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Francesca, Kean et Leonardo, trois jeunes ayant survécu à la tragédie de Crans-Montana, sont arrivés en fin de matinée à Coverciano. Après une visite du Centre technique fédéral, avant de se rendre également au Musée du football, ils ont rencontré le sélectionneur de l’équipe d’Italie. Selon la FIGC, Roberto Mancini plaisante avec eux, prend le temps de discuter, puis offre aux trois jeunes, avec le président du Club Italia, Claudio Ranieri, et le team manager de l’Italie, Gabriele Oriali, les maillots de l’équipe nationale de leurs idoles du football. Au déjeuner, les trois jeunes sont avec l’équipe d’Italie, ainsi qu’avec un autre athlète, le nageur paralympique Luca Da Prato, champion d’Europe et du monde, accompagné pour l’occasion par Roberto Bonanni, chef d’équipe et sélectionneur de l’équipe d’Italie de natation paralympique.

Vers l’heure du déjeuner, une autre équipe arrive de l’autre côté de Coverciano, après avoir soulevé un trophée en Angleterre en juillet dernier : l’équipe nationale CP, vainqueure du World Championship lors du premier tournoi international disputé depuis que la FIGC a été reconnue comme fédération paralympique. La coupe est remise au Musée du football et fait désormais partie de cette collection qui retrace plus d’un siècle d’histoire de l’équipe d’Italie.