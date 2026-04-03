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« J'adore être ici » : Dominik Szoboszlai réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid alors que les négociations pour son contrat à Liverpool sont en cours
Engagement envers la cause d'Anfield
Malgré l'intérêt supposé du Real Madrid et les négociations contractuelles en cours, Szoboszlai reste fidèle à Liverpool, citant sa vie familiale stable dans le Merseyside comme un facteur déterminant. Il attribue à la paternité le mérite d'avoir mûri son état d'esprit, ce qui l'aide à rester concentré malgré les résultats en dents de scie de l'équipe.
Dans une interview accordée au Liverpool Echo, Szoboszlai s'est exprimé sans détours sur son avenir et son évolution personnelle. « J'adore être ici », a-t-il déclaré avec emphase. « Ma famille est heureuse, j'adore le club, j'adore les supporters, j'adore jouer pour ce club et c'est tout. »
Il a également évoqué la façon dont la paternité a transformé son état d'esprit, en notant : « Cela m'a beaucoup changé. Vous savez, j'étais quelqu'un de très colérique après les matchs si quelque chose ne se passait pas comme je le voulais, mais depuis qu'elle est née, je reste en colère pendant deux minutes, puis je pense à elle et je réalise alors ce qui est le plus important dans la vie. »
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Redorer le blason du n° 8
Depuis son transfert de 60 millions de livres sterling en provenance du RB Leipzig en 2023, Szoboszlai a su assumer la pression liée au maillot n° 8 emblématique de Liverpool. Tout en qualifiant les inévitables comparaisons avec Steven Gerrard de « grand compliment », le Hongrois s’attache à tracer sa propre voie et à soutenir ses nouveaux coéquipiers, déclarant : « J’essaie simplement d’écrire ma propre histoire… Je sais ce que ça fait d'être nouveau et à quel point c'est difficile d'arriver en Premier League, surtout à Liverpool où l'on attend toujours de vous que vous remportiez des trophées. »
À la poursuite du rêve européen
Malgré les difficultés auxquelles est confrontée l'équipe d'Arne Slot cette saison, Szoboszlai reste animé par le rêve d'atteindre la finale de la Ligue des champions dans sa ville natale, Budapest. À l'approche d'un quart de finale difficile contre le PSG, le joueur de 25 ans a avoué : « Je n'aime pas en parler, mais il est impossible de ne pas y penser. Alors parfois, j’y pense un peu et j’en parle avec ma femme pour imaginer comment ça se passerait, mais honnêtement, je n’arrive pas à l’imaginer : être là-bas à Budapest, disputer la finale, c’est ce pour quoi je travaille chaque jour. Surtout en Hongrie, dans mon pays, tout le monde sait ce que signifie être Hongrois et mon plus grand rêve a toujours été de remporter la Ligue des champions au cours de ma carrière. Donc si je pouvais la remporter là-bas, je signerais tout de suite. »
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La quête des trophées se poursuit
Liverpool reprendra la compétition samedi avec un déplacement à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup. Ce match sera marquant, car ce sera la dernière fois que Mohamed Salah affrontera les Citizens en tant que joueur des Reds, puisqu'il a confirmé qu'il quitterait le club cet été.