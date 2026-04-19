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« J'adore être ici » : Michael Carrick exprime clairement ses espoirs concernant Manchester United, mais reconnaît que la décision « ne dépend pas de moi »
Carrick aborde la question de l'incertitude
Grâce à ce succès, Manchester United consolide sa troisième place, 10 points devant Chelsea, sixième. C’est la huitième victoire des Red Devils en douze matchs sous la direction de Carrick, une série qui égale le total des 21 premières rencontres de la saison 2025-2026. Malgré l’incertitude qui plane toujours sur le poste d’entraîneur à Old Trafford, Carrick a exprimé son souhait de rester en poste. « J’adore être ici. Je comprends la situation, mais cela ne dépend pas vraiment de moi », a-t-il confié à TNT Sports. « On veut faire partie de soirées comme celle-ci, de moments exceptionnels, et créer une équipe. Je n’ai pas de calendrier précis », a-t-il ajouté.
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Une véritable leçon de défense à Stamford Bridge
La victoire de Manchester United repose sur une défense à quatre improvisée, une performance saluée par l’entraîneur. Avec une liste de blessés qui s’allonge, des jeunes et des joueurs dépannant hors de leur poste ont dû répondre présent face à un Chelsea dominateur dans la possession. « Je ne peux pas minimiser cela, c’était énorme, c’était une grande victoire pour nous », a déclaré Carrick. « Ils ont eu quelques occasions, mais pour garder nos cages inviolées et défendre comme nous l’avons fait, il a fallu beaucoup de travail ces derniers jours pour préparer l’équipe avec une nouvelle défense à quatre. »
« J’ai trouvé qu’Ayden Heaven et Noussair Mazraoui, qui sont entrés en jeu, ont été incroyables, Ayden étant si jeune et Noussair n’ayant pas vraiment l’habitude de jouer en défense centrale dans une défense à quatre. Je dois rendre hommage au staff technique pour avoir préparé les garçons à cela. Les garçons ont réalisé une performance magnifique ce soir, et je pense que c’était mérité. Malgré les contretemps des derniers jours, notre duo de centraux improvisé a répondu présent, et j’ai trouvé que toute la défense avait été immense dans des circonstances difficiles. »
Fernandes montre la voie dans la course au top 4
Le capitaine Bruno Fernandes a encore été décisif en offrant à Matheus Cunha la passe décisive sur le but victorieux. Michael Carrick n’a pas caché son admiration pour l’international portugais, auteur de 18 passes décisives en Premier League cette saison. « Son impact est immense depuis longtemps et il a maintenu ce niveau jusqu’au bout », a souligné l’entraîneur adjoint. « Il enchaîne les matchs, affiche un excellent niveau de forme et demeure animé par une vraie soif de victoire. Au milieu de terrain, il assume un rôle clé et accepte d’en faire davantage pour l’équipe. C’est une forte personnalité : ce n’est pas un hasard s’il porte le brassard. Il montre l’exemple, ouvre la voie et, quand il le faut, il parle haut et fort ; sa présence sur le terrain se fait imposante. »
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Jeter les bases de l'avenir
Malgré un matelas confortable sur les places hors Ligue des champions, Carrick refuse tout relâchement. Depuis son arrivée aux commandes, sa priorité est de réaffirmer l’identité du club et de faire prendre conscience à ses joueurs du poids du blason qu’ils portent. « Il faut qu’ils comprennent et apprécient ce que représente le fait de jouer pour ce club. On oublie vite la position dans laquelle nous sommes », a-t-il expliqué. « Nous pouvons encore élever notre niveau de jeu et le chemin est long, mais nos résultats actuels installent une dynamique et posent des bases solides. Nous ne nous laisserons pas griser par le succès, tout en savourant la victoire de ce soir. »