Marco Palestra, ailier de Cagliari mais appartenant à l'Atalanta, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale senior. Interrogé par Vivo Azzurro TV, il a évoqué l'émotion de sa première visite à Coverciano et l'ambiance qui règne à l'approche du match de barrage de qualification pour la Coupe du monde, qui opposera l'Italie à l'Irlande du Nord jeudi soir à Bergame.
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Italie, Palestra : « Je ne m'attendais pas à ce que Gattuso m'appelle. L'équipe a l'esprit libre, nous sommes extrêmement concentrés. »
LE BLEU, C'EST UN RÊVE
« Non, je ne m'attendais pas à ce coup de fil… d'autant plus que l'équipe nationale, c'est un rêve pour tout le monde. Bien sûr, j'y croyais quand même, et je suis très heureux d'être ici. »
LA FATICA CHEZ LES MOINS DE 15 ANS
« En moins de 15 ans, parce que j'étais un peu moins avancé physiquement que les autres. Mais les entraîneurs ne m'ont jamais mis à l'écart ni fait sentir que j'étais en défaut, et ma famille m'a toujours soutenu. »
MERCI À BALDINI
« Tout le monde m'a très bien accueilli et le sélectionneur m'a vraiment mis à l'aise. Les compliments que Silvio Baldini m'a adressés hier ? Lui aussi m'a beaucoup aidé et m'a donné de nombreux conseils : si je suis ici, c'est aussi grâce à lui et à son équipe. »
L'équipe est sereine et extrêmement concentrée
« C'est l'un des matchs les plus importants de ces dernières années. Même si c'est la première fois que je suis ici, je ressens l'importance de cette rencontre et la responsabilité que représente le fait de porter ce maillot. Nous nous entraînons bien, je vois un groupe très concentré mais aussi serein mentalement, car l'aspect psychologique peut faire la différence. »