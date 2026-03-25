« J'ai vraiment hâte de disputer un match comme celui-là. Je ne sais pas si on ressent la pression, mais toute l'équipe est prête », déclare-t-il à Sky avant la conférence de presse.





« Je suis arrivé en Italie une semaine plus tôt. Dès que j’ai su que j’avais quelques jours de libre en Arabie, j’ai parlé avec le coach et nous avons organisé mon venue à Florence pour m’entraîner à Coverciano. Il me semblait logique et juste d’être disponible plus tôt. Je dois remercier le coach, mais aussi les deux préparateurs qui ont travaillé avec moi ces derniers jours. »





« Je ne sais pas si "pression" est le mot que je ressens. J'ai très envie de jouer ce match, depuis celui contre la Norvège à Milan. Nous avons envie de montrer à tout le monde que nous sommes prêts, car c'est la vérité : l'équipe se débrouille très bien et nous voulons prouver que nous sommes prêts pour un match décisif. »





« Nous savons que c’est un match où l’équipe la plus déterminée l’emportera. Ce sera disputé, nous devrons nous battre jusqu’au bout : nous jouons à domicile, le stade de Bergame est un stade qui vous porte. Nous devons rester sereins, faire ce que nous avons fait à l’entraînement et aller chercher la victoire. Il n’y a pas d’autre résultat que la victoire. »



