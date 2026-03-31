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« J'adore ce joueur ! » - Pourquoi Santi Cazorla préfère Pedri à Lamine Yamal alors que les internationaux espagnols brillent au sein du FC Barcelone
Cazorla suit l'exemple de Ronaldo en continuant à jouer à 41 ans
Tout comme Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur portugais de tous les temps, Cazorla repousse sa retraite aussi loin que possible et continue de jouer au plus haut niveau alors qu’il a dépassé les 41 ans. Il est revenu à ses racines au Real Oviedo en 2023.
Après un match contre Barcelone plus tôt cette saison, Cazorla a publié une photo et un message sur les réseaux sociaux dans lesquels il adressait à Pedri une demande du type « tu peux me donner ton maillot, génie ? ».
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Pourquoi Cazorla est-il un si grand fan de Pedri, la star du FC Barcelone ?
Ce meneur de jeu de 23 ans est taillé dans le même bois que les légendes de l'équipe nationale espagnole telles que Cazorla, Cesc Fàbregas, Xavi et Andrés Iniesta. Pedri possède déjà une médaille de champion d'Europe, remportée en 2024, et espère décrocher un titre mondial cet été lors de la Coupe du monde 2026.
Interrogé sur les raisons de son admiration pour le natif de Tenerife, Cazorla a déclaré à Sport : « À son âge, il fait déjà partie des meilleurs au monde. C’est un joueur d’un genre à part, que nous apprécions tous à chaque fois qu’il joue. Je pense que Pedri manque vraiment à Barcelone quand il n’est pas là.
« Ils ont des joueurs fantastiques à ce poste, mais je pense que Pedri apporte une touche différente à l’équipe, et surtout, il semble être un garçon très, très terre-à-terre, très normal, et j’aime vraiment ça. Je pense que plus quelqu’un est normal, meilleur il est en tant que joueur. J’ai un énorme coup de cœur pour Pedri, et c’est pour ça que je lui ai demandé son maillot. »
Pedri contre Yamal : Cazorla prend le parti de son coéquipier
Si Pedri est un favori incontesté du public au Camp Nou et auprès des supporters du monde entier, ses exploits peuvent parfois être éclipsés par ceux de son coéquipier de 18 ans, Yamal, qui est désormais un sérieux prétendant au Ballon d’Or.
Se rangeant clairement du côté de l’équipe de Pedri, Cazorla a expliqué pourquoi il préférait soutenir un joueur évoluant à son poste plutôt qu’un autre qui fait vibrer les spectateurs sur les ailes : « C’est à cause du poste qu’il occupe. C’est le poste que j’ai toujours occupé.
J’adore regarder Lamine, c’est un joueur différent et exceptionnel à ce poste, mais comme j’ai moi-même un peu joué au poste de Pedri, j’ai un peu plus d’admiration pour lui pour cette raison, et pour aucune autre. »
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En route vers la Coupe du monde : Pedri et Yamal prêts à briller sous les couleurs de l'Espagne
Pedri et Yamal font actuellement partie du groupe espagnol qui se prépare pour un match amical contre l'Égypte mardi. Les deux joueurs devraient occuper une place de choix dans les plans de Luis de la Fuente lorsque la sélection pour la Coupe du monde 2026 sera finalisée.