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Gianluca Minchiotti

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Italie, Retegui : « J'y pense depuis le match contre la Norvège, Pio est un grand joueur »

Italie
Italie vs Irlande du Nord
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Le joueur d'origine italo-argentine s'exprime à la veille du match de barrage pour la Coupe du monde entre les Azzurri et l'Irlande du Nord

Mateo Retegui, attaquant de l'équipe nationale, s'exprime lors d'une conférence de presse aux côtés du sélectionneur Rino Gattuso à la veille du match prévu demain soir à Bergame contre l'Irlande du Nord, comptant pour le premier match de barrage en vue de la qualification pour la Coupe du monde de l'été prochain (le vainqueur du match Italie-Irlande du Nord affrontera ensuite, mardi 31, le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie pour le match décisif).


  • UNE GRANDE ENVIE

    « J'ai vraiment hâte de disputer un match comme celui-là. Je ne sais pas si la pression se fait sentir, mais toute l'équipe est prête », déclare-t-il à Sky avant la conférence de presse.

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  • JE ME SENS TRÈS BIEN, PIO ESPOSITO EST UN GRAND JOUEUR

    « Je vais très bien, je pense à ce match depuis la fin de celui contre la Norvège. C'est toujours agréable de revenir à Bergame, cette ville est spéciale pour moi. Pio est un grand joueur, il n'y a pas de rivalité entre nous, nous formons une grande famille. »


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