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Tresoldi U21Getty Images

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Italie, Tresoldi dit oui à Mancini : attente du feu vert de la FIFA pour le changement de sélection. Voici l’objectif du sélectionneur

Italie
N. Tresoldi

L’attaquant attend le feu vert de la FIFA pour changer de sélection. Feu vert aussi pour Alessandro Romano, l’autre objectif est Matteo Palma

L’Italie a choisi Roberto Mancini pour repartir après la troisième non-qualification à la Coupe du monde. Le nouveau sélectionneur cherche à travers le monde des joueurs pouvant être sélectionnés avec l’équipe d’Italie tout en ayant, pour le moment, une autre nationalité.


Le cas le plus marquant est celui de Nicolò Tresoldi, attaquant né en 2004 du Club Bruges avec lequel il a inscrit 4 buts lors des 4 premiers matches de la saison, né à Cagliari et arrivé jusqu’aux Espoirs de l’Allemagne. Roberto Mancini l’a appelé pour le convaincre et l’Italie attend désormais le feu vert de la FIFA pour l’avoir à temps pour le 18 septembre, date du début de la Ligue des nations.


  • Le oui de Tresoldi

    Nicolò Tresoldi, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, a déjà dit oui à la proposition de Mancini. Après être allé jusqu’aux Espoirs de l’Allemagne, avec lesquels il a inscrit 12 buts en 24 sélections au total, il a choisi de changer de sélection, en rejoignant l’Italie.

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  • Pourquoi Tresoldi peut jouer pour l’Italie

    Mais pourquoi Tresoldi, qui a déjà porté le maillot de l’Allemagne chez les jeunes lors de matches officiels, peut-il changer de sélection ? La réponse se trouve dans la règle du « One-time change », encadrée par la FIFA à l’article 10 du règlement sur le « Change of Association ».


    Tresoldi est né en Italie et possède la nationalité italienne. Selon le règlement de la FIFA, avoir joué dans les sélections de jeunes, même lors de matches officiels, ne constitue pas un obstacle empêchant un changement de nationalité sportive. À partir du moment où il disputera son premier match officiel avec l’équipe nationale A d’un pays, il ne pourra plus faire marche arrière.




  • CE QUI MANQUE POUR LE CHANGEMENT

    Pour rendre Tresoldi sélectionnable, après avoir obtenu son accord, il faut le feu vert de la FIFA. L’objectif est de l’avoir à disposition pour le 18 septembre, date à laquelle sera dévoilée la liste des joueurs convoqués pour les premiers matches de Ligue des nations. L’Italie, lors de la première trêve, affrontera la Belgique (25 septembre), la Turquie (28 septembre), la France (2 octobre) puis de nouveau la Turquie (5 octobre).


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  • Pas seulement Tresoldi : les cas de Romano et Palma

    Outre le oui de Tresoldi, Mancini a également obtenu le feu vert d’Alessandro Romano, de Cagliari, auteur du but décisif lors du premier match contre Parme. Il est italien et a des parents italiens, mais jusqu’ici il a joué avec la Suisse jusqu’en U20 : lui aussi doit changer de sélection, Mancini attendant le feu vert de la FIFA.


    L’autre objectif est Matteo Palma, défenseur central de l’Udinese âgé de 18 ans. Il a joué avec l’équipe d’Italie U15, avant de passer chez les U17 de l’Allemagne.