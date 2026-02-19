Goal.com
Ivan Toney England strikers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Ivan Toney, en pleine forme, doit être le remplaçant de Harry Kane en équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde après avoir surpassé Cristiano Ronaldo alors que les autres attaquants sont à la peine

La question de savoir qui devrait épauler Harry Kane en tant que remplaçant pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde cet été a fait l'objet d'un débat animé, mais en réalité, la réponse devient de plus en plus évidente. Il n'y a qu'un seul attaquant capable de rivaliser avec le capitaine des Three Lions cette saison, et celui-ci évolue loin des projecteurs, en Arabie saoudite, où il a éclipsé Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney est en grande forme avec Al-Ahli dans les États du Golfe. Vendredi, il a inscrit son 20e but en Pro League en autant de matchs, devenant ainsi le meilleur buteur incontesté de la division en 2025-2026. Il en a également marqué huit autres dans d'autres compétitions et a contribué à neuf passes décisives.

Ces performances globales font du joueur de 29 ans l'alternative la plus en forme à Kane en Angleterre à l'approche de la Coupe du monde, et même s'il évolue désormais dans un championnat moins prestigieux, les exploits de l'ancien joueur de Brentford ne peuvent être ignorés.

Alors que Thomas Tuchel s'apprête à dévoiler sa dernière sélection avant de finaliser le groupe qu'il emmènera au tournoi en Amérique du Nord cet été, Toney aura pour objectif d'être rappelé.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    Éclipser CR7

    Depuis le début de l'année, Toney est pratiquement imparable ; entre fin décembre et fin janvier, il a marqué lors de huit matches de championnat consécutifs, totalisant 13 buts lors de cette série extraordinaire, dont trois triplés contre Al-Khaleej et Al-Ettifaq.

    Bien qu'il n'ait pas marqué lors du match nul et vierge contre Al-Hilal, leader du classement, début février, il a immédiatement repris le chemin des filets lors des victoires suivantes contre Al-Hazm et Al-Shabab. Son équipe est invaincue depuis le début de son incroyable série à la fin de l'année 2025, se propulsant ainsi dans la course au titre après un début de saison peu prometteur.

    Au niveau individuel, Toney a désormais dépassé le grand Ronaldo, ainsi que Karim Benzema, Julian Quinones, Joao Felix et Mateo Retegui, pour devenir le meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 20 buts en autant de matches. Le GOAT portugais est à un but derrière avec 19 réalisations, bien qu'il ait récemment manqué deux matches après s'être mis en grève.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Les autres options échouent

    Il ne fait aucun doute que le niveau du football est relativement plus faible en Arabie saoudite, mais le calibre des joueurs qu'il surpasse là-bas montre que la forme de Toney ne doit pas être négligée pour cette seule raison. Quand on regarde la forme des autres options de l'Angleterre jusqu'à présent cette saison, son inclusion devient une évidence.

    Ollie Watkins a été le remplaçant de Kane ces dernières années, même si Tuchel n'a pas fait appel à l'attaquant d'Aston Villa pour sa dernière sélection en novembre. Cela s'explique probablement par le manque de régularité de Watkins, qui n'a marqué que huit buts cette saison, dont un seul entre août et début décembre.

    Dominic Solanke, de Tottenham, aurait pu espérer avoir sa chance au début de la saison 2025-2026, mais une opération à la cheville l'a écarté des terrains pendant toute la première moitié de la saison. Dominic Calvert-Lewin, quant à lui, a vu son retour évoqué après avoir retrouvé son instinct de buteur avec Leeds United cette saison, mais sa dernière sélection remonte à près de cinq ans et sa condition physique est incertaine. Son bilan de 10 buts en Premier League n'en reste pas moins impressionnant.

  • England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Savoir-faire en matière de tournois

    Bien qu'il n'ait que sept sélections à son actif, Toney apporte également une expérience cruciale des grands tournois, ayant joué un rôle clé lorsque l'Angleterre a traversé l'une des situations les plus stressantes qu'elle ait connues ces dernières années.

    L'avant-centre est entré en jeu dans les dernières secondes alors que l'équipe de Gareth Southgate était menée par la Slovaquie en huitièmes de finale de l'Euro 2024, avant que Jude Bellingham n'égalise miraculeusement d'un coup de pied retourné à la 95e minute. Toney a fait bon ménage avec Kane pendant les prolongations, plaçant intelligemment un coup de tête dans la trajectoire de son capitaine, permettant ainsi aux Three Lions de prendre une avance décisive pendant la prolongation.

    Il méritait également plus de temps de jeu, Kane semblant largement en difficulté en Allemagne, mais Toney n'a joué que 12 minutes supplémentaires pendant le reste du tournoi, l'Angleterre s'inclinant en finale, ce qui l'a « agacé », comme il l'a lui-même admis.

    Toujours fiable sur le point de penalty, il s'est présenté pour marquer son penalty lors de la victoire en quart de finale contre la Suisse. Cela devrait être un facteur important lorsque Tuchel évaluera son implication cet été, étant donné la propension des Three Lions à aller jusqu'au bout dans les matchs de tournoi.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    « Envie de jouer »

    Dans le cadre de sa vie en Arabie saoudite, Toney a pour objectif de décrocher une place dans l'avion pour l'Amérique du Nord.

