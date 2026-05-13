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« J'adore ce club ! » - Antony exprime sa joie alors que le Real Betis se qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois en 21 ans
Soirée historique à Séville
L'équipe de Manuel Pellegrini abordait la rencontre face à Elche en conscience de pouvoir marquer l'histoire, et elle a su gérer l'énorme pression pour offrir une soirée de fête à Séville. Ce succès a permis de valider mathématiquement une place dans le top 5 de la Liga avec deux journées d'avance, consolidant ainsi une position privilégiée au classement aux dépens de rivaux directs comme le Celta Vigo.
Antony s’est révélé décisif en provoquant l’expulsion directe de Leo Petrot, réduisant Elche à dix. Au coup de sifflet final, l’international brésilien a partagé son émotion : « Je suis avant tout très heureux de cette victoire. Nous savions l’importance de ce match et de gagner à domicile. Le Celta avait perdu, et notre qualification pour la Ligue des champions passait par ce match. Ce groupe le mérite, les supporters le méritent, tout le club le mérite. Ce soir, on savoure parce que c’est juste. Quand j’ai appris la défaite du Celta, je me suis isolé quelques instants, j’ai parlé à Dieu et je me suis promis de ne pas quitter le terrain sans la victoire. Dieu merci, nous avons pris les trois points, ces points qui nous mènent en Ligue des champions. Après de nombreuses années, nous sommes de retour en Ligue des champions, et faire partie de cette équipe me rend très heureux. Maintenant, il est temps de se reposer un peu car je suis très fatigué. »
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Fierté des couleurs vert et blanc
En battant Elche, le Betis met fin à une absence de vingt ans de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. L’ancien ailier de Manchester United, Antony, a souligné l’engagement total dont il a fait preuve sur le terrain pour atteindre cet objectif : « C’était l’objectif de tout le monde. Nous en rêvions déjà, et cela ne dépendait que de nous. Que le Celta perde ou gagne son match, cela ne dépendait que de nous. Nous y sommes parvenus. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe, de ce club que j’aime tant. Je n’ai pas cessé de courir une seule minute, car je savais que nous devions gagner. Porter ce maillot est une fierté. »
Pellegrini évoque la capacité de rebondir
La victoire a été obtenue grâce à des buts de Cucho Hernandez et Pablo Fornals, qui ont su tirer parti de leur supériorité numérique après la mi-temps. Bien qu’Elche ait réussi à égaliser brièvement par l’intermédiaire d’Hector Fort, la détermination des locaux a fini par l’emporter, permettant au public d’Heliopolis de célébrer une soirée qui restera gravée dans l’histoire récente du club.
Depuis le banc, Pellegrini a exprimé sa satisfaction quant au parcours réalisé tout au long de la saison. L’ancien entraîneur de Manchester City a salué la résilience d’un groupe qui a dû surmonter de nombreux obstacles pour terminer parmi les cinq premiers en Espagne. « C’est une grande joie ; l’équipe a toujours su rebondir après les revers », a déclaré l’entraîneur du Betis.
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Et maintenant ?
La dernière participation du Betis à la phase de groupes de la Ligue des champions remonte à la saison 2005-2006, où il affrontait déjà des cadors de la Premier League comme Liverpool et Chelsea. Vingt ans plus tard, le retour du club andalou sur la scène continentale lui promet un précieux coup de fouet économique et sportif, indispensable à sa croissance. Tandis que les célébrations se poursuivent à Séville, la direction peaufine déjà une stratégie ambitieuse pour que cette campagne européenne soit aussi réussie que le parcours qui l’y a ramené.