hours » sur Fox, Jude Bellingham a confié que le métier d’acteur l’attirait, en particulier le rôle de James Bond. Interrogé par James Corden sur ses ambitions hors des terrains, le milieu de terrain a répondu :

« J’adorerais jouer dans un film », a-t-il admis. « Les gens me demandent toujours : “Qu’est-ce que j’aimerais faire en dehors du football ?” – et je n’y ai jamais vraiment réfléchi, mais quand ça m’arrive, je finis toujours par dire : “J’adorerais jouer dans un film”.

« J’adorerais incarner James Bond. Je les ai tous vus. J’ai vu ceux avec Sean Connery, ceux avec Roger Moore, je les ai tous vus. J’adore James Bond. Je vous jure, j’adorerais faire une apparition dans un film de James Bond. (Peut-être) incarner James Bond lui-même, mais il faut savoir ramper avant de marcher. Ils n’ont pas encore (trouvé un nouveau Bond), n’est-ce pas ? »

Il a même déclamé la célèbre réplique : « Je m’appelle Bond, James Bond », avant d’ajouter, malicieux : « Je crois que j’ai mes chances ! »