    « Cela signifierait beaucoup [d'aller à la Coupe du monde] », a déclaré Toney dans une interview accordée à Sky Sports cette semaine. « Je n'ai jamais joué à une Coupe du monde. Ce serait un rêve ; tout le monde en rêve. Si nous devions la remporter, ce serait énorme pour le pays. On imagine ce qui pourrait se passer. Si cela se réalisait, ce serait une bénédiction. »

    Au sujet de ses chances d'être sélectionné, il a ajouté : « Tout ce que je peux faire, c'est continuer à marquer des buts. C'est ce qui me donne les meilleures chances possibles. Ce pourrait être ma dernière chance [de jouer à la Coupe du monde]. Il s'agit de ce qui est le mieux pour le pays ; l'entraîneur choisira l'équipe et il faut respecter cela.

    Je me sens beaucoup plus en forme et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mes statistiques de course sont également élevées. Je ne veux pas me contenter de rester assis et de me détendre ; je travaille plus dur et mes statistiques le prouvent. J'aide ceux qui m'entourent. Il [Tuchel] aurait un buteur avide de jouer.

    « Oui, je touche un gros salaire, mais je veux quand même continuer à bien jouer, ce n'est pas le moment de me reposer sur mes lauriers. Je veux essayer de réaliser de grandes choses. »

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Paré pour les conditions météorologiques extrêmes

    Toney n'a pas tardé à souligner qu'il pourrait être une sorte de « cheat code » pour son pays, les matchs de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique devant se dérouler sous une chaleur torride - comme l'a démontré la Coupe du monde des clubs de l'été dernier, où les matchs ont régulièrement dû être interrompus en raison des conditions météorologiques extrêmes et où les remplaçants ont même été maintenus à l'intérieur - ce que Tuchel a admis pouvoir reproduire.

    Le joueur de 29 ans estime s'être adapté à ce type de conditions au cours de sa saison et demie en Arabie saoudite. « Peut-être [que je pourrais apporter un avantage en raison de la chaleur]. Il y a de grands joueurs dans l'équipe et certains des meilleurs attaquants anglais, donc je pense que tout le monde aura sa chance, car tout le monde pourra s'adapter à la chaleur, mais on peut dire que je suis un peu plus habitué que les autres.

    C'est difficile, car il faut légèrement modifier son jeu. On ne peut pas courir comme un fou, sinon on s'épuise. Il faut être plus stratégique dans ses courses. Je pense que je n'aurai pas besoin de m'adapter. J'ai joué ici par plus de 30 degrés et j'ai l'impression de m'y être adapté. »

  • Pas tranché

    Si Toney est statistiquement le candidat idéal pour remplacer Kane cet été, et l'attaquant dont le profil se rapproche le plus de celui de Kane, d'autres facteurs pourraient jouer en sa défaveur au moment de prendre la décision.

    Depuis que Tuchel a pris ses fonctions il y a près d'un an, l'attaquant d'Al-Ahli n'a été sélectionné qu'une seule fois par le tacticien allemand, pour une apparition de deux minutes lors de la défaite surprise en match amical contre le Sénégal en juin. Il n'a pas été appelé depuis, même s'il n'a vraiment trouvé son rythme qu'à la fin du mois de décembre. Il doit donc espérer que sa forme actuelle suffira à lui valoir une nouvelle sélection.

    Il y a ensuite la question d'une récente infraction présumée en dehors du terrain. Toney a été filmé en décembre alors qu'il était menotté et emmené par la police hors d'une boîte de nuit londonienne après avoir prétendument donné un coup de tête à un autre fêtard. La victime présumée aurait eu le nez cassé. Dans un communiqué publié à l'époque, la police métropolitaine a déclaré : « Nous avons été appelés à Wardour Street à la suite de signalements d'une agression. Un homme de 29 ans a été arrêté sur les lieux, soupçonné de deux chefs d'accusation d'agression et d'un chef d'accusation de bagarre. Il a depuis été libéré sous caution tandis que l'enquête se poursuit. »

    Cet incident risque de soulever davantage de questions sur le tempérament de Toney. L'attaquant peut s'estimer chanceux d'avoir été sélectionné dans l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024, après avoir manqué la moitié de la saison 2023-24 lors de son passage à Brentford en raison d'une suspension de huit mois pour avoir enfreint les règles de la FA en matière de paris.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L'homme de la situation

    Toute enquête sur l'altercation dans la boîte de nuit pourrait avoir une incidence sur ses chances, mais Toney devrait sinon être presque assuré d'avoir sa place dans l'avion pour la Coupe du monde.

    Quel que soit le niveau de la Ligue professionnelle saoudienne, dépasser Ronaldo et Benzema au classement des meilleurs buteurs n'est pas une mince affaire, et le manque d'options fiables et en forme dont dispose Tuchel signifie que son inclusion devrait être une évidence à ce stade, surtout si l'entraîneur décide de prendre trois avant-centres comme prévu.

    Alors que le coup d'envoi en Amérique du Nord approche à grands pas, l'Angleterre n'a pas besoin de chercher plus loin pour trouver le remplaçant de Kane.

