« J'adore les plaisanteries ! » - Patrice Evra nie « détester » Arsenal et conseille à l'équipe de Mikel Arteta de « tricher et de perdre du temps » dans la course au titre de Premier League contre Manchester City

Evra a évoqué sa réputation de longue date d'antagoniste d'Arsenal, précisant que ses commentaires ne sont jamais personnels. S'adressant à Stake, le joueur de 44 ans a déclaré : « Les gens pensent que je déteste Arsenal, mais j'aime juste plaisanter. Quand je jouais, Arsenal était toujours une équipe facile à affronter, mais les temps ont changé. Le match nul de Man City contre Nottingham Forest est un coup de pouce important, et même si Brighton a eu beaucoup d'occasions, Arsenal a gagné. C'est le signe d'un vainqueur de Premier League. J'ai vécu cela cinq fois. Certaines victoires à l'extérieur peuvent être très difficiles. C'était une bonne occasion pour Man City de réduire l'écart, je ne pense pas que ce soit fini, mais cette victoire contre Brighton était importante pour Arsenal. »

Il a également fait allusion à sa blague largement partagée qui comparait le club à Netflix, où les fans attendent perpétuellement la « prochaine saison », tout en réaffirmant son désir de les voir réussir. « Allez Arsenal, vous pouvez y arriver cette année », a déclaré Evra, avant d'ajouter une mise en garde prudente : « Je ne serais pas surpris s'ils échouaient à nouveau. J'espère juste que ce ne sera pas le cas. »