La frustration des adversaires, notamment celle de l'entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler, provient principalement de l'approche physique adoptée par Arsenal lors des coups de pied arrêtés. Cependant, Rooney estime qu'Arteta a trouvé un avantage concurrentiel qu'il devrait continuer à exploiter. « Les coups de pied arrêtés font partie du football, pourquoi ne pas les utiliser ? Ils placent des joueurs dans la surface. Si les équipes ne sont pas assez intelligentes ou n'ont pas les joueurs pour y faire face, pourquoi Arsenal ne continuerait-il pas à le faire ? Si j'étais Mikel Arteta, je le ferais encore plus. Cela fait partie du jeu et j'adore ça. Ils n'ont rien à changer », a ajouté Rooney.

Ses commentaires font suite aux accusations de Hurzeler, qui a reproché aux Gunners de « créer leurs propres règles », et à la suggestion d'Alan Pardew d'ajouter un « astérisque » à leur titre de champion, car « ils n'ont rien de beau ». Rooney a répliqué en évoquant son propre succès à Old Trafford, soulignant : « La dernière fois que nous avons remporté le titre, nous n'étions pas une grande équipe, mais personne n'en parle aujourd'hui. Je ne pense pas qu'Arsenal ait été aussi mauvais que les gens le disent, vraiment pas. Je ne dis pas cela parce que j'aime Arsenal, je le dis parce que je pense que les critiques dont ils font l'objet sont très injustes. »