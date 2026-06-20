Cette séance d'entraînement s'est avérée très bénéfique pour la cohésion tactique, d'autant plus que des joueurs expérimentés comme Harry Kane ont dû se faire bander les jambes par mesure de précaution après avoir souffert de crampes en fin de match lors de la première rencontre officielle de mercredi.

Kane a expliqué : « C’était génial. C’était idéal pour les joueurs qui n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu hier de recharger les batteries. C’était un bon test. Merci au Sporting d’avoir accepté ce match ; ils ont affiché un très bon niveau et ont même marqué un beau coup franc. Sur le plan pur football, on savait que ce match nous offrirait plusieurs occasions de marquer, et c’est ce qui s’est passé. Ils nous ont malgré tout donné du fil à retordre, et nous en avons tiré exactement ce dont nous avions besoin. »