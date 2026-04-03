« J'adore être ici » : Dominik Szoboszlai réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid alors que les négociations pour son contrat à Liverpool sont en cours

Malgré l'intérêt supposé du Real Madrid et les négociations contractuelles en cours, Szoboszlai reste fidèle à Liverpool, citant sa vie familiale stable dans le Merseyside comme un facteur déterminant. Il attribue à la paternité le mérite d'avoir mûri son état d'esprit, ce qui l'aide à rester concentré malgré les résultats en dents de scie de l'équipe.

Dans une interview accordée au Liverpool Echo, Szoboszlai s'est exprimé sans détours sur son avenir et son évolution personnelle. « J'adore être ici », a-t-il déclaré avec emphase. « Ma famille est heureuse, j'adore le club, j'adore les supporters, j'adore jouer pour ce club et c'est tout. »

Il a également évoqué la façon dont la paternité a transformé son état d'esprit, en notant : « Cela m'a beaucoup changé. Vous savez, j'étais quelqu'un de très colérique après les matchs si quelque chose ne se passait pas comme je le voulais, mais depuis qu'elle est née, je reste en colère pendant deux minutes, puis je pense à elle et je réalise alors ce qui est le plus important dans la vie. »