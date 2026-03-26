Sandro Tonali, milieu de terrain de Newcastle et de l'équipe nationale italienne, a commenté ainsi sur Sky Sport la victoire des Azzurri en demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord : « On a vu quelques monstres cette semaine, quand on repense à ce que l'Italie a accompli ces dernières années... Je ne dis pas que l'on a peur, mais malheureusement, cela peut arriver. Qui entre la Bosnie et le Pays de Galles en finale ? Seule l'Italie comptait. Nous n'avons pas encore pensé à ce match, profitons maintenant de cette victoire et nous y penserons à partir de demain. Nous n'étions jamais arrivés jusqu'ici ces dernières années, c'est la vérité ».
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Italie, Tonali : « On a vu des monstres… On n'a pas peur, mais ça peut arriver. C'est le but le plus important de ma carrière, avec celui de Lazio-Milan. »
LA PREMIÈRE MI-TEMPS
Tonali évoque également la première mi-temps, qui ne s'est pas déroulée au niveau habituel : « Nous étions tendus, un peu effrayés par moments, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes libérés de tout cela. Nous devions gagner à tout prix, peu importe comment. Nous avons un objectif et nous devons l'atteindre quoi qu'il en coûte. »
LA RELATION AVEC GATTUSO
« Nous avons une bonne relation, mais c'est le cas avec tout le monde. Nous sommes tous liés par un fil grâce à l'entraîneur, c'est l'une des plus belles choses que nous ayons construites ces derniers mois. Ce but a dissipé un peu de tension. Il devait arriver, selon nous il est arrivé tard, mais là, nous nous sommes libérés. Nous sommes heureux car nous avons très peu concédé aux Nord-Irlandais sur leurs points forts, à savoir les coups de pied arrêtés. Nous avons peut-être commis quelques fautes stupides en première mi-temps, mais nous sommes restés concentrés et nous avons bien joué. »
LE BUT
Ce but est considéré comme le plus important de la carrière de Tonali : « C'est le but le plus important de ma carrière jusqu'à présent, avec celui marqué contre la Lazio quand j'étais au Milan. Je le dédie à tout le monde, car tout le monde mérite d'aller à la Coupe du monde. Mais attention : nous n’avons encore rien fait, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, on remet les compteurs à zéro après ce match, j’ajoute malheureusement car ce soir c’était beau, mais nous devons récupérer et donner 150 % lors du prochain match pour aller à la Coupe du monde. Nous devrons quitter le terrain en ayant tout donné, les gens méritent de profiter d’une Coupe du monde, nous avons cette responsabilité ».