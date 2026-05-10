« J'adore cet endroit » - Paul Mullin pourrait-il rejouer pour Wrexham, alors que l'attaquant, chouchou de Ryan Reynolds et Rob McElhenney et artisan de la promotion du club, s'apprête à faire son retour au Racecourse Ground ?

Invités sur leplateau de l’émission « The Overlap », l’attaquant Mullin et le défenseur de Wrexham Conor Coady ont clarifié leurs projets après leurs prêts respectifs. Le joueur anglais a affirmé : « Je suis certain de revenir pour la préparation estivale et d’avoir une discussion avec l’entraîneur, à qui j’ai déjà exposé ma situation. Les gens pensent souvent qu’un départ signifie un conflit. Il n’y a pas eu de problème particulier ; je ne me sentais tout simplement pas en phase avec le club à ce moment-là, et j’avais juste envie de jouer. Une opportunité s’est présentée en janvier, j’ai échangé avec le manager de Charlton, qui a été excellent avec moi, alors j’ai saisi ma chance. »

Mullin, dans la même veine, confirme : « Comme Conor, je vais revenir. Je n’ai eu aucun contact avec le manager durant presque toute la saison, sauf en janvier. Quand on est sous contrat et qu’on se sent bien dans un club, on rentre pour voir ce qui se passe. »

Revenant sur son passage à Wrexham et sur les progrès réalisés par le club sans lui, Mullin a ajouté : « C’était incroyable, une véritable histoire hollywoodienne. Je sais que les gens disent que ce n’est pas un conte de fées, mais ça l’est surtout pour les supporters. Ils ont passé 15 ans hors de la Ligue [de football], ont littéralement frôlé la disparition et ont dû mettre leur propre argent pour que le club survive. Se retrouver à un cheveu des barrages en fin de saison est tout bonnement incroyable. Tout le monde a assisté à ce parcours, à cette aventure, et je suis convaincu que l’histoire ne s’arrêtera pas là, au vu des ambitions qui animeront toujours le club. »