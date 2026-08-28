L’Italie a choisi Roberto Mancini pour repartir après la troisième non-qualification à la Coupe du monde. Le nouveau sélectionneur cherche à travers le monde des joueurs pouvant être sélectionnés avec l’équipe d’Italie tout en ayant, pour le moment, une autre nationalité.





Le cas le plus marquant est celui de Nicolò Tresoldi, attaquant né en 2004 du Club Bruges avec lequel il a inscrit 4 buts lors des 4 premiers matches de la saison, né à Cagliari et arrivé jusqu’aux Espoirs de l’Allemagne. Roberto Mancini l’a appelé pour le convaincre et l’Italie attend désormais le feu vert de la FIFA pour l’avoir à temps pour le 18 septembre, date du début de la Ligue des nations.



