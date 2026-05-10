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« J'adore cet endroit » - Paul Mullin pourrait-il rejouer pour Wrexham, alors que l'attaquant, chouchou de Ryan Reynolds et Rob McElhenney et artisan de la promotion du club, s'apprête à faire son retour au Racecourse Ground ?
Une figure légendaire se trouve à la croisée des chemins
Mullin admet ne pas encore savoir ce que l’avenir lui réserve alors qu’il entame la dernière année de son contrat. Âgé de 31 ans, l’attaquant est déjà une légende du club gallois, grâce à son rôle décisif dans l’ascension fulgurante de la National League jusqu’au Championship. L’attaquant a déjà inscrit 110 buts en 170 matchs officiels pour les Dragons, devenant au passage une figure emblématique de la communauté. Il avait accepté de redescendre d’un échelon pour rejoindre le club et s’est rapidement imposé comme un incontournable, révélant au passage sa personnalité dans la série documentaire Welcome to Wrexham.
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Enchaînement de blessures et prêts décevants
Ses performances sont d’autant plus remarquables qu’il a dû composer avec des problèmes de blessures. Il a manqué le début de la saison de promotion en League Two après avoir subi une perforation du poumon et quatre côtes cassées, mais il a tout de même réussi à marquer 24 buts en championnat. Après une intervention sur le dos, il n’a participé qu’à 17 rencontres lors de la saison de l’accession en League One. Une fois en Championship, Mullin a été prêté à Wigan Athletic, mais le prêt a été écourté en janvier. Il a ensuite rejoint Bradford City, où il n’a disputé que neuf matchs et n’a pas été retenu pour les quatre dernières rencontres, ce qui suggère un départ probable cet été.
Prendre la parole sur The Overlap
Invités sur leplateau de l’émission « The Overlap », l’attaquant Mullin et le défenseur de Wrexham Conor Coady ont clarifié leurs projets après leurs prêts respectifs. Le joueur anglais a affirmé : « Je suis certain de revenir pour la préparation estivale et d’avoir une discussion avec l’entraîneur, à qui j’ai déjà exposé ma situation. Les gens pensent souvent qu’un départ signifie un conflit. Il n’y a pas eu de problème particulier ; je ne me sentais tout simplement pas en phase avec le club à ce moment-là, et j’avais juste envie de jouer. Une opportunité s’est présentée en janvier, j’ai échangé avec le manager de Charlton, qui a été excellent avec moi, alors j’ai saisi ma chance. »
Mullin, dans la même veine, confirme : « Comme Conor, je vais revenir. Je n’ai eu aucun contact avec le manager durant presque toute la saison, sauf en janvier. Quand on est sous contrat et qu’on se sent bien dans un club, on rentre pour voir ce qui se passe. »
Revenant sur son passage à Wrexham et sur les progrès réalisés par le club sans lui, Mullin a ajouté : « C’était incroyable, une véritable histoire hollywoodienne. Je sais que les gens disent que ce n’est pas un conte de fées, mais ça l’est surtout pour les supporters. Ils ont passé 15 ans hors de la Ligue [de football], ont littéralement frôlé la disparition et ont dû mettre leur propre argent pour que le club survive. Se retrouver à un cheveu des barrages en fin de saison est tout bonnement incroyable. Tout le monde a assisté à ce parcours, à cette aventure, et je suis convaincu que l’histoire ne s’arrêtera pas là, au vu des ambitions qui animeront toujours le club. »
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Quel avenir attend la légende de Wrexham ?
Reste à savoir si Mullin réintégrera l’équipe première sous les ordres de Parkinson la saison prochaine ou s’il demandera un transfert définitif vers un autre club. Quel que soit son choix, l’attaquant a déjà laissé une empreinte indélébile dans le nord du Pays de Galles.