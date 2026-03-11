Ivan Rakitic insiste sur le fait que Lionel Messi « mérite » un hommage digne de ce nom de la part du FC Barcelone et exhorte son ancien coéquipier à continuer à jouer pendant au moins « quelques années supplémentaires »

Ayant partagé le même vestiaire pendant l'une des périodes les plus fastes du Camp Nou, Rakitic et Messi continuent de se témoigner un respect mutuel incroyablement fort. Rakitic, qui a désormais pris sa retraite du football, est convaincu que l'héritage du joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or mérite une reconnaissance universelle qui dépasse largement les frontières de la Catalogne.

« Messi mérite un hommage à Barcelone, en Croatie, en Argentine, à Miami... C'est le meilleur de l'histoire », a déclaré Rakitic lors d'une longue interview accordée à Radio Marca. « Il n'est pas nécessaire d'être fan du Barça ou de l'Inter Miami. Si vous aimez le football, vous aimez Leo. C'est un homme qui a changé notre façon de voir et de comprendre ce sport. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas de jouer et qu'il continuera encore quelques années. »