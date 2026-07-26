« J'adore ce club » : Federico Chiesa affirme qu'il « ne pense qu'à Liverpool », malgré les rumeurs de transfert

Chiesa aspire à un rôle plus conséquent à Liverpool. En deux saisons sous les ordres d’Arne Slot, il n’a été titularisé que neuf fois toutes compétitions confondues.

Arrivé en août 2024 en provenance de la Juventus pour un transfert estimé à 12,5 millions de livres sterling, l’attaquant a été cité dans plusieurs rumeurs de départ. Toutefois, après la victoire 4-2 en match amical contre Sunderland samedi dernier, il a rapidement écarté toute idée de départ.

Il estime que l’arrivée d’Iraola constitue une opportunité idéale de relancer sa carrière en Angleterre. « Pour l’instant, je suis heureux ici à Liverpool », a déclaré Chiesa aux journalistes. « J’adore le club, j’adore les supporters, j’adore tout. Je fais de mon mieux pour avoir ma chance ici, et ensuite on verra. Pour l’instant, la seule chose à laquelle je pense, c’est Liverpool. »