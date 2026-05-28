AFP
Traduit par
« J'adore ce joueur » : un candidat à la présidence du Real Madrid fait l'éloge du transfert de Rodri
Le profil idéal pour le Real Madrid
Riquelme a relancé la rumeur en désignant Rodri, le pilier de Manchester City, comme la recrue idéale pour les « Blancos ». À l’approche des élections du club, prévues le 7 juin, cet homme d’affaires de 37 ans n’a pas caché son admiration pour le vainqueur du Ballon d’Or 2024, qui reste l’un des joueurs les plus influents du football mondial.
Dans des déclarations à ESPN, Riquelme n’a pas caché son désir de voir l’Espagnol revenir dans sa ville natale. « J'adore ce joueur ; c'est un joueur fantastique, exactement le profil de joueur que le Real Madrid devrait avoir et qui devrait évoluer au sein du club », a déclaré Riquelme. « Mais il est évidemment dans un autre club, et nous devons respecter cela. Rodri est le type de joueur qui devrait jouer pour le Real Madrid. Mais nous en parlerons à partir de samedi. »
- Getty Images Sport
Offres mystères et stars internationales
La course à la présidence du Real s’intensifie, et Riquelme suit la grande tradition du club en matière de promesses de transferts. Il affirme déjà avoir conclu des accords verbaux avec deux stars internationales. Sans confirmer l’identité de Rodri, il a toutefois fortement suggéré qu’une de ses cibles porterait le maillot de l’Espagne lors de la prochaine Coupe du monde.
Le PDG de Cox Energy promet de dévoiler prochainement les détails de son projet sportif. Pour séduire le « madridismo », il a prévenu : « À partir de samedi, nous aborderons la partie sportive et nous donnerons des noms précis. » Une méthode qui rappelle la célèbre campagne de 2000 menée par l’actuel président Florentino Pérez, quand il avait surpris le monde en recrutant Luis Figo chez le rival barcelonais.
Des renforts de premier plan se profilent à l’horizon.
Riquelme est convaincu que sa campagne de recrutement suffira à détrôner Pérez. Interrogé sur le niveau de ses futures recrues par rapport aux « Galacticos » des années précédentes, il a laissé entendre qu’elles auraient un impact considérable sur les performances de l’équipe et le moral des supporters. Il mise sur l’effet de surprise pour séduire l’électorat des socios.
Il a déclaré : « Certains des joueurs avec lesquels j'ai conclu des accords sont, sans aucun doute, des atouts décisifs. Les gens devraient y prêter attention, car ils vont ravir et enthousiasmer les supporters. »
- Getty Images Sport
Un nouveau départ sur le banc
Au-delà de l’effectif, Riquelme a également évoqué la situation sur le banc du Bernabéu, Álvaro Arbeloa ayant quitté le club après la dernière journée de la saison. Sans dévoiler l’identité ni la nationalité du technicien qu’il a sélectionné, le dirigeant a insisté sur le fait que ce dernier possède les étoffes nécessaires pour mener les 15 fois champions d’Europe, même sans avoir de passé au club.
Concernant ses plans pour le banc, Riquelme a déclaré : « Nous avons déjà recruté un entraîneur. Oublions la nationalité, parlons d’expérience. Nous ne ferons pas d’expérimentation. Nous allons nommer un coach et un staff technique qui ont fait leurs preuves, même s’ils n’ont jamais travaillé au Real Madrid, et je suis convaincu que le club et les supporters seront ravis de les accueillir. »