« J'abandonne » - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, insiste sur le fait que la Carabao Cup est prioritaire par rapport à la Ligue des champions dans sa dernière critique à l'encontre des autorités concernant le calendrier des matchs
La FA ne fournit aucune assistance.
Le calendrier chargé arrive à un moment critique pour City, qui continue de se battre sur quatre fronts. Alors que leurs adversaires espagnols et français bénéficient d'une aide sur mesure pour améliorer leurs chances de remporter la gloire européenne, les hommes de Guardiola sont contraints de naviguer dans un programme national implacable qui ne montre aucun signe de ralentissement. Le Catalan estime que les instances dirigeantes anglaises n'apportent pas le même niveau d'aide à leurs représentants en Ligue des champions que les autres ligues européennes. Guardiola a souligné le fait que le match du Real Madrid contre le Celta Vigo a été déplacé au vendredi afin de faciliter leur préparation, tandis que le Paris Saint-Germain a également vu ses matchs de championnat décalés, voire reportés, afin de s'adapter à ses engagements continentaux.
Guardiola se plie au calendrier
Malgré son statut de l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, Guardiola a admis avoir cessé d'essayer d'influencer les décideurs. « Ici, ce qui s'est passé en Carabao Cup est plus important que les matchs de Ligue des champions pour les équipes anglaises. C'est comme ça depuis le premier jour. Ce n'est donc pas une surprise », a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match.
L'entraîneur a ensuite expliqué plus en détail sa résignation face à cette situation : « Je n'y prête pas beaucoup attention, mais j'ai abandonné depuis longtemps. Lorsque nous avons remporté le triplé, c'était exactement la même chose. Je ne vais donc pas appeler, même si je sais que beaucoup de mes collègues de toutes les générations le font depuis 10 ans ici. Je ne demande rien et si nous jouons à 20 heures, nous jouons à 20 heures. En jouant le soir, nous pouvons voyager le samedi. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que la récupération est moins bonne pour Madrid. »
L'importance du succès en coupe nationale
Malgré les problèmes de calendrier, Guardiola reste attaché à la FA Cup, une compétition dans laquelle City a atteint les demi-finales lors de huit de ses neuf saisons à Manchester. Il a cité la présence constante du club dans les dernières phases comme preuve de son approche professionnelle, même lorsque le calendrier lui est défavorable.
« Combien de finales avons-nous disputées ces dernières années ? Combien de demi-finales ? Beaucoup, ce qui signifie que la FA Cup est toujours très importante. Nous allons nous rendre à Newcastle pour gagner et passer au tour suivant. C'est certain à 100 % », a déclaré Guardiola.
Les blessures boostent les Blues
Au milieu de ce drame lié au calendrier, City a reçu des nouvelles positives concernant les blessures de ses stars croates. Mateo Kovacic a repris l'entraînement après une opération réussie, tandis que le club espère voir Josko Gvardiol revenir avant la fin de la saison. Rico Lewis, qui a manqué les deux derniers matchs, n'est pas disponible en raison d'une blessure, a révélé Guardiola.
