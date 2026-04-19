« J'adore être ici » : Michael Carrick exprime clairement ses espoirs concernant Manchester United, mais reconnaît que la décision « ne dépend pas de moi »

La victoire de Manchester United repose sur une défense à quatre improvisée, une performance saluée par l’entraîneur. Avec une liste de blessés qui s’allonge, des jeunes et des joueurs dépannant hors de leur poste ont dû répondre présent face à un Chelsea dominateur dans la possession. « Je ne peux pas minimiser cela, c’était énorme, c’était une grande victoire pour nous », a déclaré Carrick. « Ils ont eu quelques occasions, mais pour garder nos cages inviolées et défendre comme nous l’avons fait, il a fallu beaucoup de travail ces derniers jours pour préparer l’équipe avec une nouvelle défense à quatre. »

« J’ai trouvé qu’Ayden Heaven et Noussair Mazraoui, qui sont entrés en jeu, ont été incroyables, Ayden étant si jeune et Noussair n’ayant pas vraiment l’habitude de jouer en défense centrale dans une défense à quatre. Je dois rendre hommage au staff technique pour avoir préparé les garçons à cela. Les garçons ont réalisé une performance magnifique ce soir, et je pense que c’était mérité. Malgré les contretemps des derniers jours, notre duo de centraux improvisé a répondu présent, et j’ai trouvé que toute la défense avait été immense dans des circonstances difficiles. »