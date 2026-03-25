Mateo Retegui, attaquant de l'équipe nationale, s'exprime lors d'une conférence de presse aux côtés du sélectionneur Rino Gattuso à la veille du match prévu demain soir à Bergame contre l'Irlande du Nord, comptant pour le premier match de barrage en vue de la qualification pour la Coupe du monde de l'été prochain (le vainqueur du match Italie-Irlande du Nord affrontera ensuite, mardi 31, le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie pour le match décisif).
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Italie, Retegui : « Gattuso m'a dit des choses que je préfère taire. Pio est un excellent joueur. Pas de pression, juste une grande envie. »
UNE GRANDE ENVIE
« J'ai vraiment hâte de disputer un match comme celui-là. Je ne sais pas si on ressent la pression, mais toute l'équipe est prête », déclare-t-il à Sky avant la conférence de presse.
« Je suis arrivé en Italie une semaine plus tôt. Dès que j’ai su que j’avais quelques jours de libre en Arabie, j’ai parlé avec le coach et nous avons organisé mon venue à Florence pour m’entraîner à Coverciano. Il me semblait logique et juste d’être disponible plus tôt. Je dois remercier le coach, mais aussi les deux préparateurs qui ont travaillé avec moi ces derniers jours. »
« Je ne sais pas si "pression" est le mot que je ressens. J'ai très envie de jouer ce match, depuis celui contre la Norvège à Milan. Nous avons envie de montrer à tout le monde que nous sommes prêts, car c'est la vérité : l'équipe se débrouille très bien et nous voulons prouver que nous sommes prêts pour un match décisif. »
« Nous savons que c’est un match où l’équipe la plus déterminée l’emportera. Ce sera disputé, nous devrons nous battre jusqu’au bout : nous jouons à domicile, le stade de Bergame est un stade qui vous porte. Nous devons rester sereins, faire ce que nous avons fait à l’entraînement et aller chercher la victoire. Il n’y a pas d’autre résultat que la victoire. »
JE ME SENS TRÈS BIEN, PIO ESPOSITO EST UN GRAND JOUEUR
« Je vais très bien, je pense à ce match depuis la fin de celui contre la Norvège. C'est toujours agréable de revenir à Bergame, cette ville est spéciale pour moi. Pio est un grand joueur, il n'y a pas de rivalité entre nous, nous formons une grande famille. »
RETOUR À BERGAME
« C'est toujours un plaisir de revenir à Bergame ; pour moi, cette ville est spéciale. Nous avons livré un excellent match ici contre l'Estonie ; ce stade me donne des ailes. Esposito ? Avoir des joueurs de cette qualité est important pour moi, mais il n'est pas le seul. On se donne à fond, on s'entraîne davantage. Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres, nous avançons côte à côte. »
L'ITALIE, C'EST TOUT
« Qu'est-ce qui m'a fait tomber amoureux de l'équipe nationale ? L'Italie. Depuis que je suis arrivé ici pour la première fois, je n'ai jamais eu le moindre doute. Pour moi, c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée dans la vie ; porter ce maillot et représenter l'Italie, c'est tout pour moi. Je suis fier de porter ce maillot. »
SANS SOUCIS
« Moins de pression quand on joue à l'extérieur ? Je ne sais pas, je suis très serein, mais je pense que c'est le cas de toute l'équipe en général. Nous avons parlé de sérénité, de légèreté, de ne pas trop réfléchir. Nous devons continuer à faire ce que nous faisons. »
MERCI À GATTUSO
« J'ai peur de perdre ma place en équipe nationale si je pars en Arabie ? Avant tout, je dois remercier Gattuso, car il m'a beaucoup parlé quand je suis parti en Arabie ; il m'a rassuré et m'a donné confiance. Il m'a dit des choses que je préfère ne pas révéler, mais je lui suis très reconnaissant et il continuera toujours ainsi. »
ENTRAÎNEUR NORTH-IRLANDAIS
« Mon entraîneur en Arabie est nord-irlandais ? J'ai une excellente relation avec lui, on discute beaucoup. Il m'a dit de profiter du match, mais on aborde aussi d'autres sujets. Quand je rentrerai, j'en reparlerai avec lui. »