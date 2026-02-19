Dans le cadre de sa vie en Arabie saoudite, Toney a pour objectif de décrocher une place dans l'avion pour l'Amérique du Nord.

« Cela signifierait beaucoup [d'aller à la Coupe du monde] », a déclaré Toney dans une interview accordée à Sky Sports cette semaine. « Je n'ai jamais joué à une Coupe du monde. Ce serait un rêve ; tout le monde en rêve. Si nous devions la remporter, ce serait énorme pour le pays. On imagine ce qui pourrait se passer. Si cela se réalisait, ce serait une bénédiction. »

Au sujet de ses chances d'être sélectionné, il a ajouté : « Tout ce que je peux faire, c'est continuer à marquer des buts. C'est ce qui me donne les meilleures chances possibles. Ce pourrait être ma dernière chance [de jouer à la Coupe du monde]. Il s'agit de ce qui est le mieux pour le pays ; l'entraîneur choisira l'équipe et il faut respecter cela.

Je me sens beaucoup plus en forme et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mes statistiques de course sont également élevées. Je ne veux pas me contenter de rester assis et de me détendre ; je travaille plus dur et mes statistiques le prouvent. J'aide ceux qui m'entourent. Il [Tuchel] aurait un buteur avide de jouer.

« Oui, je touche un gros salaire, mais je veux quand même continuer à bien jouer, ce n'est pas le moment de me reposer sur mes lauriers. Je veux essayer de réaliser de grandes choses. »