Italie-Turquie EN DIRECT, les compositions officielles : Di Lorenzo, Doumbia et Romano titulaires

L’Italie affronte la Turquie pour la deuxième fois durant cette longue trêve internationale. L’Italie de Roberto Mancini reste sur une victoire 4-1 en Turquie et sur un convaincant match nul 1-1 contre la France, et doit confirmer pour lutter pour les deux premières places du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, ce qui voudrait dire, après la trêve de novembre, une qualification pour les quarts de finale du tournoi et des avantages lors des tirages au sort des qualifications pour l’Euro. Coup d’envoi au stade Dall’Ara de Bologne à partir de 20 h 45





ITALIE-TURQUIE

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