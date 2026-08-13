Le milieu de terrain de 29 ans, qui a disputé 134 matches, inscrit 10 buts et délivré 25 passes décisives avec Aston Villa après son arrivée en provenance de Leicester City à l’été 2023, s’est attiré les foudres des fidèles de Villa Park lors de la tournée de pré-saison de Manchester United. En revenant sur son transfert à Old Trafford, Tielemans a d’abord salué son ancien club pour l’avoir aidé à retrouver son meilleur niveau, avant de rapidement s’aventurer sur un terrain glissant dans son évaluation de la hiérarchie du football anglais.

S’exprimant devant la presse, l’ancien joueur de Leicester City a déclaré : « Mais il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie. » Cette comparaison directe est mal passée auprès des supporters de Villa, surtout au regard du récent succès du club sous les ordres d’Unai Emery, qui l’a vu remporter la Ligue Europa de l’UEFA la saison dernière et terminer quatrième de Premier League pour décrocher une place dans la prochaine Ligue des champions de l’UEFA.