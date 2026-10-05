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Emanuele Tramacere
Traduit par

Italie-Turquie EN DIRECT, les compositions officielles : Di Lorenzo, Doumbia et Romano titulaires

Italie
Turquie
UEFA Nations League A
Italie vs Turquie

Suivez Italie-Turquie : 4e match du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations

L’Italie affronte la Turquie pour la deuxième fois durant cette longue trêve internationale. L’Italie de Roberto Mancini reste sur une victoire 4-1 en Turquie et sur un convaincant match nul 1-1 contre la France, et doit confirmer pour lutter pour les deux premières places du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, ce qui voudrait dire, après la trêve de novembre, une qualification pour les quarts de finale du tournoi et des avantages lors des tirages au sort des qualifications pour l’Euro. Coup d’envoi au stade Dall’Ara de Bologne à partir de 20 h 45


ITALIE-TURQUIE

BUTEURS : -


  • ITALIE-TURQUIE : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH

    Italie-Turquie


    Buteurs :


    ITALIE (4-3-3) - Donnarumma ; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri ; Barella, Romano, Doumbia ; Vergara, Scamacca, Maldini.

    À disposition : Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, Pio Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

    Sélectionneur : Mancini.


    TURQUIE (4-4-2) - Cakir ; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu ; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu ; Guler, Yilmaz.

    À disposition : Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Demir Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Sélectionneur : Montella.


    Arbitre : Marciniak (POL)

    Avertissements : -

    Expulsions : -

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d'envoi à 20h45 au stade Dall'Ara de Bologne.


    ICI LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE

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