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Ivan Toney a réalisé un hat-trick pour l’Angleterre lors d’une victoire 5-1 en match amical à huis clos, tandis que Morgan Rogers a également inscrit un but
Les joueurs de second plan voient leur temps de jeu augmenter
L'entraîneur Thomas Tuchel a organisé ce match amical à huis clos au centre d'entraînement de Swope Soccer Village, moins de 24 heures après la victoire 4-2 de l'Angleterre face à la Croatie lors de son premier match de la Coupe du monde. Disputée en deux périodes de 25 minutes, la rencontre a offert à treize joueurs disposant de peu de temps de jeu l’occasion de s’acclimater à la chaleur nord-américaine. Morgan Rogers et Ollie Watkins ont profité de l’occasion pour inscrire chacun un but face à l’équipe de MLS, tandis que les titulaires restaient à l’hôtel pour des séances de récupération.
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Le capitaine salue la qualité de l’exercice d’entraînement.
Cette séance d'entraînement s'est avérée très bénéfique pour la cohésion tactique, d'autant plus que des joueurs expérimentés comme Harry Kane ont dû se faire bander les jambes par mesure de précaution après avoir souffert de crampes en fin de match lors de la première rencontre officielle de mercredi.
Kane a expliqué : « C’était génial. C’était idéal pour les joueurs qui n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu hier de recharger les batteries. C’était un bon test. Merci au Sporting d’avoir accepté ce match ; ils ont affiché un très bon niveau et ont même marqué un beau coup franc. Sur le plan pur football, on savait que ce match nous offrirait plusieurs occasions de marquer, et c’est ce qui s’est passé. Ils nous ont malgré tout donné du fil à retordre, et nous en avons tiré exactement ce dont nous avions besoin. »
L'attaquant s'épanouit dans ces conditions.
Cet impressionnant triplé de Toney constitue son deuxième hat-trick lors d’un entraînement à huis clos, après une performance similaire de trois buts contre le Miami FC la semaine dernière. Sa sélection dans l’effectif du tournoi avait surpris, mais le staff technique valorise son expérience des fortes chaleurs, acquise depuis son arrivée en Saudi Pro League, au club d’Al-Ahli. Sa condition physique offre une profondeur offensive précieuse derrière Kane, alors que la compétition entre dans sa phase décisive.
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Un test africain attend l'équipe
Les « Three Lions » doivent reprendre l’entraînement collectif à plein régime avant de rallier le Boston Stadium pour leur deuxième match du groupe L contre le Ghana, mardi. Tuchel est confronté à un intéressant dilemme de sélection en attaque, Toney affichant une forme éclatante à l’entraînement tandis que ses titulaires habituels ont récupéré physiquement de manière impressionnante. Un nouveau succès, synonyme de trois points supplémentaires, leur garantirait confortablement la qualification pour les huitièmes de finale avec une rencontre d’avance.