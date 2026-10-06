L’Italie de Roberto Mancini poursuit sa progression avec une nouvelle victoire contre la Turquie, cette fois 3-1 à domicile, qui maintient l’Italie en pleine course pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations. Un match qui a clôturé le tour de force de 4 rencontres consécutives lors de cette longue maxi-trêve internationale et durant lequel beaucoup ont eu du temps de jeu et de l’espace pour s’exprimer. Parmi les joueurs convoqués par le sélectionneur italien, il y avait une grande attente pour voir les grands débuts sous le maillot italien de l’un des talents les plus jeunes et les plus commentés parmi ceux susceptibles de porter le maillot de l’Italie : Samuele Inacio.

Et pourtant, en 4 matches, l’attaquant né en 2008 n’a connu qu’une seule convocation, précisément pour le match de ce soir contre la Turquie, mais zéro minute sur le terrain, et des débuts « anti-détournement » qui ne sont pas arrivés. Mais que se passe-t-il maintenant ?