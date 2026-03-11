Getty
Ivan Rakitic insiste sur le fait que Lionel Messi « mérite » un hommage digne de ce nom de la part du FC Barcelone et exhorte son ancien coéquipier à continuer à jouer pendant au moins « quelques années supplémentaires »
Un hommage légendaire au GOAT
Ayant partagé le même vestiaire pendant l'une des périodes les plus fastes du Camp Nou, Rakitic et Messi continuent de se témoigner un respect mutuel incroyablement fort. Rakitic, qui a désormais pris sa retraite du football, est convaincu que l'héritage du joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or mérite une reconnaissance universelle qui dépasse largement les frontières de la Catalogne.
« Messi mérite un hommage à Barcelone, en Croatie, en Argentine, à Miami... C'est le meilleur de l'histoire », a déclaré Rakitic lors d'une longue interview accordée à Radio Marca. « Il n'est pas nécessaire d'être fan du Barça ou de l'Inter Miami. Si vous aimez le football, vous aimez Leo. C'est un homme qui a changé notre façon de voir et de comprendre ce sport. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas de jouer et qu'il continuera encore quelques années. »
Le retour manqué au Camp Nou
Les commentaires de Rakitic interviennent alors que la frustration persiste concernant la tentative infructueuse de ramener Messi en Catalogne en 2023, avant son transfert vers l'équipe de MLS Inter Miami. Alors que les fans rêvaient d'un retour romantique, l'ancien entraîneur Xavi a récemment affirmé que Joan Laporta avait bloqué l'accord après avoir reçu le feu vert de la Liga. Cet échec administratif a empêché ce que Rakitic et beaucoup d'autres considéraient comme le dernier chapitre parfait pour le plus grand joueur de l'histoire du club, qui avait initialement été contraint de partir en 2021 en raison de la situation financière désastreuse du club.
Éloges pour Luis Enrique
Rakitic, qui occupe désormais le poste de directeur sportif au Hajduk Split, a également réservé des éloges particuliers à Luis Enrique, l'homme qui a mené le Barça au triplé en 2014-2015. Il a décrit l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain comme le meilleur coach du football actuel, tout en admettant sa déception que son mandat à Barcelone n'ait pas duré plus longtemps. « Le coach le plus important que j'ai eu est Luis Enrique. Je ne suis pas surpris de ce qu'il a accompli à Paris, car s'il parvient à se faire écouter par ses joueurs, il obtient des résultats », a-t-il déclaré. « C'est dommage qu'il ne soit pas resté plus longtemps avec nous à Barcelone. C'est le meilleur coach au monde, c'est un immense plaisir de voir jouer le PSG. »
La disette de Barcelone en Ligue des champions
Rakitic, qui a marqué un but mémorable lors de la finale de la Ligue des champions 2015 contre la Juventus, s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles le géant catalan n'a pas réussi à réitérer ce succès européen au cours de la décennie qui a suivi. « Je suis triste que le Barça attende depuis 2015 pour remporter la Ligue des champions. Je reste convaincu que nous aurions pu remporter deux ou trois titres européens supplémentaires, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas su conserver cette soif de victoire depuis la première saison », a-t-il déclaré.
Ses propos ont un poids particulier alors que l'équipe actuelle du Barça continue de surmonter ses propres obstacles européens. L'équipe a récemment dû compter sur un penalty tardif de Lamine Yamal pour arracher le match nul 1-1 contre Newcastle lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
