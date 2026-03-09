Getty
« J'adore ça ! » - Wayne Rooney prend la défense passionnée d'Arsenal et conseille à Mikel Arteta d'utiliser davantage ses tactiques controversées sur coups de pied arrêtés
Les « arts obscurs » d'Arsenal sous la loupe
La quête d'Arsenal pour remporter son premier titre de Premier League en 22 ans a été largement critiquée en raison de ses prouesses dans les coups de pied arrêtés. L'équipe d'Arteta a marqué 22 de ses 59 buts sur des coups de pied arrêtés, dont 16 sur des corners. Bien qu'efficace, cette stratégie a suscité de vives critiques de la part des entraîneurs rivaux qui estiment que les Gunners repoussent les limites du règlement pour obtenir un avantage déloyal dans la surface de réparation. Dans l'ensemble, les données montrent que les coups de pied arrêtés ont représenté 27,1 % du total des buts marqués en Premier League cette saison, hors penalties, ce qui a conduit certaines des plus grandes figures du championnat à exprimer leur mécontentement.
Rooney défend la tactique d'Arsenal
Dans son podcast sur la BBC, Rooney a clairement indiqué qu'il ne partageait pas l'avis négatif qui entoure le club du nord de Londres. « J'ai entendu beaucoup de gens parler d'Arsenal et de sa façon de jouer, mais je trouve qu'ils ont été brillants », a déclaré Rooney. « Il y a différentes façons de jouer au football. Manchester City a connu des périodes où ils étaient absolument incroyables, tout comme mon équipe de Manchester United. Mais Arsenal a un bon mélange, ils ont différents joueurs qui marquent des buts, ils sont difficiles à affronter, ils ne concèdent pas de buts. J'aime vraiment les regarder jouer. »
Arteta doit continuer à miser sur les coups de pied arrêtés
La frustration des adversaires, notamment celle de l'entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler, provient principalement de l'approche physique adoptée par Arsenal lors des coups de pied arrêtés. Cependant, Rooney estime qu'Arteta a trouvé un avantage concurrentiel qu'il devrait continuer à exploiter. « Les coups de pied arrêtés font partie du football, pourquoi ne pas les utiliser ? Ils placent des joueurs dans la surface. Si les équipes ne sont pas assez intelligentes ou n'ont pas les joueurs pour y faire face, pourquoi Arsenal ne continuerait-il pas à le faire ? Si j'étais Mikel Arteta, je le ferais encore plus. Cela fait partie du jeu et j'adore ça. Ils n'ont rien à changer », a ajouté Rooney.
Ses commentaires font suite aux accusations de Hurzeler, qui a reproché aux Gunners de « créer leurs propres règles », et à la suggestion d'Alan Pardew d'ajouter un « astérisque » à leur titre de champion, car « ils n'ont rien de beau ». Rooney a répliqué en évoquant son propre succès à Old Trafford, soulignant : « La dernière fois que nous avons remporté le titre, nous n'étions pas une grande équipe, mais personne n'en parle aujourd'hui. Je ne pense pas qu'Arsenal ait été aussi mauvais que les gens le disent, vraiment pas. Je ne dis pas cela parce que j'aime Arsenal, je le dis parce que je pense que les critiques dont ils font l'objet sont très injustes. »
Le calendrier chargé qui attend Arsenal
Les Gunners se préparent pour une semaine décisive qui pourrait définir leur saison tant au niveau national qu'européen. Avant d'affronter Everton en Premier League samedi soir, ils se rendront en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les hommes d'Arteta ont abordé les phases à élimination directe avec un bilan parfait en phase de groupes, signalant ainsi leur intention de se battre sur plusieurs fronts.
