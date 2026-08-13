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« J’admets mon erreur » : Youri Tielemans contraint de présenter ses excuses aux supporters d’Aston Villa après sa déclaration controversée selon laquelle Manchester United est un plus grand club
Polémique autour des commentaires sur le « plus grand club »
Le milieu de terrain de 29 ans, qui a disputé 134 matches, inscrit 10 buts et délivré 25 passes décisives avec Aston Villa après son arrivée en provenance de Leicester City à l’été 2023, s’est attiré les foudres des fidèles de Villa Park lors de la tournée de pré-saison de Manchester United. En revenant sur son transfert à Old Trafford, Tielemans a d’abord salué son ancien club pour l’avoir aidé à retrouver son meilleur niveau, avant de rapidement s’aventurer sur un terrain glissant dans son évaluation de la hiérarchie du football anglais.
S’exprimant devant la presse, l’ancien joueur de Leicester City a déclaré : « Mais il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie. » Cette comparaison directe est mal passée auprès des supporters de Villa, surtout au regard du récent succès du club sous les ordres d’Unai Emery, qui l’a vu remporter la Ligue Europa de l’UEFA la saison dernière et terminer quatrième de Premier League pour décrocher une place dans la prochaine Ligue des champions de l’UEFA.
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Tielemans présente ses excuses publiquement
Prenant la parole sur les réseaux sociaux pour dissiper tout malentendu, Tielemans a exprimé ses regrets concernant la formulation de sa précédente interview. Il tenait à souligner qu'il garde toujours le club en haute estime malgré son départ. Il a écrit : « Je n’ai jamais voulu que mes propos dans la presse hier offensent qui que ce soit ou l’institution de l’Aston Villa Football Club, que je respecte énormément et envers laquelle je suis reconnaissant pour les 3 dernières années. Je dois toutefois reconnaître mon erreur et présenter mes excuses pour mon choix de mots, je ferai plus attention à l’avenir. Je souhaite le meilleur au club pour la suite. »
Ces excuses interviennent après que Tielemans a bouclé un transfert de 35 millions de livres à Manchester United plus tôt cet été. Manchester United a choisi de lever une clause libératoire dans son contrat pour le faire venir à Old Trafford avec un bail de cinq ans. Malgré les tensions provoquées par ses récents commentaires, le milieu de terrain était une pièce maîtresse de Villa depuis son arrivée en provenance de Leicester en 2023.
Un nouveau départ à Old Trafford
Le transfert à Manchester représente une étape importante pour le milieu de terrain expérimenté, qui a signé un contrat le liant au club jusqu'en 2031. Tielemans a connu des problèmes de forme la saison dernière, ce qui l'a limité à seulement 35 apparitions toutes compétitions confondues en raison de blessures distinctes au mollet et à la cheville.
Tielemans aborde la nouvelle campagne après avoir représenté la Belgique lors de la Coupe du monde de cet été, où il a aidé son pays à atteindre les quarts de finale avant d'être éliminé par l'Espagne. Le milieu de terrain a réalisé un tournoi impressionnant sur le plan individuel, inscrivant un doublé lors de leur rencontre des seizièmes de finale contre le Sénégal.
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En attendant la nouvelle saison
Les deux clubs entrent désormais dans la dernière ligne droite de leur préparation de pré-saison avant le coup d'envoi de la campagne de Premier League le week-end prochain. Manchester United doit affronter le géant italien de l'AC Milan, où Tielemans espérera laisser parler son football après la récente tempête médiatique, tandis qu'Aston Villa affrontera le club allemand du Borussia Monchengladbach lors de son ultime test de pré-saison samedi.
Dans le même temps, Aston Villa a subi un revers en s'inclinant 2-1 face au Paris Saint-Germain lors de la Supercoupe de l'UEFA de mercredi. L'équipe d'Emery tentera de rebondir lorsqu'elle lancera sa campagne de Premier League par un déplacement à Brighton le 23 août, tandis que Manchester United donnera le coup d'envoi de sa propre saison de championnat un jour plus tôt, avec un déplacement sur la pelouse de Hull City le 22 août.
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