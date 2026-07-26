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« J'adore ce club » : Federico Chiesa affirme qu'il « ne pense qu'à Liverpool », malgré les rumeurs de transfert
Un nouveau chapitre s’ouvre à Anfield
Chiesa aspire à un rôle plus conséquent à Liverpool. En deux saisons sous les ordres d’Arne Slot, il n’a été titularisé que neuf fois toutes compétitions confondues.
Arrivé en août 2024 en provenance de la Juventus pour un transfert estimé à 12,5 millions de livres sterling, l’attaquant a été cité dans plusieurs rumeurs de départ. Toutefois, après la victoire 4-2 en match amical contre Sunderland samedi dernier, il a rapidement écarté toute idée de départ.
Il estime que l’arrivée d’Iraola constitue une opportunité idéale de relancer sa carrière en Angleterre. « Pour l’instant, je suis heureux ici à Liverpool », a déclaré Chiesa aux journalistes. « J’adore le club, j’adore les supporters, j’adore tout. Je fais de mon mieux pour avoir ma chance ici, et ensuite on verra. Pour l’instant, la seule chose à laquelle je pense, c’est Liverpool. »
- Getty Images Sport
S'adapter à de nouvelles tactiques
Si Chiesa n’a pas encore eu de discussions approfondies avec Iraola au sujet de son avenir à long terme et de sa place dans l’effectif, les deux hommes ont déjà engagé un dialogue constructif sur l’approche tactique de l’équipe pour la saison à venir, très attendue.
Contre Sunderland, Iraola a aligné Chiesa en pointe plutôt que sur l’aile, conformément à une stratégie exigeante axée sur l’intensité et un pressing tout terrain que Liverpool travaille depuis deux semaines à l’entraînement. « Les seules discussions que j’ai eues avec l’entraîneur ont porté sur le pressing et la tactique », a expliqué Chiesa.
«Il m’a aligné en attaquant aujourd’hui. J’ai joué toute ma carrière comme ailier, mais je suis heureux de jouer en attaque également. Cela fait maintenant deux semaines que nous nous entraînons avec un nouvel entraîneur et nous avons compris ce qu’il attend de nous. Il veut une intensité élevée, des duels partout sur le terrain, et c’est ce que nous avons voulu montrer aujourd’hui.»
Viser des normes plus élevées
Fidèle à son ambition, Chiesa affiche une détermination sans faille : il veut aider Liverpool à vivre une saison plus solide, aussi bien en Angleterre qu’en Europe, après la qualification in extremis pour la Ligue des champions, obtenue en terminant cinquième de la Premier League l’an passé.
Fermement convaincu du potentiel d’un effectif à la fois talentueux et profond, il se remémore avec émotion les titres nationaux récemment conquis. Sur le plan personnel, Chiesa travaille sans relâche pour retrouver son meilleur niveau physique et ainsi postuler à nouveau en équipe d’Italie.
« Liverpool mérite mieux », insiste Chiesa. « Il y a deux saisons, nous étions champions d’Angleterre. La saison dernière, nous avons failli manquer le top 4. Nous nous sommes battus pour la cinquième place, ce qui suffisait alors, mais on sait que seulement quatre équipes se qualifient habituellement. Nous avons eu de la chance. Ce fut une saison difficile, et cette année nous devons aussi faire mieux en Ligue des champions. Je pense que nous avons l’effectif pour y parvenir. »
- AFP
Projeter le club vers l’avenir
Alors que Liverpool poursuit sa préparation d’avant-saison sous la houlette d’Iraola, Chiesa entend consolider sa place dans le onze de départ. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales : il devra assimiler le nouveau système tactique à haute intensité et démontrer, de manière constante, sa condition physique. Si l’attaquant parvient à rester au sommet de sa forme et à éviter les blessures, il pourrait devenir un atout majeur pour les Reds, tant en championnat qu’en compétitions européennes, throughout the upcoming season.
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