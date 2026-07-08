« J’achèterais Michael Olise dès demain » : Ivan Zamorano, légende du Real Madrid, se réjouit des rumeurs concernant un transfert de 223 millions d’euros au Bayern Munich pour la superstar française de la Coupe du monde

Le Real Madrid étudierait un transfert d’Olise susceptible de bouleverser le marché des transferts. Le club espagnol préparerait une offre qui mettrait à l’épreuve la détermination du Bayern et pourrait menacer le record mondial détenu par Neymar (222 M€). Selon certaines sources, une somme d’environ 223 M€ serait envisagée pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Crystal Palace.

Cet intérêt survient après ses débuts fulgurants en Allemagne, où il s’est rapidement imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est connu pour sa volonté de recruter les meilleurs talents mondiaux, et la polyvalence d’Olise sur toute la ligne d’attaque en fait une cible de choix pour les champions d’Europe en titre.







