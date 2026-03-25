Mateo Retegui, attaquant de l'équipe nationale, s'exprime lors d'une conférence de presse aux côtés du sélectionneur Rino Gattuso à la veille du match prévu demain soir à Bergame contre l'Irlande du Nord, comptant pour le premier match de barrage en vue de la qualification pour la Coupe du monde de l'été prochain (le vainqueur du match Italie-Irlande du Nord affrontera ensuite, mardi 31, le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie pour le match décisif).



