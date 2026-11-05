Cela fait 100 jours que le règne de Giovanni Malagò a commencé, d’abord comme président fédéral, puis comme commissaire fédéral. Et il y a tout juste 100 jours, aux côtés de Malagò et Mancini, c’est au poste de directeur sportif du Club Italia que prenait également ses fonctions Claudio Ranieri. Il a été interrogé aujourd’hui par Sky Sport, pour présenter le projet qu’il a en tête.
Italie, Ranieri : « Je n’ai pas lu les idées de Maldini et Leonardo, je défends la mienne. Imitons le tennis. En Primavera, les jeunes sont trop âgés ; des psychopédagogues pour les plus petits. »
DEUX ASPECTS À AMÉLIORER
« Je dois dire que le président du Club Italia travaille beaucoup sur de nombreux aspects. C’est une fonction qui occupe toute ma journée et me rend heureux. Le travail est minutieux. Si vous vous souvenez, j’avais dit que je voyais deux aspects que nous devions améliorer.
Le premier concernait le football de base : les enfants de cinq à treize ans. Et l’autre, l’entonnoir qui se formait à partir de la Primavera : les jeunes de 18 à 21 ans qui ne parvenaient pas, parfois en grand nombre, à intégrer le football professionnel. »
Des psychopédagogues pour les plus jeunes
« Essayez de prendre le ballon à un enfant de cinq ou six ans. Essayez : il est à lui, c’est quelque chose qui lui appartient, il ne veut pas le passer. Nous devons donc vraiment mettre en place des parcours psychopédagogiques adaptés aux enfants de cinq, six, sept ou huit ans. Et pour cela, les psychologues et les personnes compétentes doivent nous aider : l’éducateur de football ne suffit pas à lui seul. »
Âge élevé en Primavera
« Nous en sommes encore au stade des suppositions, car les idées doivent ensuite être développées tous ensemble. Je pense qu’en Primavera, il y a encore des jeunes qui jouent alors qu’ils sont déjà grands. J’ai vu qu’en Serie C, le temps de jeu est pris en compte : si tu fais jouer les jeunes pendant un certain nombre de minutes, tu reçois une certaine somme d’argent.
Essayons de faire la même chose en Serie B. Nous avons aidé les étrangers à venir avec le Decreto Crescita. Pourquoi ne pas le faire aussi pour les jeunes, afin que les clubs de Serie B et de Serie C puissent les faire jouer et leur permettre de progresser petit à petit ? Le football ne peut pas le faire tout seul : il faut que toutes les institutions et le gouvernement fassent quelque chose. »
JE N’AI PAS LU LE PROJET DE MALDINI ET LEONARDO
« Le plan de Maldini et Leonardo ? Je ne l’ai pas lu, je suis sincère. Parce que lorsqu’on entre dans les méandres du football, on veut avoir sa propre vision, sa propre façon de travailler.
Et puis je ne suis pas seul : je m’appuie sur d’autres personnes très, très importantes, car seul, je n’aurais rien pu faire. Et je dois remercier Zola, Viscidi et Milani, qui accomplissent vraiment un gros travail pour le Club Italia.
Je n’ai parlé qu’avec Malagò. Je suis un homme de terrain, je ne veux pas m’occuper d’autre chose. Le projet est valable, comme nous l’avons dit, et il peut être lancé. Maldini disait qu’il faudrait huit à dix ans. Je suis d’accord. »
Copions le tennis
« Nous partons des bases sur lesquelles le tennis s’est appuyé à ses débuts. Cet été, j’ai rencontré un professeur de tennis qui étudiait assidûment pour franchir la dernière marche, c’est-à-dire devenir professeur de tennis professionnel, avec une qualification lui permettant même d’entraîner Sinner. Voilà, je voudrais faire progresser précisément ces entraîneurs de base, parce que ce sont eux l’avenir des champions potentiels. »
REVENONS AU PASSÉ
« Nous devons réapprendre à faire ce que nous faisions autrefois. Aujourd’hui, les entraîneurs sont compétents, ils veulent montrer leurs connaissances et leur savoir-faire, mais ils oublient l’enfant. L’enfant doit être au centre de ce projet, nous ne pouvons pas l’oublier.
Dans le football de base, il faut lui apprendre à contrôler le ballon, à le conduire, à frapper dedans, toutes ces petites choses. Et aussi le jeu en situation, ce que nous faisions enfants à la paroisse, dans les rues, sur les places. Nous prenions le ballon et personne ne nous disait de faire une diagonale ou autre chose. Nous prenions le ballon et nous voulions dribbler tout le monde. »
LA MÉTHODE RANIERI ?
« Non, non, non, pour l’amour de Dieu ! Oublions la « méthode Ranieri ». Nous sommes Italiens, nous devons faire ce que nous avons su bien faire. Il ne faut pas tout refaire : il faut tout améliorer. Et j’aimerais que tout ce que je viens de dire se traduise sur le terrain. Ce serait la plus belle chose que j’aurais pu accomplir.
J’ai eu comme collaborateur Christian Damiano, qui a travaillé avec Gérard Houllier, lequel a mis en place Clairefontaine. Il était l’entraîneur en chef qui enseignait aux autres entraîneurs ce qu’ils devaient faire. Ces entraîneurs étaient ensuite affectés aux différents districts de ces centres de formation, et il allait à l’improviste vérifier que le travail qu’il avait demandé était bien effectué. C’est déjà une bonne chose. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles