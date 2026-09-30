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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traduit par

Italie, polémique autour de Calafiori après la vidéo où il offre son maillot à un enfant. Sa réponse : « Vous me faites peur »

Italie
Turquie vs Italie
Turquie
UEFA Nations League A
R. Calafiori
Arsenal

Une petite polémique a éclaté à cause d’un geste de Riccardo Calafiori après Turquie-Italie, un match largement remporté par l’équipe de Mancini et auquel le défenseur d’Arsenal n’a pas participé en raison du turnover.


Malgré les 90 minutes passées sur le banc, le gaucher romain s’est illustré par un beau geste envers un jeune supporter turc qui lui a demandé son maillot. Exaucé, le petit a explosé de joie dans une belle scène filmée par les caméras et très vite devenue virale partout. À tel point que certains se sont appuyés sur la vidéo pour dénigrer Calafiori lui-même qui, sur Instagram, a tenu à commenter les attaques à son encontre avec un message au ton également dur.


  • Après la victoire 4-1 à l’extérieur, Calafiori était revenu sur la pelouse avec les autres coéquipiers qui n’avaient pas joué pour la séance de récupération. C’est là qu’il avait été approché par un jeune garçon qui lui avait demandé son maillot, une demande exaucée par le latéral, qui a réalisé le rêve du petit Turc.


    Et pourtant, selon certains utilisateurs, l’Italien avait fait preuve à cette occasion de peu d’attention envers le garçon, allant presque jusqu’à l’ignorer. Une accusation qui a agacé Calafiori, lequel a alors voulu écrire un message de réponse sur Instagram.


    « Franchement, vous me faites un peu peur. En laissant de côté le fait qu’on perçoit, je crois, clairement l’émotion et la joie sur mon visage, en revoyant la vidéo je lui aurais donné un câlin de plus ou je lui aurais fait encore un peu plus de caresses, mais malheureusement je me suis laissé distraire par un autre garçon qui, à ce moment-là, me demandait lui aussi le maillot que je lui avais promis avant (on le voit dans la vidéo). Mais ce n’est pas ça, le point, ce qui me fait peur, c’est de voir que même dans une scène aussi pure que celle-ci, vous allez chercher l’erreur pour générer de la haine, de l’envie ou simplement pour être les protagonistes sous une vidéo qui fait beaucoup de vues, je me le demande ? En revenant à l’autre soir, mon émotion, bien sûr, n’approche même pas de celle de l’enfant, et c’est une chose magnifique, parce que je me souviens très bien de ce que l’on ressent, et se retrouver soudainement de l’autre côté et être un exemple, je crois que c’est la chose la plus gratifiante qui soit. »

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