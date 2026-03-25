Mateo Retegui, attaquant de l'équipe nationale, s'exprime lors d'une conférence de presse aux côtés du sélectionneur Rino Gattuso à la veille du match prévu demain soir à Bergame contre l'Irlande du Nord, comptant pour le premier match de barrage en vue de la qualification pour la Coupe du monde de l'été prochain (le vainqueur du match Italie-Irlande du Nord affrontera ensuite, mardi 31, le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie pour le match décisif).
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Italie, Retegui : « J'y pense depuis le match contre la Norvège, Pio est un grand joueur »
UNE GRANDE ENVIE
« J'ai vraiment hâte de disputer un match comme celui-là. Je ne sais pas si la pression se fait sentir, mais toute l'équipe est prête », déclare-t-il à Sky avant la conférence de presse.
JE ME SENS TRÈS BIEN, PIO ESPOSITO EST UN GRAND JOUEUR
« Je vais très bien, je pense à ce match depuis la fin de celui contre la Norvège. C'est toujours agréable de revenir à Bergame, cette ville est spéciale pour moi. Pio est un grand joueur, il n'y a pas de rivalité entre nous, nous formons une grande famille. »