Italie, Tonali : « On a vu des monstres… On n'a pas peur, mais ça peut arriver. C'est le but le plus important de ma carrière, avec celui de Lazio-Milan. »

Ce but est considéré comme le plus important de la carrière de Tonali : « C'est le but le plus important de ma carrière jusqu'à présent, avec celui marqué contre la Lazio quand j'étais au Milan. Je le dédie à tout le monde, car tout le monde mérite d'aller à la Coupe du monde. Mais attention : nous n’avons encore rien fait, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, on remet les compteurs à zéro après ce match, j’ajoute malheureusement car ce soir c’était beau, mais nous devons récupérer et donner 150 % lors du prochain match pour aller à la Coupe du monde. Nous devrons quitter le terrain en ayant tout donné, les gens méritent de profiter d’une Coupe du monde, nous avons cette responsabilité ».