« J'adore ce joueur ! » - Pourquoi Santi Cazorla préfère Pedri à Lamine Yamal alors que les internationaux espagnols brillent au sein du FC Barcelone

Ce meneur de jeu de 23 ans est taillé dans le même bois que les légendes de l'équipe nationale espagnole telles que Cazorla, Cesc Fàbregas, Xavi et Andrés Iniesta. Pedri possède déjà une médaille de champion d'Europe, remportée en 2024, et espère décrocher un titre mondial cet été lors de la Coupe du monde 2026.

Interrogé sur les raisons de son admiration pour le natif de Tenerife, Cazorla a déclaré à Sport : « À son âge, il fait déjà partie des meilleurs au monde. C’est un joueur d’un genre à part, que nous apprécions tous à chaque fois qu’il joue. Je pense que Pedri manque vraiment à Barcelone quand il n’est pas là.

« Ils ont des joueurs fantastiques à ce poste, mais je pense que Pedri apporte une touche différente à l’équipe, et surtout, il semble être un garçon très, très terre-à-terre, très normal, et j’aime vraiment ça. Je pense que plus quelqu’un est normal, meilleur il est en tant que joueur. J’ai un énorme coup de cœur pour Pedri, et c’est pour ça que je lui ai demandé son maillot. »