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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Italie : trois jeunes survivants de la tragédie de Crans-Montana en visite à Coverciano

Italie
R. Mancini

Le sélectionneur Roberto Mancini leur a offert le maillot de l’équipe d’Italie.

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Francesca, Kean et Leonardo, trois jeunes ayant survécu à la tragédie de Crans-Montana, sont arrivés en fin de matinée à Coverciano. Après une visite du Centre technique fédéral, avant de se rendre également au Musée du football, ils ont rencontré le sélectionneur de l’équipe d’Italie. Selon la FIGC, Roberto Mancini plaisante avec eux, prend le temps de discuter, puis offre aux trois jeunes, avec le président du Club Italia, Claudio Ranieri, et le team manager de l’Italie, Gabriele Oriali, les maillots de l’équipe nationale de leurs idoles du football. Au déjeuner, les trois jeunes sont avec l’équipe d’Italie, ainsi qu’avec un autre athlète, le nageur paralympique Luca Da Prato, champion d’Europe et du monde, accompagné pour l’occasion par Roberto Bonanni, chef d’équipe et sélectionneur de l’équipe d’Italie de natation paralympique.

Vers l’heure du déjeuner, une autre équipe arrive de l’autre côté de Coverciano, après avoir soulevé un trophée en Angleterre en juillet dernier : l’équipe nationale CP, vainqueure du World Championship lors du premier tournoi international disputé depuis que la FIGC a été reconnue comme fédération paralympique. La coupe est remise au Musée du football et fait désormais partie de cette collection qui retrace plus d’un siècle d’histoire de l’équipe d’Italie.

  • Il est temps de rejoindre les terrains de jeu, car l’entraînement va commencer. Daniele Cassioli assiste lui aussi à la séance, aux côtés de quelques athlètes de Real Eyes Sport ASD, une association sportive qui œuvre pour la promotion du sport auprès des personnes malvoyantes et aveugles.

    Avant le début de l’entraînement, les photos. Tous ensemble. Des images qui n’ont rien de convenu, comme les sourires et les accolades. Des images authentiques, pour garder le souvenir d’une journée qui a vraiment enrichi tout le monde.

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