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« J'adorerais incarner James Bond ! » : Jude Bellingham dévoile un rêve inattendu d'endosser un rôle d'acteur, tout en visant la gloire avec l'Angleterre en Coupe du monde

J. Bellingham
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs RD Congo
Real Madrid
LaLiga

Jude Bellingham a confié qu’il aimerait incarner James Bond après sa carrière de footballeur. La star anglaise, qui a brillé lors de la Coupe du monde 2026, s’est dit grand fan de la saga d’espionnage et a plaisanté en affirmant qu’il pourrait un jour endosser le rôle-titre.

  • Bellingham se confie sur sa vie après le football

    Bellingham s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain a d’abord marqué lors de la victoire 4-2 des Three Lions contre la Croatie en match d’ouverture, puis a été désigné « homme du match » face au Ghana et au Panama, deux performances qui ont permis à l’Angleterre de se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors que les Three Lions s’apprêtent à défier la RD Congo au prochain tour, le joueur de 23 ans a déjà réfléchi à sa vie après le football.

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    Bellingham vise le rôle de 007

    Invité de l’émission« World Cup After Hours » sur Fox, Jude Bellingham a confié que le métier d’acteur l’attirait, en particulier le rôle de James Bond. Interrogé par James Corden sur ses ambitions hors des terrains, le milieu de terrain a répondu :

    « J’adorerais jouer dans un film », a-t-il admis. « Les gens me demandent toujours : “Qu’est-ce que j’aimerais faire en dehors du football ?” – et je n’y ai jamais vraiment réfléchi, mais quand ça m’arrive, je finis toujours par dire : “J’adorerais jouer dans un film”.

    « J’adorerais incarner James Bond. Je les ai tous vus. J’ai vu ceux avec Sean Connery, ceux avec Roger Moore, je les ai tous vus. J’adore James Bond. Je vous jure, j’adorerais faire une apparition dans un film de James Bond. (Peut-être) incarner James Bond lui-même, mais il faut savoir ramper avant de marcher. Ils n’ont pas encore (trouvé un nouveau Bond), n’est-ce pas ? »

    Il a même déclamé la célèbre réplique : « Je m’appelle Bond, James Bond », avant d’ajouter, malicieux : « Je crois que j’ai mes chances ! »

  • Le moulage par liaison peut s’avérer complexe

    L'intervention de Bellingham a donné lieu à plusieurs moments de comédie décontractés avec Corden, notamment une reconstitution de la célèbre scène de tribunal tirée du film *A Few Good Men*. Son aisance devant la caméra a alimenté la discussion enjouée sur un éventuel avenir dans le cinéma. Cependant, l’ancienne directrice de casting de la série James Bond, Debbie McWilliams, a laissé entendre que la notoriété mondiale de Bellingham pourrait jouer en sa défaveur.

    « Il est absolument essentiel qu’il demeure un mystère total. Nous voulons en savoir le moins possible sur eux sur le plan personnel, car c’est ainsi que sont les espions », a-t-elle déclaré à The Independent.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Coupe du monde demeure la priorité absolue.

    Ses ambitions hollywoodiennes devront attendre. Pour l’instant, Bellingham se concentre sur son objectif immédiat : aider l’Angleterre à poursuivre son parcours dans la Coupe du monde. Les « Three Lions » s’apprêtent en effet à affronter la République démocratique du Congo en phase à élimination directe, dans leur quête du titre.

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