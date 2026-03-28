Italie U19 : victoire 3-0 contre la Slovaquie et deux victoires en deux matchs en vue des Championnats d'Europe : Liberali et Mosconi en vedette

Un premier quart d'heure sans grand relief, mais à la 18e minute, Idrissou frôle le poteau d'une tête sur un centre de Natali. L'avantage italien arrive à la 37e minute et débloque la situation : l'attaquant lancé contrôle le ballon et sert Mosconi, qui s'engouffre dans la surface et marque après avoir contrôlé le ballon. Cinq minutes plus tard, ce même Idrissou provoque l'expulsion de Lajciak pour un deuxième carton jaune, l'arbitre expulsant également l'entraîneur slovaque Ancic. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Liberali, qui a quitté le Milan pour Catanzaro cet été, porte le score à 2-0 en plaçant du pied gauche un ballon venu de la gauche vers la limite de la surface.

En deuxième mi-temps, l'équilibre numérique est rétabli avec l'expulsion de Sala, déjà averti et sanctionné une deuxième fois pour une faute sur Blasko, mais le match ne change pas de cap et, à la 72e minute, Coletta porte le score à 3-0. Entré en jeu à la place de Liberali, il contrôle la passe de Mosconi venue de la gauche et marque depuis le centre de la surface.