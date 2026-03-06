Getty Images Sport
« J'adore les plaisanteries ! » - Patrice Evra nie « détester » Arsenal et conseille à l'équipe de Mikel Arteta de « tricher et de perdre du temps » dans la course au titre de Premier League contre Manchester City
Un changement crucial dans la dynamique
La course au titre de Premier League s'est intensifiée après que Manchester City ait concédé un match nul contre Nottingham Forest, redonnant l'avantage au club du nord de Londres. Arsenal a profité de ce faux pas pour remporter une victoire âprement disputée contre Brighton, un résultat qui a impressionné Evra. Le Français, qui a remporté cinq titres à Old Trafford, a fait remarquer que si les Gunners étaient autrefois « faciles » à affronter, leur capacité à remporter des victoires « difficiles » à l'extérieur est la marque d'un champion potentiel. Cependant, le souvenir des effondrements précédents en fin de saison continue de peser sur l'Emirates.
Blagues et piques « Netflix »
Evra a évoqué sa réputation de longue date d'antagoniste d'Arsenal, précisant que ses commentaires ne sont jamais personnels. S'adressant à Stake, le joueur de 44 ans a déclaré : « Les gens pensent que je déteste Arsenal, mais j'aime juste plaisanter. Quand je jouais, Arsenal était toujours une équipe facile à affronter, mais les temps ont changé. Le match nul de Man City contre Nottingham Forest est un coup de pouce important, et même si Brighton a eu beaucoup d'occasions, Arsenal a gagné. C'est le signe d'un vainqueur de Premier League. J'ai vécu cela cinq fois. Certaines victoires à l'extérieur peuvent être très difficiles. C'était une bonne occasion pour Man City de réduire l'écart, je ne pense pas que ce soit fini, mais cette victoire contre Brighton était importante pour Arsenal. »
Il a également fait allusion à sa blague largement partagée qui comparait le club à Netflix, où les fans attendent perpétuellement la « prochaine saison », tout en réaffirmant son désir de les voir réussir. « Allez Arsenal, vous pouvez y arriver cette année », a déclaré Evra, avant d'ajouter une mise en garde prudente : « Je ne serais pas surpris s'ils échouaient à nouveau. J'espère juste que ce ne sera pas le cas. »
Privilégier les résultats plutôt que l'ADN
L'ancien défenseur estime qu'Arsenal doit abandonner le « beau jeu » s'il veut détrôner l'équipe de Pep Guardiola. Evra a fait valoir qu'Arteta devrait privilégier le trophée plutôt que l'identité visuelle du club. Evra a déclaré : « Peu m'importe qu'ils ne jouent pas bien au football, qu'ils perdent du temps ou qu'ils trichent, ils doivent remporter la Premier League à tout prix. Mikel Arteta n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, il est là pour gagner. Ils doivent gagner, même si c'est grâce à des coups de pied arrêtés. Parfois, il faut mettre de côté l'ADN du club si cela permet de remporter de grands trophées. »
Le dernier obstacle
Avec sept points d'avance au classement de la Premier League et huit matchs à jouer, Arsenal est en passe de mettre fin à une disette de titres qui dure depuis 2004. Au-delà de leur objectif en championnat, les Gunners restent en lice dans toutes les compétitions, leur prochaine chance de remporter un trophée étant la finale de la Carabao Cup contre Manchester City le 22 mars.
