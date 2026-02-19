Ivan Toney est en grande forme avec Al-Ahli dans les États du Golfe. Vendredi, il a inscrit son 20e but en Pro League en autant de matchs, devenant ainsi le meilleur buteur incontesté de la division en 2025-2026. Il en a également marqué huit autres dans d'autres compétitions et a contribué à neuf passes décisives.
Ces performances globales font du joueur de 29 ans l'alternative la plus en forme à Kane en Angleterre à l'approche de la Coupe du monde, et même s'il évolue désormais dans un championnat moins prestigieux, les exploits de l'ancien joueur de Brentford ne peuvent être ignorés.
Alors que Thomas Tuchel s'apprête à dévoiler sa dernière sélection avant de finaliser le groupe qu'il emmènera au tournoi en Amérique du Nord cet été, Toney aura pour objectif d'être rappelé.