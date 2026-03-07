« J'abandonne » - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, insiste sur le fait que la Carabao Cup est prioritaire par rapport à la Ligue des champions dans sa dernière critique à l'encontre des autorités concernant le calendrier des matchs

Malgré son statut de l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, Guardiola a admis avoir cessé d'essayer d'influencer les décideurs. « Ici, ce qui s'est passé en Carabao Cup est plus important que les matchs de Ligue des champions pour les équipes anglaises. C'est comme ça depuis le premier jour. Ce n'est donc pas une surprise », a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match.

L'entraîneur a ensuite expliqué plus en détail sa résignation face à cette situation : « Je n'y prête pas beaucoup attention, mais j'ai abandonné depuis longtemps. Lorsque nous avons remporté le triplé, c'était exactement la même chose. Je ne vais donc pas appeler, même si je sais que beaucoup de mes collègues de toutes les générations le font depuis 10 ans ici. Je ne demande rien et si nous jouons à 20 heures, nous jouons à 20 heures. En jouant le soir, nous pouvons voyager le samedi. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que la récupération est moins bonne pour Madrid. »