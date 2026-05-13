« J'adore ce club ! » - Antony exprime sa joie alors que le Real Betis se qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois en 21 ans

L'équipe de Manuel Pellegrini abordait la rencontre face à Elche en conscience de pouvoir marquer l'histoire, et elle a su gérer l'énorme pression pour offrir une soirée de fête à Séville. Ce succès a permis de valider mathématiquement une place dans le top 5 de la Liga avec deux journées d'avance, consolidant ainsi une position privilégiée au classement aux dépens de rivaux directs comme le Celta Vigo.

Antony s’est révélé décisif en provoquant l’expulsion directe de Leo Petrot, réduisant Elche à dix. Au coup de sifflet final, l’international brésilien a partagé son émotion : « Je suis avant tout très heureux de cette victoire. Nous savions l’importance de ce match et de gagner à domicile. Le Celta avait perdu, et notre qualification pour la Ligue des champions passait par ce match. Ce groupe le mérite, les supporters le méritent, tout le club le mérite. Ce soir, on savoure parce que c’est juste. Quand j’ai appris la défaite du Celta, je me suis isolé quelques instants, j’ai parlé à Dieu et je me suis promis de ne pas quitter le terrain sans la victoire. Dieu merci, nous avons pris les trois points, ces points qui nous mènent en Ligue des champions. Après de nombreuses années, nous sommes de retour en Ligue des champions, et faire partie de cette équipe me rend très heureux. Maintenant, il est temps de se reposer un peu car je suis très fatigué. »