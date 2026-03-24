Italie, Palestra : « Je ne m'attendais pas à ce que Gattuso m'appelle. L'équipe a l'esprit libre, nous sommes extrêmement concentrés. »

Marco Palestra, ailier de Cagliari mais appartenant à l'Atalanta, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale senior. Interrogé par Vivo Azzurro TV, il a évoqué l'émotion de sa première visite à Coverciano et l'ambiance qui règne à l'approche du match de barrage de qualification pour la Coupe du monde, qui opposera l'Italie à l'Irlande du Nord jeudi soir à Bergame.



