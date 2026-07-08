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« J’achèterais Michael Olise dès demain » : Ivan Zamorano, légende du Real Madrid, se réjouit des rumeurs concernant un transfert de 223 millions d’euros au Bayern Munich pour la superstar française de la Coupe du monde
Un « Galactico » s'intéresse à une star du Bayern
Le Real Madrid étudierait un transfert d’Olise susceptible de bouleverser le marché des transferts. Le club espagnol préparerait une offre qui mettrait à l’épreuve la détermination du Bayern et pourrait menacer le record mondial détenu par Neymar (222 M€). Selon certaines sources, une somme d’environ 223 M€ serait envisagée pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Crystal Palace.
Cet intérêt survient après ses débuts fulgurants en Allemagne, où il s’est rapidement imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est connu pour sa volonté de recruter les meilleurs talents mondiaux, et la polyvalence d’Olise sur toute la ligne d’attaque en fait une cible de choix pour les champions d’Europe en titre.
- AFP
Une ligne d'attaque de rêve pour le Real Madrid
Dans une interview accordée à *Marca*, Zamorano a exprimé sans détour son admiration pour l’un des talents les plus prometteurs du football européen. La légende chilienne, qui fut l’un des chouchous du public du Bernabéu entre 1992 et 1996, s’est montrée catégorique lorsqu’on l’a interrogée sur les renforts potentiels du dernier projet de Pérez. Lorsque le nom d’Olise a été évoqué, Zamorano a immédiatement fait part de son choix.
« Je recruterais Olise dès demain ! Je le ferais jouer avec Mbappé, Vinicius, et je ferais venir Enzo Fernández pour l’aligner au milieu de terrain. On a déjà un arrière droit, un défenseur central… Avec ça, on aurait une super équipe », a déclaré Zamorano.
Trouver le juste équilibre tactique tout en s’appuyant sur la puissance de ses stars
Zamorano se montre confiant, mais son optimisme est tempéré par une analyse lucide des récents revers de l'équipe. Après une saison 2025-2026 difficile, il estime que l'effectif doit retrouver un meilleur équilibre. Si l'idée de voir Olise évoluer aux côtés de Mbappé et Vinicius est séduisante, l'ancien attaquant de l'Inter met en garde contre une trop grande dépendance au talent individuel.
« Nous avons deux attaquants de classe mondiale, et l’équipe doit évidemment s’articuler autour d’eux. L’an dernier, il y avait un déséquilibre entre la ligne d’attaque, le milieu de terrain et la défense. Certes, nous pouvons nous appuyer sur ces deux stars et même envisager d’en recruter une troisième. Nous devons aussi recruter des défenseurs centraux et des milieux de terrain polyvalents, sans nous reposer uniquement sur deux monstres comme Vinicius et Mbappé. L’objectif est de former un bloc très compact, de l’attaque jusqu’à la défense », a-t-il expliqué.
- AFP
Zoom sur les quarts de finale de la Coupe du monde
Alors que les rumeurs de transfert font la une des journaux, Olise se concentre sur la campagne de la France pour la Coupe du monde 2026, tandis que la Fédération française de football (FFF) se préoccupe actuellement de son dossier disciplinaire. La FFF a saisi la FIFA pour demander l’annulation du carton jaune reçu par le meneur de jeu lors de la récente victoire 1-0 contre le Paraguay.
Le joueur avait été averti après un accrochage avec Matias Galarza lors d’un huitième de finale particulièrement houleux, que l’équipe de Didier Deschamps avait remporté grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Le staff entend préserver son atout majeur alors que les Bleus abordent les tours à élimination directe. Prochain rendez-vous : un quart de finale face au Maroc, le 9 juillet.
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