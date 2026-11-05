Italie, Ranieri : « Je n’ai pas lu les idées de Maldini et Leonardo, je défends la mienne. Imitons le tennis. En Primavera, les jeunes sont trop âgés ; des psychopédagogues pour les plus petits. »

« Je dois dire que le président du Club Italia travaille beaucoup sur de nombreux aspects. C’est une fonction qui occupe toute ma journée et me rend heureux. Le travail est minutieux. Si vous vous souvenez, j’avais dit que je voyais deux aspects que nous devions améliorer.

Le premier concernait le football de base : les enfants de cinq à treize ans. Et l’autre, l’entonnoir qui se formait à partir de la Primavera : les jeunes de 18 à 21 ans qui ne parvenaient pas, parfois en grand nombre, à intégrer le football professionnel. »