« J'adore ce joueur » : un candidat à la présidence du Real Madrid fait l'éloge du transfert de Rodri

Riquelme a relancé la rumeur en désignant Rodri, le pilier de Manchester City, comme la recrue idéale pour les « Blancos ». À l’approche des élections du club, prévues le 7 juin, cet homme d’affaires de 37 ans n’a pas caché son admiration pour le vainqueur du Ballon d’Or 2024, qui reste l’un des joueurs les plus influents du football mondial.

Dans des déclarations à ESPN, Riquelme n’a pas caché son désir de voir l’Espagnol revenir dans sa ville natale. « J'adore ce joueur ; c'est un joueur fantastique, exactement le profil de joueur que le Real Madrid devrait avoir et qui devrait évoluer au sein du club », a déclaré Riquelme. « Mais il est évidemment dans un autre club, et nous devons respecter cela. Rodri est le type de joueur qui devrait jouer pour le Real Madrid. Mais nous en parlerons à partir de samedi. »